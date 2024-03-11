ГлавнаяРецептыБританцы его просто обожают: простой рецепт лучшего блюда из картофеля от Джейми Оливера Британцы его просто обожают: простой рецепт лучшего блюда из картофеля от Джейми Оливера На чтение: 2 минуты Если не знаете, что можно приготовить из картофеля, воспользуйтесь этим рецептом. За его невероятный вкус отвечает сам Джейми Оливер. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Запеченный картофель Al Forno с анчоусами, луком и пармезаном достоин стать украшением стола. Не удивляйтесь такому сочетанию, а лучше попробуйте, ведь это очень вкусно. Стоит попробовать Справится даже новичок: быстрые рецепты ленивых суши с «Водным Миром» Картофель от Джейми Оливера Время: 2 часа Порций: 4 Ингредиенты: – 1 килограмм картофеля; – 2 луковицы; – 2 корня фенхеля; – 600 миллилитров молока 2,5%; – 400 миллилитров сливок; – 1 консервированный анчоус; – 8 зубчиков чеснока; – 7 граммов розмарина; – 5 лавровых листов; – 7 граммов мускатного ореха; – 50 граммов тертого пармезана. Приготовление: Почистите картофель, лук и корень фенхеля. Нарежьте овощи тонкими пластинами. Разогрейте духовку до 180 градусов. Поставьте сковороду на огонь, влейте молоко и сливки. Добавьте анчоусы и немного масла, в котором они были законсервированы. Раздавите очищенный чеснок, добавьте веточку розмарина и лавровый лист и мелко натрите мускатный орех. Доведите до кипения на среднем огне. Далее оставьте настаиваться в течение нескольких минут. Мелко натрите половину пармезана и перемешайте. В форму для запекания выложите перемешанные слайсы картофеля, лука и фенхеля. Влейте сливочную смесь и мелко натрите сверху оставшийся пармезан. Накройте фольгой и запекайте в течение 30 минут. Затем снимите фольгу и запекайте еще 45 минут, или до мягкости и красивого золотистого цвета. Понравился рецепт? К этому картофелю прекрасно подойдет вкусный весенний салат из огурцов «Наслаждение». Поделитесь с друзьями