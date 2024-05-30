Бризоли с фаршем и кабачком. Готовлю легко и просто: пальчики оближешь

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Бризоль — это блюдо, которое имеет интересную историю происхождения. Оно представляет собой тонкий слой мяса, обжаренный в яйце и муке, с начинкой из овощей, грибов или сыра.
Существует несколько версий происхождения бризоли. Одна из них гласит, что это блюдо было изобретено в СССР в 1970-х годах. Тогда оно представляло собой упрощённый вариант котлеты по-киевски. Бризоль быстро завоевал популярность среди советских граждан благодаря своей простоте и доступности ингредиентов.
Сегодня его готовят по разным рецептам, добавляя различные ингредиенты и создавая новые вариации. Но неизменным остаётся одно — это всегда вкусное и сытное блюдо, которое подходит как для повседневного, так и для праздничного стола.
Ингредиенты:
- яйца — 5 шт.;
- мука — 2 ст.л.;
- молоко — 250 мл.
Ингредиенты для начинки:
- куриное филе — 350 г;
- кабачок — ½ шт.;
- сыр — 200 г;
- зелёный лук — пучок;
- петрушка — пучок;
- майонез — 2 ст.л.
Приготовление Бризоли:
Разбиваем яйца в миску, высыпаем муку и соль, смешиваем. Вливаем теплое молоко в тесто, выливаем на горячую сковороду и обжариваем с одной стороны каждый блин.
Для начинки куриное филе перемалываем в фарш. Натираем на мелкой терке кабачок и сыр, смешиваем с фаршем.
Шинкуем мелко петрушку и зеленый лук, смешиваем с остальной начинкой, заправляем майонезом. Выкладываем начинку в блины, запечатываем внутри конвертиком.
Фото: www.youtube.com
Фото: www.youtube.com
Кладем бризоль в форму для запекания, готовим в духовке при 180 градусах 25 минут. Затем натираем на бризоль сыр и дополнительно запекаем 10 минут.
Фото: www.youtube.com
В результате получаются сытные и сочные бризоли. Это отличное блюдо на каждый день из кабачка и курицы.