Как испечь самый вкусный Новогодний торт. Просто и быстро: вся семья будет в восторге

Новогодний стол, как правило, наполнен большим количеством угощений, в особенности, салатов. Если в сам день праздника гости и семья сыты, то на утро мы уже не радуем близких вкусностями, а доедаем остатки новогодних яств. Пробовали ли вы утром или днем 1 января кушать домашний тортик с чаем? Вам обязательно стоит попробовать! Мы как раз подготовили рецепт одного угощения, которое точно вам понравится. С Наступающим!

Ингредиенты:

яйца — 2 шт.;

соль — щепотка;

сахар — 100 г;

ванильный сахар — 8 г;

растительное масло — 70 г;

молоко — 50 г;

мука — 80 г;

разрыхлитель — 1 ч.л.;

кокосовая стружка — 40 г.

Ингредиенты для замачивания:

молоко — 50 г;

сахарная пудра — 2 ч.л.;

Ингредиенты для варенья:

желатин — 9 г;

вода — 60 мл;

малина — 750 г;

сахар — 50 г.

Ингредиенты для крема:

сахар — 50 г;

сливки 33% — 400 г;

сливочный сыр — 300 г;

кокосовая стружка — 40 г;

белый шоколад — 100 г.

Приготовление:

Разбиваем в миску яйца, высыпаем соль, классический и обычный сахар, вливаем растительное масло и молоко, взбиваем до образования белой массы. Высыпаем в смесь муку, разрыхлитель и кокосовую стружку, замешиваем бисквитное тесто венчиком.

В форму для выпечки кладем пергамент 28х18 см, выливаем тесто и выпекаем при 180 градусах 35 минут. Далее бисквит прокалываем вилкой.

Для пропитки смешиваем молоко с сахарной пудрой, выливаем смесь на бисквит. Для приготовления варенья смешиваем желатин с водой.

Высыпаем в сковороду малину и сахар, растапливаем ягоды в карамели.

Выливаем желатин в варенье, перемешиваем. Убираем бисквит в кондитерскую форму, выкладываем малиновый слой на бисквит.

Оставляем слой в холодильнике на 2 часа.

Для крема взбиваем сливки с сахаром, сливочным сыром и кокосовой стружкой. Выкладываем полученный крем на малиновый слой равномерно.

Посыпаем верхушку торта шоколадной крошкой и убираем в холодильник на 2 часа.

Вкуснейший десерт готов. Приятного аппетита!