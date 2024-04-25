Рецепт: Салат с паровыми кабачками — хит осеннего сезона

Ингредиенты:

крупный кабачок — 1 шт.;

огурец средний — 1 шт.;

томаты черри — 5 шт.;

авокадо — 1 шт.;

зелень петрушки — по вкусу;

соль — по вкусу;

масло ароматное — по вкусу

Способ приготовления: Я добавляю иногда молодые сырые кабачки в салат, а вот крупные и перезревшие, которые к осени в большом количестве появляются на огороде, в сыром виде использовать в овощном салате нельзя, но есть способ приготовить их так, что в овощном салате они будут смотреться «как свои», и многие даже не поймут, что среди привычных овощей и зелени закрались ещё и кабачки, приготовленные на пару.

Большой перезревший кабачок, или даже половину кабачка нарезаем не очень мелкими кубиками и выкладываем их в простейшую пароварку, которая ставится в подходящую по размеру кастрюлю с небольшим количеством воды на дне, закрываем кастрюлю крышкой, доводим воду до кипения, ждём две минуты, перемешиваем и выключаем нагрев под кастрюлей, оставляя кабачки остывать, и важно следить, чтобы они не были сырыми, но и не стали совсем мягкими — тогда они будут не очень приятными по ощущениям.

К полуготовым охлажденным кабачкам добавляем огурец, нарезанный половинками колец, и помидоры черри (у меня были довольно-таки крупные помидоры черри), разрезанные на четыре части.

Добавляем к салату мелко нарезанный авокадо (если авокадо мягкий, то его можно просто отламывать в салат по кусочку чайной ложкой) и мелко нарезанную петрушку по вкусу.

Для заправки этого салата возьмем немного соли по вкусу и ароматное масло, которое состоит из смеси растительных масел нескольких сортов, на которых настояны различные травы, горький перец, чёрный перец горошком, гвоздика и нарезанный слайсами свежий чеснок.

Овощной салат с кабачками на пару перемешиваем и подаем к столу, украсив его веточками свежего базилика.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 20 мин.