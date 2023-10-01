Описание приготовления:
Суп получается наваристый, густой, сытный и очень вкусный! Тарелки опустеют в один миг! Шулюм, приготовленный в казане на свежем воздухе — это отменное блюдо с ароматом костра. Его можно подать и на обед, и на ужин, особенно если вы собираетесь большой дружной компанией на природе. В процессе приготовления можете задействовать всех! Независимо от того, какое указано количество воды для супа в рецепте, лучше всего ориентироваться на собственные предпочтения (густой или более жидкий суп вы любите), а также на размер своего казана и продукты, взятые для приготовления. У меня в рецепте казан объёмом 12 литров.
Назначение: На обед / На полдник Основной ингредиент: Мясо Блюдо: Супы География кухни: Кавказская
Состав / Ингредиенты:
- Мясо 2 Килограмма (любое: баранина, говядина, свинина, курица, утка, кролик)
- Картофель 1,5 Килограмма
- Морковь 400 Грамм
- Лук 300 Грамм
- Баклажаны 600 Грамм
- Помидоpы 500 Грамм
- Болгарский перец 300 Грамм
- Растительное масло 150 Миллилитров
- Чеснок 1 Штука (целая головка)
- Вода 4 Литра
- Специи По вкусу
- Соль По вкусу
- Зелень По вкусу
Количество порций 21
Калорийность
70 ккал
Калорийность
5 г
Белки
4 г
Жиры
4 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Шулюм в казане»
Подготовьте все ингредиенты. Для наваристого густого супа лучше подойдёт баранина или говядина, но и из свинины или мяса птицы получается очень вкусный шулюм.
Картофель очистите, нарежьте крупными кусочками и залейте пока водой.
Болгарский перец очистите от семян и нарежьте перьями. Помидоры обдайте кипятком, снимите шкурку и нарежьте дольками.
Лук и морковь нарежьте произвольно, но не слишком мелко.
Баклажаны нарежьте крупными кусочками.
Мясо нарежьте средними кусочками. У меня курица, я использовала спинки и голень. Голень оставила целыми, а спинки порубила пополам. Кожу сняла, но можете её оставить, особенно если у вас курочка домашняя.
Разожгите костёр, налейте в казан масло и дождитесь, пока оно станет горячим. Выложите мясо и периодически помешивая, готовьте до тех пор, пока оно не станет золотистого цвета.
Добавьте в казан морковь и лук. Готовьте, помешивая, ещё 5-7 минут.
Затем добавьте специи, соль и перемешайте.
Влейте воду. Если вы находитесь в походных условиях, то воду можно использовать холодную. Если есть возможность вскипятить чайник, то налейте в казан кипяток. Если у вас говядина или баранина, готовьте после закипания под закрытой крышкой около часа. А если мясо почти готово, то хватит 20 минут.
Затем добавьте нарезанный картофель, болгарский перец, баклажаны и лавровый лист. Отрегулируйте на соль, если необходимо. Подкиньте дров, чтобы увеличить огонь и доведите содержимое казана до кипения.
Варите шулюм под крышкой около 15 минут, до готовности картофеля.
Когда картофель будет почти готов, отправьте в казан помидоры и измельчённый ножом чеснок. Готовьте около 10 минут. К моменту, когда картофель будет готов, под казаном должны остаться лишь тлеющие уголёчки. Дайте шулюму некоторое время настояться под закрытой крышкой.
Шулюм в казане готов. Разлейте его по тарелкам, посыпьте щедро свежей зеленью и подавайте к столу. Приятного аппетита!