Бюджетно и очень вкусно: рецепт салата с горошком и грибами

Чтобы салат был вкуснее, отправьте его на пару часов в холодильник для пропитки.

Новый год не за горами, а значит, рецепты новых и вкусных салатов остаются актуальными. Предлагаем вам бюджетное, но очень вкусное блюдо от кулинарного блогера Юлии Симончук, которое разнообразит праздничный стол и будет по достоинству оценено домочадцами и гостями.

Салат с грибами и горошком

Ингредиенты:

лук большой – 1 шт;

морковь – 1 шт;

консервированный горошек – 100 -150 гр;

свежие шампиньоны – 300-400 гр;

майонез – 2-3 ст. л;

соль, перец – по вкусу;

масло – 3-4 ст. л. для жарки.

Способ приготовления:

Лук мелко порезать, морковь натереть на большую терку и вместе обжарить на растительном масле до мягкости и готовности. Так же обжарить до готовности нарезанные шампиньоны. Все ингредиенты после жарки охладить.

В салатник выложить лук с морковью, добавить грибы, посолить, поперчить, заправить майонезом. Все хорошо перемешать и поставить на пару часов в холодильник для пропитки.

Ранее Фокус писал, как приготовить салат «Одуванчик», который станет альтернативой приевшимся «Мимозе» и «Оливье» на праздничном столе.