Описание приготовления:
Клубнику для начинки можно взять как свежую, так и замороженную. В любом случае ягоды необходимо проварить. Это увеличит срок хранения готового торта. Вместо клубники можно взять и любые другие ягоды.
Назначение: На праздничный стол Основной ингредиент: Ягоды / Клубника / Мак Блюдо: Выпечка / Торты
Состав / Ингредиенты:
- Яйца 3 Штуки
- Сахар 220 Грамм (170 грамм — в тесто, 50 грамм — в ягодную начинку)
- Мука пшеничная 170 Грамм
- Молоко 120 Миллилитров
- Сливочное масло 60 Грамм
- Сода 1/3 Чайных ложки
- Клубника 350 Грамм
- Крахмал 1 Ст. ложка (развести в небольшом кол-ве воды (70-100 мл.))
- Сливки 600 Миллилитров (33% жирности)
- Сыр творожный 400 Грамм (сливочный)
- Сахарная пудра 5 Ст. ложек
- Мак 4 Ст. ложки
Количество порций 10
Калорийность
216 ккал
Калорийность
7 г
Белки
8 г
Жиры
23 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Клубнично-маковый торт»
Для приготовления торта подготовьте все необходимые ингредиенты.
Первым делом будем готовить бисквит. Молоко с маслом поставьте на огонь и доведите до кипения. Масло должно полностью растаять.
Яйца смешайте с сахаром и взбейте в пышную густую массу.
Муку с содой просейте через сито и постепенно вводите в яичную массу, чередуя с горячим молоком. Вмешивайте все вручную, чтобы масса оставалась пышной.
Затем вмешайте в тесто мак.
Готовое тесто перелейте в форму для выпечки 18-20 см. Выпекайте бисквит в духовке при 180 градусах, примерно 40-50 минут. Ориентируйтесь по своей духовке.
Готовый бисквит немного увеличится в размере, будет слегка пружинить и станет золотистого цвета. Извлеките его из формы и остудите. Затем оберните пищевой пленкой и уберите в холодильник на несколько часов, чтобы он отлежался.
Для приготовления начинки нарежьте клубнику крупными кусочками и смешайте с сахаром. Залейте крахмалом, разведенном в воде и поставьте на огонь. Доведите до кипения. При нагревании начинка станет густая. Остудите её, накрыв крышкой.
Отлежавшийся бисквит разрежьте на 3-4 коржа.
Для приготовления крема возьмите половину сливок, творожного сыра и сахарной пудры. Взбейте в пышный густой крем.
Все коржи пропитайте любым сиропом или водой. Прослоите кремом и клубничной начинкой.
Соберите торт. Чтобы бока были ровные, можно обернуть торт ацетатной пленкой и затянуть в кольцо. Уберите торт в холодильник на 6-8 часов для застывания.
Для выравнивания и декора взбейте вторую часть крема и выровняйте торт. Украсьте его по своему вкусу.
Для декора можно использовать свежую клубнику.
Нарежьте торт на кусочки и подавайте к столу.
Приятного чаепития!