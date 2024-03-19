Булочки с корицей – это угощение на все времена, которое можно просто подать к чаю, угостить гостей или же взять с собой на работу или учебу в качестве сытного перекуса. Готовить такую выпечку можно из различного теста: дрожжевого, бездрожжевого или даже используя полуфабрикат готового слоеного теста – выбор только за вами! Помимо корицы, сдобу часто дополняют фруктами, сахарным песком либо всевозможными помадками, которые отлично пропитывают пышное и мягкое тесто, делая вкус десерта еще более ярким и насыщенным. Поэтому если вы увлекаетесь выпечкой и всем, что с ней связано, то обязательно обратите внимание на эту статью и выберите рецепты, которые вам понравятся больше всего!

Домашние булочки с корицей в духовке

Домашние булочки с корицей в духовке – это простой, но изумительно вкусный десерт, который разлетается с тарелок во время чаепития в одно мгновение, потому как невозможно устоять перед пышной, мягкой и воздушной выпечкой, приготовленной своими руками со всей любовью и заботой.

Ингредиенты –+7 порц.

Для теста:

Мука 500 гр.

Сухие дрожжи 11 гр.

Сахар-песок 50 гр.

Молоко коровье 250 мл.

Яйцо куриное 2 шт.

Ванилин 1 гр.

Для начинки:

Сахар-песок 50 гр.

Масло сливочное 120 гр.

Корица 15 гр.

Шаги 120 мин.

Как приготовить домашние булочки с корицей в духовке? В теплом молоке растворяем дрожжи и сахарный песок, настаиваем в течение 10 минут. Расколачиваем яйца и всыпаем ванилин, соль и просеянную муку. Соединяем опару с мучным тестом и вымешиваем, накрываем льняной салфеткой и ставим в теплое место на час. Для начинки смешиваем молотую корицу с сахаром. Сливочное масло растапливаем на водяной бане либо в микроволновой печи. Поднявшееся тесто раскатываем в пласт толщиной около 5 миллиметров. Вооружаемся кулинарной кистью и смазываем основу сливочным маслом. Посыпаем ароматной смесью. Сворачиваем заготовку в рулет и разрезаем на сегменты в 4-5 сантиметров. Перекладываем полуфабрикаты в жаропрочную форму на небольшом расстоянии друг от друга. Готовим при 180 градусах 25 минут, и подаем к столу в теплом либо остывшем виде. Булочки с корицей в духовке готовы! Приятного аппетита!

Булочки с корицей из дрожжевого теста в духовке

Булочка с корицей из дрожжевого теста в духовке – это несравнимо вкусное угощение, которое поможет вам удивить своих домочадцев, а также наполнить свое жилище чарующим ароматом домашней выпечки, на который сбегутся не только домочадцы, но и соседи!

Время готовки – 2 ч. 45 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 10 шт.

Ингредиенты:

Мука – 540 гр.

Дрожжи сухие быстродействующие – 8 гр.

Молоко коровье – 200 мл.

Яйцо – 2 шт.

Масло сливочное размягченное – 80 мл.

Сахар-песок – 40 гр. + 2 ч.л.

Соль – 1 ч.л.

Масло растительное – для смазывания.

Для начинки:

Сахар-песок – 50 гр.

Корица молотая – 2 ч.л.

Масло сливочное размягченное – 40 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для опары смешиваем теплое молоко с дрожжами и двумя чайными ложками сахара – даем постоять 10-15 минут.

Шаг 2. В другой глубокой чаше смешиваем яйца, размягченное сливочное масло, соль и сахарный песок.

Шаг 3. Добавляем опару и перемешиваем.

Шаг 4. Порциями вводим просеянную муку и вымешиваем тесто ложкой, а после руками. Вымешиваем комок руками не менее 10 минут.

Шаг 5. Большую миску промазываем тонким слоем растительного масла и выкладываем основу, накрываем и ставим в теплое помещение на полтора часа.

Шаг 6. Поднявшееся тесто обминаем, параллельно смешиваем сахар с корицей для начинки.

Шаг 7. Раскатываем основу в пласт (5-7 миллиметров) и смазываем сливочным маслом, посыпаем сухой смесью.

Шаг 8. Края приподнимаем и укладываем к центру, промазываем сливочным маслом.

Шаг 9. Еще раз складываем пополам и придавливаем ладонями, разрезаем на кусочки со сторонами в пять сантиметров.

Шаг 10. Надавливаем на середину каждого ломтика, не разрезая.

Шаг 11. Заготовку растягиваем руками, прокручиваем и сворачиваем, формируя булочку. Выкладываем на противень с пергаментом.

Шаг 12. Оставляем для расстойки на 15-20 минут, а затем выпекаем 20-25 минут при температуре в 180 градусов. Приятного чаепития!

