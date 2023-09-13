ГлавнаяРецептыБольше никаких майонезов: рецепт сытного салата за 10 минут Больше никаких майонезов: рецепт сытного салата за 10 минут На чтение: 2 минуты Каждый раз, когда мы задумываемся, что приготовить на обед или легкий ужин – вспоминается этот салат: с хрустящими гренками и без майонеза. Легкая заправка на сметане – лучшее из того, что мы пробовали. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Вкусный салат с сухариками и беконом извне чем-то похож на классический салат Цезарь, но этот вариант без курицы и яиц. В состав салата входят простые ингредиенты, в том числе бекон, сухарики и помидоры. Читайте также По силам даже любителю: куриный шашлык с сезонными овощами в считанные минуты Такой салат пригодится когда неожиданно на пороге появились гости или нет времени на долгие приготовления пищи. Ведь ему нужно всего 10 минут. Рецепт салата с сухариками и беконом. Время: 10 минут Порции: 2 Ингредиенты: – 1/3 салата айсберг; – 2 средних томата или 8 черри; – 150 г грудинки или бекона; – 3 – 4 кусочка черного хлеба, немного масла; – пармезан. Для заправки: – 2 столовые ложки сметаны; – 1 зубчик чеснока; – 1/4 чайной ложки соли; – французская горчица. Приготовление: Нарезаем хлеб кубиками и обжариваем на небольшом количестве масла до хрустящей корочки. Можно также жарить его на сухой сковороде. Рвём салат руками, а для заправки смешиваем все ингредиенты: сметану, горчицу, соль и натертый на мелкой терке чеснок. Перемешиваем и выкладываем на порционные тарелки. Разрезаем пополам черри, или произвольными кусочками томаты. Добавляем в салат. Нарезаем произвольными кусочками бекон, обжариваем на сковороде и подаем вместе с салатом. Готовый салат обильно посыпаем сыром пармезан и подаем на стол. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить необычный борщ. рецепты на выбор. Поделитесь с друзьями