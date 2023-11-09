Описание приготовления:
Борщ на оленине требует более длительной варки, а значит время приготовления увеличивается. В отличие от свинины и говядины в этом варианте необязательно варить на мясе с косточкой. Если не любите в супах картофель, замените его фасолью. Борщ на оленине подавайте со сметаной и ржаным хлебом.
Назначение: На обед Основной ингредиент: Мясо / Оленина Блюдо: Супы / Борщ
Состав / Ингредиенты:
- Оленина 400 Грамм
- Вода 3 Литра
- Капуста белокочанная 200 Грамм
- Картофель 3 Штуки
- Свекла 2 Штуки
- Паста томатная 1 Ст. ложка
- Лук репчатый 1 Штука
- Уксус винный 6% 1 Ст. ложка
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
- Сахар По вкусу
Количество порций 5
Калорийность
99 ккал
Калорийность
8 г
Белки
3 г
Жиры
7 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Борщ из оленины»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления борща из оленины. Мясо предварительно вымочите в холодной воде в течение 2-3 часов, меняя воду каждый час.
Оленину небольшими кусками промойте и выложите в кастрюлю. Одну свеклу почистите и целиком добавьте к мясу. Налейте холодную воду, немного посолите и доведите до кипения на среднем огне. Убавьте огонь, и варите в течение 1-2 часов, снимая пену, прикрыв крышкой.
Из бульона извлеките мясо и свеклу, она нам больше не понадобится. Мясо выложите и дайте ему остыть. Капусту порежьте соломкой и выложите в кастрюлю. Варите ее в течение 5 минут.
Картофель почистите и порежьте кубиком, выложите в суп и варите в течение 10 минут.
В сковороду налейте растительное масло и разогрейте на среднем огне. Репчатый лук порежьте и обжарьте в масле в течение 5 минут, перемешивая.
Вторую свеклу натрите на средней или крупной терке и выложите к обжаренному луку. Добавьте томатную пасту, влейте уксус.
Влейте в сковороду немного бульона, перемешайте, закройте крышкой и тушите на медленном огне в течение 10 минут.
Остывшую оленину порежьте на кусочки и выложите в борщ.
Добавьте в кастрюлю тушеную свеклу, выложите лавровый лист и доведите до кипения. Доведите борщ по вкусу на соль и сахар.
Снимите борщ с огня, добавьте зелень, измельченный чеснок и дайте настояться в течение 10 минут. Удалите лавровый лист и подавайте к столу.
Приятного аппетита!