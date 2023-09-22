Большой горячий бутерброд для всей семьи

Как одним бутербродом может наесться вся семья, спросите вы. Наш ответ: легко! Если подавать к завтраку большой горячий бутерброд, приготовленный по рецепту от «Со Вкусом», будут сыты абсолютно все члены семьи.

Всё до невозможного просто! Вам не нужно делать бутерброд для каждого. Выкладываете все ингредиенты в форму или на противень и запекаете нереально вкусное блюдо. Аппетитный завтрак будет готов за каких-то 15 минут. Только чтобы процесс был, правда, настолько быстрым, советуем покупать белый тостовый хлеб. Вам его не придется нарезать, и готовый завтрак будет иметь отличный внешний вид.

С чем приготовить большой горячий бутерброд в духовке

Готовя это блюдо, вы можете самостоятельно редактировать список ингредиентов. К примеру, вам хочется заменить чеддер моцареллой или обычным твердым сыром? Сделайте это! Нет желания покупать ветчину для бутерброда? Замените ее простой колбасой или куриным филе (отварным либо копченым).

Ингредиенты

Хлеб260 г Ветчина400 г Чеддер300 г Томатный соус6 ст. л. Майонез6 ст. л. Маслины15 шт. Помидор2 шт. Орегано1 ч. л.

Приготовление

Дно формы для выпекания смазываем третьей частью томатного соуса, равномерно его распределяя. Сверху выкладываем 6 ломтиков тостового хлеба. Смазываем их майонезом. Сверху выкладываем половину от общего количества ветчины, нарезанной ломтиками. Помещаем на мясо сыр чеддер. Смазываем всё 2 ст. л. соуса из томатов.Нарезаем оливки кружочками. Хорошенько промываем помидоры. Обсушиваем их, используя бумажное полотенце. Нарезаем томаты кружочками. Выкладываем кольца одного помидора и маслины на сыр. Сверху помещаем еще 6 ломтиков тостового хлеба. Смазываем его 2 ст. л. майонеза и таким же количеством томатного соуса. Выкладываем сверху оставшуюся ветчину. Потом помещаем пластинки сыра.Выкладываем на чеддер кружочки второго помидора. Посыпаем их сушеным орегано. Отправляем форму в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут. Готово!

По истечении 15 минут достаньте форму из духовки. На тот момент сыр уже успеет полностью расплавиться, и в доме будет витать фантастический аромат. Пока такой бутерброд не остыл, разделите его на порции, чтобы подать блюдо к чаю или к кофе. Приятного аппетита!