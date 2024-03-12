Портал про города-курорты | Perekop

Клубнично-маковый торт

На чтение: 2 минуты
Клубнично-маковый торт

Описание приготовления:

Клубнику для начинки можно взять как свежую, так и замороженную. В любом случае ягоды необходимо проварить. Это увеличит срок хранения готового торта. Вместо клубники можно взять и любые другие ягоды.
Назначение: На праздничный стол Основной ингредиент: Ягоды / Клубника / Мак Блюдо: Выпечка / Торты

Состав / Ингредиенты:

  • Яйца 3 Штуки
  • Сахар 220 Грамм (170 грамм — в тесто, 50 грамм — в ягодную начинку)
  • Мука пшеничная 170 Грамм
  • Молоко 120 Миллилитров
  • Сливочное масло 60 Грамм
  • Сода 1/3 Чайных ложки
  • Клубника 350 Грамм
  • Крахмал 1 Ст. ложка (развести в небольшом кол-ве воды (70-100 мл.))
  • Сливки 600 Миллилитров (33% жирности)
  • Сыр творожный 400 Грамм (сливочный)
  • Сахарная пудра 5 Ст. ложек
  • Мак 4 Ст. ложки

Количество порций 10

Калорийность

216 ккал

Калорийность

7 г

Белки

8 г

Жиры

23 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Клубнично-маковый торт»

Клубнично-маковый торт

Для приготовления торта подготовьте все необходимые ингредиенты.

Клубнично-маковый торт

Первым делом будем готовить бисквит. Молоко с маслом поставьте на огонь и доведите до кипения. Масло должно полностью растаять.

Клубнично-маковый торт

Яйца смешайте с сахаром и взбейте в пышную густую массу.

Клубнично-маковый торт

Муку с содой просейте через сито и постепенно вводите в яичную массу, чередуя с горячим молоком. Вмешивайте все вручную, чтобы масса оставалась пышной.

Клубнично-маковый торт

Затем вмешайте в тесто мак.

Клубнично-маковый торт

Готовое тесто перелейте в форму для выпечки 18-20 см. Выпекайте бисквит в духовке при 180 градусах, примерно 40-50 минут. Ориентируйтесь по своей духовке.

Клубнично-маковый торт

Готовый бисквит немного увеличится в размере, будет слегка пружинить и станет золотистого цвета. Извлеките его из формы и остудите. Затем оберните пищевой пленкой и уберите в холодильник на несколько часов, чтобы он отлежался.

Клубнично-маковый торт

Для приготовления начинки нарежьте клубнику крупными кусочками и смешайте с сахаром. Залейте крахмалом, разведенном в воде и поставьте на огонь. Доведите до кипения. При нагревании начинка станет густая. Остудите её, накрыв крышкой.

Клубнично-маковый торт

Отлежавшийся бисквит разрежьте на 3-4 коржа.

Клубнично-маковый торт

Для приготовления крема возьмите половину сливок, творожного сыра и сахарной пудры. Взбейте в пышный густой крем.

Клубнично-маковый торт

Все коржи пропитайте любым сиропом или водой. Прослоите кремом и клубничной начинкой.

Клубнично-маковый торт

Соберите торт. Чтобы бока были ровные, можно обернуть торт ацетатной пленкой и затянуть в кольцо. Уберите торт в холодильник на 6-8 часов для застывания.

Клубнично-маковый торт

Для выравнивания и декора взбейте вторую часть крема и выровняйте торт. Украсьте его по своему вкусу.

Клубнично-маковый торт

Для декора можно использовать свежую клубнику.

Клубнично-маковый торт

Нарежьте торт на кусочки и подавайте к столу.

Клубнично-маковый торт

Приятного чаепития!

Что будем искать? Например,Человек