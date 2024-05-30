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Рецепт: Жареный веер из кабачка — В моем исполнении.

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Рецепт: Жареный веер из кабачка — В моем исполнении.

Ингредиенты:
кабачок — 1 шт.;
масло подсолнечное — 2 ст. л.;
соль — по вкусу;
специи — по вкусу.;
яйца куриные — 1 шт.;
сметана — 1 ст. л.;
мука — 3 ст. л.
Способ приготовления: Наступил сезон кабачков и я их готовлю практически каждый день. Это может быть Овощное рагу из кабачка и рядом других овощей, илиТушёные кабачки с мясом и картофелем. Внук любит фаршированные кабачки, мужу нравится жареные кругляшки кабачков. Сегодня готовила позиционную закуску под названием — Жареный веер из кабачка. Подруга, которая попробовала такой вариант закуски, сказала что это — листочек, который может заменить кусок мяса. С ее мнением я не согласна, но озвучивать свои мысли не стала. Скажу только что мне на ужин вполне хватает такого большого куска кабачка с кашей, вкусно, сытно и, надеюсь, не слишком калорийно.
Ингредиентов минимум. Один кабачок в расчете на две порции.

Хотя кабачки ещё совсем молоденькие я все равно их очищаю, отрезаю один кончик. При этом оставляю немного твердой части со стороны плодоножки.

Рецепт: Жареный веер из кабачка - В моем исполнении.

Разрезаю кабачок на две равновеликие части вот таким образом.

Рецепт: Жареный веер из кабачка - В моем исполнении.

Затем по длине разрезаю, но примерно на сантиметр кабачок оставляю не разрезанным.

Рецепт: Жареный веер из кабачка - В моем исполнении.

Затем реже мелкими полосками, опять таки я не режу его на кусочки, а оставляю в не разрезанном виде в районе плодоножки.

Рецепт: Жареный веер из кабачка - В моем исполнении.

Затем посыпаю солью. Соли много я не добавляю. Минут на десять оставляю кабачок в покое и готовлю кляр. В мисочку добавляю яйцо, сметану и специи.

Рецепт: Жареный веер из кабачка - В моем исполнении.

Я очень люблю «Хмели -Сунели», на какое то время эта приправа исчезла с полок магазинов, сейчас эта приправа есть, но я прикупила «про запас» несколько упаковок. Вместо сметаны можно добавить майонез, либо молоко. А для максимальной мало калорийности можно добавить воду, это же надо только для того, чтобы яйцо было легче взбить.

Рецепт: Жареный веер из кабачка - В моем исполнении.

Соль с кабачка я не смываю, только слегка отжимаю сок.

Рецепт: Жареный веер из кабачка - В моем исполнении.

Затем обмакиваю половинку кабачка в муку.

Рецепт: Жареный веер из кабачка - В моем исполнении.

Вместо муки можно взять панировочные сухари, или сделать смесь муки и сухарей. Хороша в этом случае и кукурузная мука. Все кусочки кабачка желательно равномерно покрыть мукой. Затем обмакиваю со всех сторон кабачок в кляре.

Рецепт: Жареный веер из кабачка - В моем исполнении.

И отправляю в сковороду, где уже раскалилась подсолнечное масло. Я для жарки использую рафинированное подсолнечное масло. Аналогичным образом я поступаю и со второй половинкой кабачка.

Рецепт: Жареный веер из кабачка - В моем исполнении.

Если в мисочке остается кляр, то я выливаю его на кабачки.
Жарю кабачок под крышкой на среднем огне большой конфорки до слегка коричневого цвета.

Рецепт: Жареный веер из кабачка - В моем исполнении.

Кабачки жарятся менее десяти минут, потому я начинаю готовить гарнир чуть раньше.

Рецепт: Жареный веер из кабачка - В моем исполнении.

Ужин готов и можно приглашать родных к столу. Мальчикам я готовлю ещё и мясо, а мне и так очень сытно.

Готовьте с любовью, ведь наши близкие этого заслуживают.

Время приготовления: 20 мин.

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