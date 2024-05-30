Рецепт: Жареный веер из кабачка — В моем исполнении.

Ингредиенты:

кабачок — 1 шт.;

масло подсолнечное — 2 ст. л.;

соль — по вкусу;

специи — по вкусу.;

яйца куриные — 1 шт.;

сметана — 1 ст. л.;

мука — 3 ст. л.

Способ приготовления: Наступил сезон кабачков и я их готовлю практически каждый день. Это может быть Овощное рагу из кабачка и рядом других овощей, илиТушёные кабачки с мясом и картофелем. Внук любит фаршированные кабачки, мужу нравится жареные кругляшки кабачков. Сегодня готовила позиционную закуску под названием — Жареный веер из кабачка. Подруга, которая попробовала такой вариант закуски, сказала что это — листочек, который может заменить кусок мяса. С ее мнением я не согласна, но озвучивать свои мысли не стала. Скажу только что мне на ужин вполне хватает такого большого куска кабачка с кашей, вкусно, сытно и, надеюсь, не слишком калорийно.

Ингредиентов минимум. Один кабачок в расчете на две порции.

Хотя кабачки ещё совсем молоденькие я все равно их очищаю, отрезаю один кончик. При этом оставляю немного твердой части со стороны плодоножки.

Разрезаю кабачок на две равновеликие части вот таким образом.

Затем по длине разрезаю, но примерно на сантиметр кабачок оставляю не разрезанным.

Затем реже мелкими полосками, опять таки я не режу его на кусочки, а оставляю в не разрезанном виде в районе плодоножки.

Затем посыпаю солью. Соли много я не добавляю. Минут на десять оставляю кабачок в покое и готовлю кляр. В мисочку добавляю яйцо, сметану и специи.

Я очень люблю «Хмели -Сунели», на какое то время эта приправа исчезла с полок магазинов, сейчас эта приправа есть, но я прикупила «про запас» несколько упаковок. Вместо сметаны можно добавить майонез, либо молоко. А для максимальной мало калорийности можно добавить воду, это же надо только для того, чтобы яйцо было легче взбить.

Соль с кабачка я не смываю, только слегка отжимаю сок.

Затем обмакиваю половинку кабачка в муку.

Вместо муки можно взять панировочные сухари, или сделать смесь муки и сухарей. Хороша в этом случае и кукурузная мука. Все кусочки кабачка желательно равномерно покрыть мукой. Затем обмакиваю со всех сторон кабачок в кляре.

И отправляю в сковороду, где уже раскалилась подсолнечное масло. Я для жарки использую рафинированное подсолнечное масло. Аналогичным образом я поступаю и со второй половинкой кабачка.

Если в мисочке остается кляр, то я выливаю его на кабачки.

Жарю кабачок под крышкой на среднем огне большой конфорки до слегка коричневого цвета.

Кабачки жарятся менее десяти минут, потому я начинаю готовить гарнир чуть раньше.

Ужин готов и можно приглашать родных к столу. Мальчикам я готовлю ещё и мясо, а мне и так очень сытно.

Готовьте с любовью, ведь наши близкие этого заслуживают.

Время приготовления: 20 мин.