Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить зеленые помидоры и болгарский перец на зиму. Острый перец добавляйте по желанию. Помидоры выбирайте плотные, без повреждений. Можно брать и те, что уже с красными бочками.

Основной ингредиент: Овощи / Болгарский перец / Помидор / Зеленые помидоры Блюдо: Заготовки

Состав / Ингредиенты:

Помидоры зеленые 500 Грамм

Перец болагрский 2 Штуки

Острый перец По вкусу

Укроп 3 Штуки

Петрушка 3 Штуки

Чеснок 3 Зубчика

Соль 20 Грамм

Сахар 35 Грамм

Уксус яблочный 40 Миллилитров

Черный молотый перец 1/3 Чайных ложки

Вода По вкусу (сколько войдет в банку)

Количество порций 4

Калорийность

30 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

7 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Зеленые помидоры и болгарский перец на зиму»

Подготовьте все ингредиенты.

Помидоры помойте, обсушите и разрежьте на 2-4 части.

Болгарский и острый перец помойте, удалите семена и плодоножки. Нарежьте ломтиками.

Зелень и чеснок мелко порубите.

Соедините вместе помидоры, зелень и болгарский перец. Добавьте соль, сахар и черный молотый перец. Влейте яблочный уксус. Перемешайте и оставьте на полчаса при комнатной температуре.

Переложите закуску в чистую стерилизованную баночку. После долейте кипяченой чистой воды, чтобы она полностью заполнила банку.

Накройте крышкой. На дно кастрюли постелите тряпочку, поставьте банку, влейте воду по плечики и доведите до кипения. После стерилизуйте 10-12 минут в несильно кипящей воде.

Герметично закрутите крышку, банку переверните вверх дном и укутайте в полотенце. Оставьте так до полного остывания.

После заготовку можно убрать в прохладное темное место на хранение. Зеленые помидоры и болгарский перец на зиму готовы.