Простые булочки с корицей и сахаром в духовке

Простые булочки с корицей и сахаром в духовке – это пышное и воздушное угощение, которое покорит вас своими вкусовыми характеристиками при первой же дегустации. Такие булочки отлично сочетают в себе насыщенный вкус, яркий аромат и мягкую, тающую во рту текстуру.

Время готовки – 3 ч.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 12.

Ингредиенты:

Мука – 540 гр.

Дрожжи сухие быстродействующие – 2 ч.л.

Соль – 1 щепотка

Сахар-песок – 100 гр.

Молоко коровье – 250 мл.

Яичный белок – 1 шт.

Масло сливочное – 75 гр.

Для начинки:

Масло сливочное – 50 гр.

Сахар-песок – 50 гр.

Корица молотая – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сливочное масло растапливаем и слегка остужаем, подогреваем молоко до теплого состояния, яйцо разбиваем и отделяем белок от желтка.

Шаг 2. В рабочей емкости смешиваем дрожжи с просеянной мукой.

Шаг 3. В другой емкости объединяем теплое молоко с белком, сливочным маслом, солью и сахаром.

Шаг 4. Вливаем состав в сухую смесь и замешиваем тесто ложкой, а после руками на столе, припудренном мукой.

Шаг 5. Помещаем комок в большую емкость и прикрываем полотенцем либо пищевой пленкой, убираем в теплое место без сквозняков и оставляем на полтора часа.

Шаг 6. Объемное тесто обминаем и раскатываем в тонкий прямоугольник.

Шаг 7. Покрываем пласт сливочным маслом и присыпаем корицей с сахаром, сворачиваем в рулет и режем на 12 кусочков.

Шаг 8. Устилаем противень пекарской бумагой и перекладываем заготовки.

Шаг 9. Смазываем верхушки желтком и присыпаем небольшим количеством сахарного песка.

Шаг 10. Оставляем под пленой на полчаса для расстойки, а затем выпекаем 20-25 минут (180 градусов).

Шаг 11. Выпечку слегка остужаем и незамедлительно дегустируем. Приятного аппетита!

Вкусные булочки из слоеного теста с корицей

Вкусные булочки из слоеного теста с корицей – это домашняя выпечка на скорую руку, с приготовлением которой справится даже ребенок, ибо рецепт исключает замешивание и раскатку теста, заменяя его готовым полуфабрикатом. Минимум усилий, времени и ингредиентов, а результат превосходный!

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Тесто слоеное дрожжевое – 2560 гр.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Корица молотая – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Тесто достаем из морозилки и перекладываем на стол, оставляем под пленкой до размягчения.

Шаг 2. В пиале соединяем сахар и корицу – равномерно посыпаем основу.

Шаг 3. Скручиваем пласт в рулет и острым ножом разрезаем на 6 сегментов.

Шаг 4. Полуфабрикаты перекладываем в жаропрочную форму для кексов и ставим вертикально.

Шаг 5. Духовку прогреваем до 180 градусов и убираем форму в духовку на 20 минут. Румяные булочки подаем к столу и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Булочки Синнабон с корицей

Булочки Синнабон с корицей – это угощение, давно набравшее популярность по всему миру, благодаря своей неповторимой текстуре и непревзойденному аромату. И если вы являетесь поклонником таких десертов, то обязательно обратите внимание на этот рецепт, и воспроизведите этот кулинарный шедевр на своей кухне!

Время готовки – 2 ч. 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 12.

Ингредиенты:

Для теста:

Мука – 550 гр.

Дрожжи сухие – 8 гр.

Яйцо – 2 шт.

Молоко коровье – 250 мл.

Масло сливочное – 80 гр.

Сахар-песок – 140 гр.

Соль – 5 гр.

Для начинки:

Сахар-песок тростниковый – 200 гр.

Корица молотая – 25 гр.

Масло сливочное – 80 гр.

Для помадки:

Сыр сливочный – 200 гр.

Масло сливочное – 70 гр.

Пудра сахарная – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Начинаем с опары: прогреваем молоко до 35-40 градусов и смешиваем с небольшим количеством сахара и дрожжами – оставляем в покое до появления «дрожжевой шапочки» на поверхности.

Шаг 2. Просеянную муку перемешиваем с солью и сахаром, посередине делаем лунку и вбиваем яйца комнатной температуры, вливаем опару и растопленное сливочное масло.

Шаг 3. Вымешиваем состав лопаткой, а после руками. Тесто должно слегка отставать от дна и стенок миски.

Шаг 4. Слегка присыпаем стол мукой и продолжаем замес полуфабриката до эластичности.

Шаг 5. Выкладываем «колобок» в чашу, промазанную растительным маслом, и оставляем под салфеткой на час-полтора при комнатной температуре.

Шаг 6. Поднявшееся тесто раскатываем в пласт и смазываем сливочным маслом, отступая от одного края около двух сантиметров.

