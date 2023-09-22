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Большой горячий бутерброд для всей семьи

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Большой горячий бутерброд для всей семьи

Как одним бутербродом может наесться вся семья, спросите вы. Наш ответ: легко! Если подавать к завтраку большой горячий бутерброд, приготовленный по рецепту от «Со Вкусом», будут сыты абсолютно все члены семьи.

Всё до невозможного просто! Вам не нужно делать бутерброд для каждого. Выкладываете все ингредиенты в форму или на противень и запекаете нереально вкусное блюдо. Аппетитный завтрак будет готов за каких-то 15 минут. Только чтобы процесс был, правда, настолько быстрым, советуем покупать белый тостовый хлеб. Вам его не придется нарезать, и готовый завтрак будет иметь отличный внешний вид.

С чем приготовить большой горячий бутерброд в духовке

Готовя это блюдо, вы можете самостоятельно редактировать список ингредиентов. К примеру, вам хочется заменить чеддер моцареллой или обычным твердым сыром? Сделайте это! Нет желания покупать ветчину для бутерброда? Замените ее простой колбасой или куриным филе (отварным либо копченым).

Ингредиенты

Хлеб260 г Ветчина400 г Чеддер300 г Томатный соус6 ст. л. Майонез6 ст. л. Маслины15 шт. Помидор2 шт. Орегано1 ч. л.

Приготовление

    Дно формы для выпекания смазываем третьей частью томатного соуса, равномерно его распределяя. Сверху выкладываем 6 ломтиков тостового хлеба.

    Большой горячий бутерброд для всей семьи

    Смазываем их майонезом. Сверху выкладываем половину от общего количества ветчины, нарезанной ломтиками. Помещаем на мясо сыр чеддер. Смазываем всё 2 ст. л. соуса из томатов.Нарезаем оливки кружочками. Хорошенько промываем помидоры. Обсушиваем их, используя бумажное полотенце. Нарезаем томаты кружочками. Выкладываем кольца одного помидора и маслины на сыр.

    Большой горячий бутерброд для всей семьи

    Сверху помещаем еще 6 ломтиков тостового хлеба. Смазываем его 2 ст. л. майонеза и таким же количеством томатного соуса. Выкладываем сверху оставшуюся ветчину. Потом помещаем пластинки сыра.Выкладываем на чеддер кружочки второго помидора. Посыпаем их сушеным орегано. Отправляем форму в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут. Готово!

    Большой горячий бутерброд для всей семьи

По истечении 15 минут достаньте форму из духовки. На тот момент сыр уже успеет полностью расплавиться, и в доме будет витать фантастический аромат. Пока такой бутерброд не остыл, разделите его на порции, чтобы подать блюдо к чаю или к кофе. Приятного аппетита!

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