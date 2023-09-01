Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить зеленые помидоры и болгарский перец на зиму. Острый перец добавляйте по желанию. Помидоры выбирайте плотные, без повреждений. Можно брать и те, что уже с красными бочками.
Основной ингредиент: Овощи / Болгарский перец / Помидор / Зеленые помидоры Блюдо: Заготовки
Состав / Ингредиенты:
- Помидоры зеленые 500 Грамм
- Перец болагрский 2 Штуки
- Острый перец По вкусу
- Укроп 3 Штуки
- Петрушка 3 Штуки
- Чеснок 3 Зубчика
- Соль 20 Грамм
- Сахар 35 Грамм
- Уксус яблочный 40 Миллилитров
- Черный молотый перец 1/3 Чайных ложки
- Вода По вкусу (сколько войдет в банку)
Количество порций 4
Калорийность
30 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
7 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Зеленые помидоры и болгарский перец на зиму»
Подготовьте все ингредиенты.
Помидоры помойте, обсушите и разрежьте на 2-4 части.
Болгарский и острый перец помойте, удалите семена и плодоножки. Нарежьте ломтиками.
Зелень и чеснок мелко порубите.
Соедините вместе помидоры, зелень и болгарский перец. Добавьте соль, сахар и черный молотый перец. Влейте яблочный уксус. Перемешайте и оставьте на полчаса при комнатной температуре.
Переложите закуску в чистую стерилизованную баночку. После долейте кипяченой чистой воды, чтобы она полностью заполнила банку.
Накройте крышкой. На дно кастрюли постелите тряпочку, поставьте банку, влейте воду по плечики и доведите до кипения. После стерилизуйте 10-12 минут в несильно кипящей воде.
Герметично закрутите крышку, банку переверните вверх дном и укутайте в полотенце. Оставьте так до полного остывания.
После заготовку можно убрать в прохладное темное место на хранение. Зеленые помидоры и болгарский перец на зиму готовы.