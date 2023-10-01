Описание приготовления:

Суп получается наваристый, густой, сытный и очень вкусный! Тарелки опустеют в один миг! Шулюм, приготовленный в казане на свежем воздухе — это отменное блюдо с ароматом костра. Его можно подать и на обед, и на ужин, особенно если вы собираетесь большой дружной компанией на природе. В процессе приготовления можете задействовать всех! Независимо от того, какое указано количество воды для супа в рецепте, лучше всего ориентироваться на собственные предпочтения (густой или более жидкий суп вы любите), а также на размер своего казана и продукты, взятые для приготовления. У меня в рецепте казан объёмом 12 литров.

Назначение: На обед / На полдник Основной ингредиент: Мясо Блюдо: Супы География кухни: Кавказская

Состав / Ингредиенты:

Мясо 2 Килограмма (любое: баранина, говядина, свинина, курица, утка, кролик)

Картофель 1,5 Килограмма

Морковь 400 Грамм

Лук 300 Грамм

Баклажаны 600 Грамм

Помидоpы 500 Грамм

Болгарский перец 300 Грамм

Растительное масло 150 Миллилитров

Чеснок 1 Штука (целая головка)

Вода 4 Литра

Специи По вкусу

Соль По вкусу

Зелень По вкусу

Количество порций 21

Калорийность

70 ккал

Калорийность

5 г

Белки

4 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Шулюм в казане»

Подготовьте все ингредиенты. Для наваристого густого супа лучше подойдёт баранина или говядина, но и из свинины или мяса птицы получается очень вкусный шулюм.

Картофель очистите, нарежьте крупными кусочками и залейте пока водой.

Болгарский перец очистите от семян и нарежьте перьями. Помидоры обдайте кипятком, снимите шкурку и нарежьте дольками.

Лук и морковь нарежьте произвольно, но не слишком мелко.

Баклажаны нарежьте крупными кусочками.

Мясо нарежьте средними кусочками. У меня курица, я использовала спинки и голень. Голень оставила целыми, а спинки порубила пополам. Кожу сняла, но можете её оставить, особенно если у вас курочка домашняя.

Разожгите костёр, налейте в казан масло и дождитесь, пока оно станет горячим. Выложите мясо и периодически помешивая, готовьте до тех пор, пока оно не станет золотистого цвета.

Добавьте в казан морковь и лук. Готовьте, помешивая, ещё 5-7 минут.

Затем добавьте специи, соль и перемешайте.

Влейте воду. Если вы находитесь в походных условиях, то воду можно использовать холодную. Если есть возможность вскипятить чайник, то налейте в казан кипяток. Если у вас говядина или баранина, готовьте после закипания под закрытой крышкой около часа. А если мясо почти готово, то хватит 20 минут.

Затем добавьте нарезанный картофель, болгарский перец, баклажаны и лавровый лист. Отрегулируйте на соль, если необходимо. Подкиньте дров, чтобы увеличить огонь и доведите содержимое казана до кипения.

Варите шулюм под крышкой около 15 минут, до готовности картофеля.

Когда картофель будет почти готов, отправьте в казан помидоры и измельчённый ножом чеснок. Готовьте около 10 минут. К моменту, когда картофель будет готов, под казаном должны остаться лишь тлеющие уголёчки. Дайте шулюму некоторое время настояться под закрытой крышкой.

Шулюм в казане готов. Разлейте его по тарелкам, посыпьте щедро свежей зеленью и подавайте к столу. Приятного аппетита!