По рецепту бабушки: готовим сочные котлеты к праздничному столу

Сочные котлеты – это всегда удачная идея. Это вкусное блюдо отлично подходит как для праздника, так и на каждый день.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Секрет сочности котлет состоит в жирной свинине, которую измельчают вместе с говядиной, белым хлебом и луком. Также очень важна вода, которую нужно подмешать в фарш.

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Рецепт сочных котлет к праздничному столу

Время : 50 минут

: 50 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов свиного ошейка;

– 500 граммов говядины;

– 5 ломтиков батона;

– 2 луковицы;

– 1 яйцо;

– соль и перец по вкусу;

– вода;

– масло.

Приготовление:

Батон замочите в воде, а затем помните руками в миске. Вместе с мясом и луком перекрутите его дважды на мясорубке. Посолите, поперчите, добавьте яйцо и хорошо перемешайте. Во время вымешивания добавляйте трижды по 2 столовые ложки воды, хорошо вымешивая фарш, подбивая его руками, выбивая воздух. Сформируйте котлетки, выложите на разогретую смазанную маслом сковороду и жарьте под крышкой на небольшом огне 7 – 10 минут. Затем увеличьте огонь и доведите до коричневой корочки с обеих сторон.

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