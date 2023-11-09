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Борщ из оленины

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Борщ из оленины

Описание приготовления:

Борщ на оленине требует более длительной варки, а значит время приготовления увеличивается. В отличие от свинины и говядины в этом варианте необязательно варить на мясе с косточкой. Если не любите в супах картофель, замените его фасолью. Борщ на оленине подавайте со сметаной и ржаным хлебом.
Назначение: На обед Основной ингредиент: Мясо / Оленина Блюдо: Супы / Борщ

Состав / Ингредиенты:

  • Оленина 400 Грамм
  • Вода 3 Литра
  • Капуста белокочанная 200 Грамм
  • Картофель 3 Штуки
  • Свекла 2 Штуки
  • Паста томатная 1 Ст. ложка
  • Лук репчатый 1 Штука
  • Уксус винный 6% 1 Ст. ложка
  • Соль По вкусу
  • Перец черный По вкусу
  • Сахар По вкусу

Количество порций 5

Калорийность

99 ккал

Калорийность

8 г

Белки

3 г

Жиры

7 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Борщ из оленины»

Борщ из оленины

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления борща из оленины. Мясо предварительно вымочите в холодной воде в течение 2-3 часов, меняя воду каждый час.

Борщ из оленины

Оленину небольшими кусками промойте и выложите в кастрюлю. Одну свеклу почистите и целиком добавьте к мясу. Налейте холодную воду, немного посолите и доведите до кипения на среднем огне. Убавьте огонь, и варите в течение 1-2 часов, снимая пену, прикрыв крышкой.

Борщ из оленины

Из бульона извлеките мясо и свеклу, она нам больше не понадобится. Мясо выложите и дайте ему остыть. Капусту порежьте соломкой и выложите в кастрюлю. Варите ее в течение 5 минут.

Борщ из оленины

Картофель почистите и порежьте кубиком, выложите в суп и варите в течение 10 минут.

Борщ из оленины

В сковороду налейте растительное масло и разогрейте на среднем огне. Репчатый лук порежьте и обжарьте в масле в течение 5 минут, перемешивая.

Борщ из оленины

Вторую свеклу натрите на средней или крупной терке и выложите к обжаренному луку. Добавьте томатную пасту, влейте уксус.

Борщ из оленины

Влейте в сковороду немного бульона, перемешайте, закройте крышкой и тушите на медленном огне в течение 10 минут.

Борщ из оленины

Остывшую оленину порежьте на кусочки и выложите в борщ.

Борщ из оленины

Добавьте в кастрюлю тушеную свеклу, выложите лавровый лист и доведите до кипения. Доведите борщ по вкусу на соль и сахар.

Борщ из оленины

Снимите борщ с огня, добавьте зелень, измельченный чеснок и дайте настояться в течение 10 минут. Удалите лавровый лист и подавайте к столу.

Борщ из оленины

Приятного аппетита!

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