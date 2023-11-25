Традиционное украинское блюдо: рецепт настоящих украинских цыбульников

Цыбульники, или цыбуляники – это вкусные оладьи с луком.

Румяные луковые оладьи, которые называются цыбульники, или цыбуляники – это вкусное блюдо традиционной украинской кухни.

Во Львове это блюдо уже стало гастрономической изюминкой. Такие вкусные оладьи часто подают в борщ вместо хлеба, или, как и деруны, едят со сметаной или несладким йогуртом. Рецептом поделились на сайте «Галицкая Кулинарная Мастерская».

Цыбульники

Ингредиенты:

лук — 500 г;

мука — 100 г;

яйца — 2 шт.;

разрыхлитель для теста — 1 ч. л.;

соль – 1 ч. л.;

перец, масло, специи по вкусу.

Чтобы не плакать от лука, замочите половинки лука в холодной воде на 10 минут. Мелко порежьте, посолите, поперчите и перемешайте. Оставьте минут десять.

Разбейте яйца и взбейте вилкой. Добавьте яйца в лук и перемешайте. Муку и разрыхлитель смешайте и просеяйте. Добавьте в лук с яйцами. У вас получится жидкое тесто.

Хорошо разогрейте сковороду с растительным маслом. Выкладывайте цыбульники на горячую сковороду ложкой.

Обжаривайте с каждой стороны по 4-5 минут на небольшом огне. Чтобы хорошо пропеклось – накрывайте сковороду крышкой.

Также цыбульники можно приготовить с добавлением дрожжей.

Цыбульники на дрожжах

Ингредиенты:

четыре средних луковицы;

два яйца;

мука — 200 г;

сахар – 0,5 ч. л.;

вода — 100 мл;

дрожжи сухие – 7 г;

соль, растительное масло.

Дрожжи растворите в воде с щепоткой сахара. Оставьте на 10 минут, чтобы произошла реакция.

Лук мелко нашинкуйте, посолите и поперчите.

После к дрожжам добавьте яйца, соль и приправу по своему желанию. Всыпьте просеянную муку. Вмешайте лук в тесто. Тесто оставьте на 30 минут в теплом месте. Жарьте цыбульники на горячей сковороде с растительным маслом по 3-4 минуты с каждой стороны.

Также можете приготовить вкусные ирландские драники под названием боксти.