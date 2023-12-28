Очень ленивые пирожки «Пятиминутки». Вся семья сказала, что так вкуснее

Пироги — это вкусное блюдо, но готовится оно зачастую очень долго. Для того, чтобы сделать простые пирожки, нужно замесить тесто, оставить его подниматься, сделать начинку и соединить компоненты в одно целое. Если готовить много пирожков, то на это уходит целый день.
Готовы ли современные домохозяйки потратить день на готовку пирожков? Не все заинтересованы в том, чтобы долго готовить то или иное блюдо, даже выпечку. Поэтому сейчас приобрели популярность ленивые рецепты разных блюд. Конечно, ленивые пирожки отличаются от обычных. Но, это хорошая альтернатива для людей, у которых нет много времени на готовку.
Расскажем, как сделать ленивые пирожки.
Ингредиенты для ленивых пирожков:
- Кефир — 400 мл;
- Сода — ч.л.;
- Соль — ч.л.;
- Яйцо — 5 шт.;
- Мука — 600 г;
- Зелёный лук — пучок;
- Растительное масло — 100 мл.
Приготовление ленивых пирожков:
В миску с кефиром высыпаем соду, перемешиваем, наблюдаем реакцию двух продуктов. Солим кефир, разбиваем в него яйцо.
Остальные 4 яйца варим вкрутую.
Просеиваем в кефир муку, замешиваем однородное тесто. Шинкуем мелко зеленый лук, нарезаем маленьким кубиком отварные яйца. Выкладываем в густое тесто яйца и лук, перемешиваем.
В сковород разогреваем растительное масло. Выкладываем на поверхность лепешки из теста и обжариваем с обеих сторон до золотистой корочки.
Также можно поместить тесто в кондитерский мешок и отцеживать лепешки на сковороду.
В итоге мы имеем простые пирожки с луком и яйцом. Их можно готовить на завтрак, так как они получаются буквально за 5 минут.