Портал про города-курорты | Perekop

Шоколадно-банановый пирог «Брауни»

На чтение: 2 минуты
Шоколадно-банановый пирог «Брауни»

Описание приготовления:

Это очень и очень вкусно! И съедается практически мгновенно, я даже не смогла дождаться, когда брауни остынет, и пробовала десерт уверенно теплым. Берите на заметку рецепт!
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Фрукты / Банан Блюдо: Выпечка / Брауни География кухни: Американская

Состав / Ингредиенты:

  • Масло сливочное 150 Грамм
  • Мука пшеничная 150 Грамм
  • Банан 2 Штуки (очень спелый)
  • Сахар 120 Грамм
  • Разрыхлитель 1 Чайная ложка
  • Ванильный сахар 1 Чайная ложка
  • Какао 40 Грамм (темный)
  • Яйца 2 Штуки
  • Соль 1 Щепотка
  • Черный шоколад 50 Грамм

Количество порций 7

Калорийность

334 ккал

Калорийность

5 г

Белки

17 г

Жиры

35 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Шоколадно-банановый пирог "Брауни"»

Шоколадно-банановый пирог "Брауни"

Подготовьте все ингредиенты для приготовления пирога. Бананы используйте спелые, а сахар корректируйте по своему вкусу. Если любите выпечку слаще, то добавьте сахара больше.

Шоколадно-банановый пирог "Брауни"

Бананы очистите от кожуры, мякоть разомните толкушкой для пюре или другим удобным для вас способом.

Шоколадно-банановый пирог "Брауни"

К банановому пюре добавьте яйца, сахар и ванильный сахар. Перемешайте венчиком.

Шоколадно-банановый пирог "Брауни"

Влейте растопленное сливочное масло и снова тщательно перемешайте.

Шоколадно-банановый пирог "Брауни"

Добавьте какао-порошок, муку, разрыхлитель и соль. Перемешайте венчиком или миксером в однородное, гладкое тесто, без комочков муки.

Шоколадно-банановый пирог "Брауни"

Всыпьте шоколадные капли или рубленый на мелкие кусочки шоколад и снова перемешайте.

Шоколадно-банановый пирог "Брауни"

Форму для выпечки диаметром 25*25 см. выстелите пергаментом. Вылейте тесто и выпекайте в заранее разогретой духовке до 170 градусов 40-50 минут.

Шоколадно-банановый пирог "Брауни"

Достаньте готовый брауни, дайте ему немного остыть, затем нарежьте на квадратики. Приятного аппетита!

Что будем искать? Например,Человек