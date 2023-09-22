Лучший яблочный пирог, который вы когда-либо ели. Один из самых вкусных рецептов

Одним из самых распространенных фруктов на планете считается яблоко. Можно увидеть яблони везде, в нашей стране, на территориях других государств. С яблоками люди познакомились давно. Поэтому из этого фрукта так много есть рецептов приготовления блюд.

Яблоки весьма полезны для человека. В этом фрукте содержится пектин, необходимый для правильной работы кишечника.

Также яблоки имеют много витаминов и минералов в составе. Например, витамин Е, группы В и А.

Расскажем способ приготовления вкусного яблочного пирога.

Ингредиенты для яблочного пирога:

Яйца — 3 шт.;

Сахар — 100 г;

Соль — щепотка;

Ванильный сахар — 8 г;

Сливочное масло — 100 г;

Мука — 150 г;

Разрыхлитель — 10 г;

Яблоки — 3 шт.

Приготовление яблочного пирога:

В миску разбиваем яйца, высыпаем соль, 75 грамм классического сахарного песка и ванильный сахар. Взбиваем миксером яичную смесь 5-8 минут.

Растапливаем сливочное масло в микроволновке, вливаем в яичную смесь. Перемешиваем ингредиенты, просеиваем туда муку с разрыхлителем. Замешиваем бисквитное тесто для пирога, избегаем комочков.

Очищаем от кожуры яблоки и нарезаем маленькими кубиками. Смешиваем яблоки с сахаром, по желанию добавляем корицу.

Застилаем форму для выпечки диаметром 20 см пергаментом, кладем яблочные кусочки на дно ровным слоем. Выкладываем на поверхность яблочного слоя тесто, выравниваем.

Выпекаем пирог при 180 градусах 35 минут. Затем переворачиваем пирог яблочным слоем вверх и выпекаем дополнительно 10 минут.

В результате мы имеем сладкий и ароматный яблочный пирог. Пирог получается красивый, с запеченным яблочным слоем.