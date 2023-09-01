Описание приготовления:

Не забывайте в летний сезон заморозить немного болгарского перца на зиму. Он придаст вашим блюдам неимоверный летний аромат и вкус! По желанию можно заготовить и больше, если у вас есть возможность и вместительная морозильная камера. Для фаршировки выбирайте сочные перцы, а для нарезки — более мелкие.

Основной ингредиент: Овощи / Болгарский перец Блюдо: Заготовки

Состав / Ингредиенты:

Перец болгарский 6 Штук

Количество порций 2

Калорийность

27 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Болгарский перец замороженный на зиму»

Перец можно использовать любого цвета.

Срежьте крышечки с овощей и удалите семена. Промойте перцы внутри и снаружи, стряхните лишнюю влагу. По желанию можно промокнуть их бумажными салфетками.

Несколько перцев разрежьте пополам и нарежьте лентами, а потом — кубиками. Размер кубиков или брусочков выбирайте по своему вкусу. В рагу можно нарезать средними кубиками, а для салатов — длинными брусочками.

Пересыпьте нарезку в пакет для заморозки, а целые перцы вставьте один в один, стараясь их не лопнуть. Выложите целые перцы в отдельный пакет и завяжите.

Не забудьте выпустить воздух из пакетов перед завязыванием. Поместите пакеты с перцем в морозильную камеру минимум на 2 часа. Храните заготовку в морозилке, срок ее годности до 6-7 месяцев.

Замороженную нарезку перца добавляйте за 7-10 минут до окончания варки.