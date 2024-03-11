Описание приготовления:

Это очень и очень вкусно! И съедается практически мгновенно, я даже не смогла дождаться, когда брауни остынет, и пробовала десерт уверенно теплым. Берите на заметку рецепт!

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Фрукты / Банан Блюдо: Выпечка / Брауни География кухни: Американская

Состав / Ингредиенты:

Масло сливочное 150 Грамм

Мука пшеничная 150 Грамм

Банан 2 Штуки (очень спелый)

Сахар 120 Грамм

Разрыхлитель 1 Чайная ложка

Ванильный сахар 1 Чайная ложка

Какао 40 Грамм (темный)

Яйца 2 Штуки

Соль 1 Щепотка

Черный шоколад 50 Грамм

Количество порций 7

Калорийность

334 ккал

Калорийность

5 г

Белки

17 г

Жиры

35 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Шоколадно-банановый пирог "Брауни"»

Подготовьте все ингредиенты для приготовления пирога. Бананы используйте спелые, а сахар корректируйте по своему вкусу. Если любите выпечку слаще, то добавьте сахара больше.

Бананы очистите от кожуры, мякоть разомните толкушкой для пюре или другим удобным для вас способом.

К банановому пюре добавьте яйца, сахар и ванильный сахар. Перемешайте венчиком.

Влейте растопленное сливочное масло и снова тщательно перемешайте.

Добавьте какао-порошок, муку, разрыхлитель и соль. Перемешайте венчиком или миксером в однородное, гладкое тесто, без комочков муки.

Всыпьте шоколадные капли или рубленый на мелкие кусочки шоколад и снова перемешайте.

Форму для выпечки диаметром 25*25 см. выстелите пергаментом. Вылейте тесто и выпекайте в заранее разогретой духовке до 170 градусов 40-50 минут.

Достаньте готовый брауни, дайте ему немного остыть, затем нарежьте на квадратики. Приятного аппетита!