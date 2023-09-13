Больше никаких майонезов: рецепт сытного салата за 10 минут

Каждый раз, когда мы задумываемся, что приготовить на обед или легкий ужин – вспоминается этот салат: с хрустящими гренками и без майонеза. Легкая заправка на сметане – лучшее из того, что мы пробовали.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Вкусный салат с сухариками и беконом извне чем-то похож на классический салат Цезарь, но этот вариант без курицы и яиц. В состав салата входят простые ингредиенты, в том числе бекон, сухарики и помидоры.

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Такой салат пригодится когда неожиданно на пороге появились гости или нет времени на долгие приготовления пищи. Ведь ему нужно всего 10 минут.

Рецепт салата с сухариками и беконом.

Время: 10 минут

10 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 1/3 салата айсберг;

– 2 средних томата или 8 черри;

– 150 г грудинки или бекона;

– 3 – 4 кусочка черного хлеба, немного масла;

– пармезан.

Для заправки:

– 2 столовые ложки сметаны;

– 1 зубчик чеснока;

– 1/4 чайной ложки соли;

– французская горчица.

Приготовление:

Нарезаем хлеб кубиками и обжариваем на небольшом количестве масла до хрустящей корочки. Можно также жарить его на сухой сковороде.

Рвём салат руками, а для заправки смешиваем все ингредиенты: сметану, горчицу, соль и натертый на мелкой терке чеснок. Перемешиваем и выкладываем на порционные тарелки.

Разрезаем пополам черри, или произвольными кусочками томаты. Добавляем в салат.

Нарезаем произвольными кусочками бекон, обжариваем на сковороде и подаем вместе с салатом.

Готовый салат обильно посыпаем сыром пармезан и подаем на стол.

Приятного аппетита!

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