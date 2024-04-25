Рецепт: Салат с паровыми кабачками — хит осеннего сезона

Ингредиенты:
крупный кабачок — 1 шт.;
огурец средний — 1 шт.;
томаты черри — 5 шт.;
авокадо — 1 шт.;
зелень петрушки — по вкусу;
соль — по вкусу;
масло ароматное — по вкусу
Способ приготовления: Я добавляю иногда молодые сырые кабачки в салат, а вот крупные и перезревшие, которые к осени в большом количестве появляются на огороде, в сыром виде использовать в овощном салате нельзя, но есть способ приготовить их так, что в овощном салате они будут смотреться «как свои», и многие даже не поймут, что среди привычных овощей и зелени закрались ещё и кабачки, приготовленные на пару.
Большой перезревший кабачок, или даже половину кабачка нарезаем не очень мелкими кубиками и выкладываем их в простейшую пароварку, которая ставится в подходящую по размеру кастрюлю с небольшим количеством воды на дне, закрываем кастрюлю крышкой, доводим воду до кипения, ждём две минуты, перемешиваем и выключаем нагрев под кастрюлей, оставляя кабачки остывать, и важно следить, чтобы они не были сырыми, но и не стали совсем мягкими — тогда они будут не очень приятными по ощущениям.
К полуготовым охлажденным кабачкам добавляем огурец, нарезанный половинками колец, и помидоры черри (у меня были довольно-таки крупные помидоры черри), разрезанные на четыре части.
Добавляем к салату мелко нарезанный авокадо (если авокадо мягкий, то его можно просто отламывать в салат по кусочку чайной ложкой) и мелко нарезанную петрушку по вкусу.
Для заправки этого салата возьмем немного соли по вкусу и ароматное масло, которое состоит из смеси растительных масел нескольких сортов, на которых настояны различные травы, горький перец, чёрный перец горошком, гвоздика и нарезанный слайсами свежий чеснок.
Овощной салат с кабачками на пару перемешиваем и подаем к столу, украсив его веточками свежего базилика.
Приятного аппетита!
Время приготовления: 20 мин.