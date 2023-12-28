Очень ленивые пирожки «Пятиминутки». Вся семья сказала, что так вкуснее

Пироги — это вкусное блюдо, но готовится оно зачастую очень долго. Для того, чтобы сделать простые пирожки, нужно замесить тесто, оставить его подниматься, сделать начинку и соединить компоненты в одно целое. Если готовить много пирожков, то на это уходит целый день.

Готовы ли современные домохозяйки потратить день на готовку пирожков? Не все заинтересованы в том, чтобы долго готовить то или иное блюдо, даже выпечку. Поэтому сейчас приобрели популярность ленивые рецепты разных блюд. Конечно, ленивые пирожки отличаются от обычных. Но, это хорошая альтернатива для людей, у которых нет много времени на готовку.

Расскажем, как сделать ленивые пирожки.

Ингредиенты для ленивых пирожков:

Кефир — 400 мл;

Сода — ч.л.;

Соль — ч.л.;

Яйцо — 5 шт.;

Мука — 600 г;

Зелёный лук — пучок;

Растительное масло — 100 мл.

Приготовление ленивых пирожков:

В миску с кефиром высыпаем соду, перемешиваем, наблюдаем реакцию двух продуктов. Солим кефир, разбиваем в него яйцо.

Остальные 4 яйца варим вкрутую.

Просеиваем в кефир муку, замешиваем однородное тесто. Шинкуем мелко зеленый лук, нарезаем маленьким кубиком отварные яйца. Выкладываем в густое тесто яйца и лук, перемешиваем.

В сковород разогреваем растительное масло. Выкладываем на поверхность лепешки из теста и обжариваем с обеих сторон до золотистой корочки.

Также можно поместить тесто в кондитерский мешок и отцеживать лепешки на сковороду.

В итоге мы имеем простые пирожки с луком и яйцом. Их можно готовить на завтрак, так как они получаются буквально за 5 минут.