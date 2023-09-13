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Найден чай, который лучше всего борется со стрессом

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Найден чай, который лучше всего борется со стрессом

Диетолог Марият Мухина рассказала порталу «Москва 24», что самым эффективным напитком для борьбы со стрессом является мятный чай. 

Эксперт напомнила, как именно у человека проявляется стресс. Симптомами такого состояния могут стать учащенное сердцебиение, повышение давления и спазм сосудов. В такой ситуации нужны антистресс-средства, к которым и относится чай с мятой.

В нем много ментола, который известен седативными свойствами. Сама мята расширяет сосуды и препятствует чрезмерному сгущению крови. Содержащиеся в ней витамины A, В и С стимулируют работу нейронов, что облегчает процесс восстановления организма после перенесенного психоэмоционального напряжения. 

Чай с мятой также регулирует отток желчи, отмечает врач. Ее застой может негативно сказываться на работе нервной системы и вызвать повышенную раздражительность.

Самым вредным видом травяного напитка является сладкий чай, с сахаром или медом. Об этом ранее рассказал диетолог Евгений Арзамасцев. Врач предупредил, что подсластители нарушают углеводный обмен в организме. В перспективе это может привести к набору лишнего веса или сахарному диабету. 

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