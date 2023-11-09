Описание приготовления:

Борщ на оленине требует более длительной варки, а значит время приготовления увеличивается. В отличие от свинины и говядины в этом варианте необязательно варить на мясе с косточкой. Если не любите в супах картофель, замените его фасолью. Борщ на оленине подавайте со сметаной и ржаным хлебом.

Назначение: На обед Основной ингредиент: Мясо / Оленина Блюдо: Супы / Борщ

Состав / Ингредиенты:

Оленина 400 Грамм

Вода 3 Литра

Капуста белокочанная 200 Грамм

Картофель 3 Штуки

Свекла 2 Штуки

Паста томатная 1 Ст. ложка

Лук репчатый 1 Штука

Уксус винный 6% 1 Ст. ложка

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Сахар По вкусу

Количество порций 5

Калорийность

99 ккал

Калорийность

8 г

Белки

3 г

Жиры

7 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Борщ из оленины»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления борща из оленины. Мясо предварительно вымочите в холодной воде в течение 2-3 часов, меняя воду каждый час.

Оленину небольшими кусками промойте и выложите в кастрюлю. Одну свеклу почистите и целиком добавьте к мясу. Налейте холодную воду, немного посолите и доведите до кипения на среднем огне. Убавьте огонь, и варите в течение 1-2 часов, снимая пену, прикрыв крышкой.

Из бульона извлеките мясо и свеклу, она нам больше не понадобится. Мясо выложите и дайте ему остыть. Капусту порежьте соломкой и выложите в кастрюлю. Варите ее в течение 5 минут.

Картофель почистите и порежьте кубиком, выложите в суп и варите в течение 10 минут.

В сковороду налейте растительное масло и разогрейте на среднем огне. Репчатый лук порежьте и обжарьте в масле в течение 5 минут, перемешивая.

Вторую свеклу натрите на средней или крупной терке и выложите к обжаренному луку. Добавьте томатную пасту, влейте уксус.

Влейте в сковороду немного бульона, перемешайте, закройте крышкой и тушите на медленном огне в течение 10 минут.

Остывшую оленину порежьте на кусочки и выложите в борщ.

Добавьте в кастрюлю тушеную свеклу, выложите лавровый лист и доведите до кипения. Доведите борщ по вкусу на соль и сахар.

Снимите борщ с огня, добавьте зелень, измельченный чеснок и дайте настояться в течение 10 минут. Удалите лавровый лист и подавайте к столу.

Приятного аппетита!