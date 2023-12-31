Как испечь самый вкусный Новогодний торт. Просто и быстро: вся семья будет в восторге

Новогодний стол, как правило, наполнен большим количеством угощений, в особенности, салатов. Если в сам день праздника гости и семья сыты, то на утро мы уже не радуем близких вкусностями, а доедаем остатки новогодних яств. Пробовали ли вы утром или днем 1 января кушать домашний тортик с чаем? Вам обязательно стоит попробовать! Мы как раз подготовили рецепт одного угощения, которое точно вам понравится. С Наступающим!
Ингредиенты:
- яйца — 2 шт.;
- соль — щепотка;
- сахар — 100 г;
- ванильный сахар — 8 г;
- растительное масло — 70 г;
- молоко — 50 г;
- мука — 80 г;
- разрыхлитель — 1 ч.л.;
- кокосовая стружка — 40 г.
Ингредиенты для замачивания:
- молоко — 50 г;
- сахарная пудра — 2 ч.л.;
Ингредиенты для варенья:
желатин — 9 г;
вода — 60 мл;
малина — 750 г;
сахар — 50 г.
Ингредиенты для крема:
сахар — 50 г;
сливки 33% — 400 г;
сливочный сыр — 300 г;
кокосовая стружка — 40 г;
белый шоколад — 100 г.
Приготовление:
Разбиваем в миску яйца, высыпаем соль, классический и обычный сахар, вливаем растительное масло и молоко, взбиваем до образования белой массы. Высыпаем в смесь муку, разрыхлитель и кокосовую стружку, замешиваем бисквитное тесто венчиком.
В форму для выпечки кладем пергамент 28х18 см, выливаем тесто и выпекаем при 180 градусах 35 минут. Далее бисквит прокалываем вилкой.
Для пропитки смешиваем молоко с сахарной пудрой, выливаем смесь на бисквит. Для приготовления варенья смешиваем желатин с водой.
Высыпаем в сковороду малину и сахар, растапливаем ягоды в карамели.
Выливаем желатин в варенье, перемешиваем. Убираем бисквит в кондитерскую форму, выкладываем малиновый слой на бисквит.
Оставляем слой в холодильнике на 2 часа.
Для крема взбиваем сливки с сахаром, сливочным сыром и кокосовой стружкой. Выкладываем полученный крем на малиновый слой равномерно.
Посыпаем верхушку торта шоколадной крошкой и убираем в холодильник на 2 часа.
Вкуснейший десерт готов. Приятного аппетита!