Описание приготовления:

Клубнику для начинки можно взять как свежую, так и замороженную. В любом случае ягоды необходимо проварить. Это увеличит срок хранения готового торта. Вместо клубники можно взять и любые другие ягоды.

Назначение: На праздничный стол Основной ингредиент: Ягоды / Клубника / Мак Блюдо: Выпечка / Торты

Состав / Ингредиенты:

Яйца 3 Штуки

Сахар 220 Грамм (170 грамм — в тесто, 50 грамм — в ягодную начинку)

Мука пшеничная 170 Грамм

Молоко 120 Миллилитров

Сливочное масло 60 Грамм

Сода 1/3 Чайных ложки

Клубника 350 Грамм

Крахмал 1 Ст. ложка (развести в небольшом кол-ве воды (70-100 мл.))

Сливки 600 Миллилитров (33% жирности)

Сыр творожный 400 Грамм (сливочный)

Сахарная пудра 5 Ст. ложек

Мак 4 Ст. ложки

Количество порций 10

Калорийность

216 ккал

Калорийность

7 г

Белки

8 г

Жиры

23 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Клубнично-маковый торт»

Для приготовления торта подготовьте все необходимые ингредиенты.

Первым делом будем готовить бисквит. Молоко с маслом поставьте на огонь и доведите до кипения. Масло должно полностью растаять.

Яйца смешайте с сахаром и взбейте в пышную густую массу.

Муку с содой просейте через сито и постепенно вводите в яичную массу, чередуя с горячим молоком. Вмешивайте все вручную, чтобы масса оставалась пышной.

Затем вмешайте в тесто мак.

Готовое тесто перелейте в форму для выпечки 18-20 см. Выпекайте бисквит в духовке при 180 градусах, примерно 40-50 минут. Ориентируйтесь по своей духовке.

Готовый бисквит немного увеличится в размере, будет слегка пружинить и станет золотистого цвета. Извлеките его из формы и остудите. Затем оберните пищевой пленкой и уберите в холодильник на несколько часов, чтобы он отлежался.

Для приготовления начинки нарежьте клубнику крупными кусочками и смешайте с сахаром. Залейте крахмалом, разведенном в воде и поставьте на огонь. Доведите до кипения. При нагревании начинка станет густая. Остудите её, накрыв крышкой.

Отлежавшийся бисквит разрежьте на 3-4 коржа.

Для приготовления крема возьмите половину сливок, творожного сыра и сахарной пудры. Взбейте в пышный густой крем.

Все коржи пропитайте любым сиропом или водой. Прослоите кремом и клубничной начинкой.

Соберите торт. Чтобы бока были ровные, можно обернуть торт ацетатной пленкой и затянуть в кольцо. Уберите торт в холодильник на 6-8 часов для застывания.

Для выравнивания и декора взбейте вторую часть крема и выровняйте торт. Украсьте его по своему вкусу.

Для декора можно использовать свежую клубнику.

Нарежьте торт на кусочки и подавайте к столу.

Приятного чаепития!