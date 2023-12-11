ГлавнаяРецептыПо рецепту бабушки: готовим сочные котлеты к праздничному столу По рецепту бабушки: готовим сочные котлеты к праздничному столу На чтение: 1 минута Сочные котлеты – это всегда удачная идея. Это вкусное блюдо отлично подходит как для праздника, так и на каждый день. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Секрет сочности котлет состоит в жирной свинине, которую измельчают вместе с говядиной, белым хлебом и луком. Также очень важна вода, которую нужно подмешать в фарш. Обязательно попробуйте Как приготовить курицу в духовке: советы, которые сделают любимое блюдо еще более аппетитным Рецепт сочных котлет к праздничному столу Время: 50 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 500 граммов свиного ошейка; – 500 граммов говядины; – 5 ломтиков батона; – 2 луковицы; – 1 яйцо; – соль и перец по вкусу; – вода; – масло. Приготовление: Батон замочите в воде, а затем помните руками в миске. Вместе с мясом и луком перекрутите его дважды на мясорубке. Посолите, поперчите, добавьте яйцо и хорошо перемешайте. Во время вымешивания добавляйте трижды по 2 столовые ложки воды, хорошо вымешивая фарш, подбивая его руками, выбивая воздух. Сформируйте котлетки, выложите на разогретую смазанную маслом сковороду и жарьте под крышкой на небольшом огне 7 – 10 минут. Затем увеличьте огонь и доведите до коричневой корочки с обеих сторон. Ищете вкусный рецепт на Новый год? Попробуйте приготовить мясо по-французски – ваши гости будут в восторге. Поделитесь с друзьями