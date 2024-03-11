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Британцы его просто обожают: простой рецепт лучшего блюда из картофеля от Джейми Оливера

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Британцы его просто обожают: простой рецепт лучшего блюда из картофеля от Джейми Оливера

Если не знаете, что можно приготовить из картофеля, воспользуйтесь этим рецептом. За его невероятный вкус отвечает сам Джейми Оливер.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Запеченный картофель Al Forno с анчоусами, луком и пармезаном достоин стать украшением стола. Не удивляйтесь такому сочетанию, а лучше попробуйте, ведь это очень вкусно.

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Картофель от Джейми Оливера

  • Время: 2 часа
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 1 килограмм картофеля;
– 2 луковицы;
– 2 корня фенхеля;
– 600 миллилитров молока 2,5%;
– 400 миллилитров сливок;
– 1 консервированный анчоус;
– 8 зубчиков чеснока;
– 7 граммов розмарина;
– 5 лавровых листов;
– 7 граммов мускатного ореха;
– 50 граммов тертого пармезана.

Приготовление:

  1. Почистите картофель, лук и корень фенхеля. Нарежьте овощи тонкими пластинами.
  2. Разогрейте духовку до 180 градусов.
  3. Поставьте сковороду на огонь, влейте молоко и сливки. Добавьте анчоусы и немного масла, в котором они были законсервированы. Раздавите очищенный чеснок, добавьте веточку розмарина и лавровый лист и мелко натрите мускатный орех.
  4. Доведите до кипения на среднем огне. Далее оставьте настаиваться в течение нескольких минут. Мелко натрите половину пармезана и перемешайте.
  5. В форму для запекания выложите перемешанные слайсы картофеля, лука и фенхеля. Влейте сливочную смесь и мелко натрите сверху оставшийся пармезан.
  6. Накройте фольгой и запекайте в течение 30 минут. Затем снимите фольгу и запекайте еще 45 минут, или до мягкости и красивого золотистого цвета.

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