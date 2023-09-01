Найден идеальный способ хранения овощей — они останутся хрустящими и не сморщатся

В холодильнике овощи, особенно огурцы, сельдерей, морковь и сладкий перец, слишком быстро становятся мягкими, «морщинистыми» и менее хрустящими. Британское издание Daily Express нашло решение для этой проблемы.

Потерявшие плотность овощи не стоит сразу же отправлять в мусорное ведро — их можно легко реанимировать. Зачастую они портятся в холодильнике из-за дефицита влаги и слишком сухого воздуха.

Эксперт Джейми Крамми советует нарезать овощи соломкой, поместить их в банку или контейнер с холодной водой и плотно закрыть крышкой. В таком виде огурцы, перец, морковь и сельдерей можно хранить на протяжении нескольких недель: просто не забывайте ежедневно менять для них воду.

Ранее врач-терапевт Вера Самсонова посоветовала не оставлять томаты, картофель, бананы, яблоки и абрикосы в одной емкости с другими продуктами. Зелень, по словам специалиста, дольше «проживет», если поставить ее в стакан с водой, а фрукты и ягоды перед хранением не нуждаются в тщательльном промывании. Другие рекомендации доктора Самсоновой можно узнать в нашем материале.