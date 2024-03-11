Описание приготовления:
Это очень и очень вкусно! И съедается практически мгновенно, я даже не смогла дождаться, когда брауни остынет, и пробовала десерт уверенно теплым. Берите на заметку рецепт!
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Фрукты / Банан Блюдо: Выпечка / Брауни География кухни: Американская
Состав / Ингредиенты:
- Масло сливочное 150 Грамм
- Мука пшеничная 150 Грамм
- Банан 2 Штуки (очень спелый)
- Сахар 120 Грамм
- Разрыхлитель 1 Чайная ложка
- Ванильный сахар 1 Чайная ложка
- Какао 40 Грамм (темный)
- Яйца 2 Штуки
- Соль 1 Щепотка
- Черный шоколад 50 Грамм
Количество порций 7
Калорийность
334 ккал
Калорийность
5 г
Белки
17 г
Жиры
35 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Шоколадно-банановый пирог "Брауни"»
Подготовьте все ингредиенты для приготовления пирога. Бананы используйте спелые, а сахар корректируйте по своему вкусу. Если любите выпечку слаще, то добавьте сахара больше.
Бананы очистите от кожуры, мякоть разомните толкушкой для пюре или другим удобным для вас способом.
К банановому пюре добавьте яйца, сахар и ванильный сахар. Перемешайте венчиком.
Влейте растопленное сливочное масло и снова тщательно перемешайте.
Добавьте какао-порошок, муку, разрыхлитель и соль. Перемешайте венчиком или миксером в однородное, гладкое тесто, без комочков муки.
Всыпьте шоколадные капли или рубленый на мелкие кусочки шоколад и снова перемешайте.
Форму для выпечки диаметром 25*25 см. выстелите пергаментом. Вылейте тесто и выпекайте в заранее разогретой духовке до 170 градусов 40-50 минут.
Достаньте готовый брауни, дайте ему немного остыть, затем нарежьте на квадратики. Приятного аппетита!