Шаг 7. Поверх масла высыпаем сахар и корицу, слегка вдавливаем ладонями.

Шаг 8. Сворачиваем прямоугольник в рулет, свободный край смачиваем и «склеиваем» заготовку.

Шаг 9. Острым ножом разрезаем рулет на кусочки и перекладываем будущие булочки на пергамент на расстоянии друг от друга, для расстойки оставляем на 30 минут.

Шаг 10. Выпекаем десерт на протяжении получаса при температурной отметке в 180 градусов.

Шаг 11. Взбиваем сливочное масло с сахарной пудрой и сыром до однородности и покрываем теплое угощение, через 5 минут раскладываем по тарелкам и начинаем трапезу. Готовьте и получайте удовольствие!

Булочки с яблоками и корицей в домашних условиях

Булочки с яблоками и корицей в домашних условиях можно запросто приготовить за минимальный отрезок времени и приятно удивить членов своей семьи и себя, скрасив привычное вечерние чаепитие либо утреннюю кофе-паузу. Сочетание корицы и фруктовых ноток никого не оставит равнодушным.

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Тесто слоеное – 250 гр.

Яблоко – 250 гр.

Сахар-песок – 1 ч.л.

Корица молотая – 2 ч.л.

Мука – 20 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для ускорения процесса и собственного удобства, выкладываем все необходимое на рабочий стол.

Шаг 2. Рабочую поверхность посыпаем горстью муки и раскатываем тесто в прямоугольник.

Шаг 3. Разрезаем тесто на 2-4 части и на один край кладем ломтики яблок, посыпаем корицей и сахаром.

Шаг 4. Накрываем начинку свободным краем и прижимаем бортики вилкой.

Шаг 5. Выпекаем при 180 градусах 12-15 минут. Приятного чаепития!

Булочки с корицей на бездрожжевом тесте

Булочки с корицей на бездрожжевом тесте – это ароматное и мягкое лакомство, которое охраняет свои изумительные вкусовые характеристики даже после полного остывания и спустя 2 дня после приготовления. Для готовки потребуются только доступные компоненты, а начинку можно дополнять по своему вкусу.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Молоко коровье теплое – 180 мл.

Масло сливочное растопленное – 50 мл.

Масло растительное – 2 ст.л.

Сахар-песок – 3 ст.л.

Мука – 400-420 гр.

Разрыхлитель теста – 10 гр.

Для начинки:

Масло сливочное растопленное – 20 мл.

Сахар-песок – 2 ст.л.

Корица молотая – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В емкость с высокими бортиками переливаем теплое молоко, растопленное сливочное масло и растительное масло.

Шаг 2. Всыпаем сахар и старательно перемешиваем.

Шаг 3. Просеиваем муку, смешанную с разрыхлителем.

Шаг 4. Перемешиваем состав сразу лопаткой, а после руками.

Шаг 5. Заготовку раскатываем в пласт, толщиной около сантиметра и покрываем растопленным сливочным маслом.

Шаг 6. Посыпаем основу сахаром и корицей, скручиваем в рулет и режем на сегменты равного размера.

Шаг 7. Выпекаем 20-25 минут при 180 градусах, даем немного остыть и дегустируем. Приятного аппетита!

Сдобные булочки с корицей в духовке

Сдобные булочки с корицей в духовке – это угощение, которое можно встретить в любой кондитерской или кофейне, однако, такое блюдо можно запросто приготовить в домашних условиях и быть уверенным в каждом из ингредиентов. Конечно, для пышности используются дрожжи, и время готовки увеличивается, но результат стоит ожидания!

Время готовки – 2 ч. 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 15.

Ингредиенты:

Дрожжи сухие – 8 гр.

Молоко коровье – 250 мл.

Мука – 500 гр.

Сахар-песок – 150 гр.

Масло сливочное – 100 гр.

Масло растительное – 20 мл.

Яйцо – 3 шт.

Корица молотая – 2 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления опары в теплое молоко всыпаем дрожжи, две столовые ложки сахара и две-три столовые ложки муки – тщательно перемешиваем и даем постоять 10-15 минут.

Шаг 2. 50 грамм сливочного масла растапливаем любым удобным способом, оставшееся масло оставляем при комнатной температуре до размягчения.

Шаг 3. Вводим в опару два яйца и растопленное теплое сливочное масло, порциями всыпаем просеянную муку и постепенно вливаем растительное масло.

Шаг 4. Комок кладем в большую емкость и, накрыв пленкой, ставим в теплое место на час-полтора.

Шаг 5. Тесто разделяем на 15 кусочков равного размера, каждый раскатываем в овал.

Шаг 6. Смазываем размягченным сливочным маслом и присыпаем чайной ложкой смеси из корицы и сахара.

Шаг 7. Подгибаем края, оставляя центр нетронутым.

Шаг 8. Сворачиваем в рулет и перекладываем на противень, смазанный маслом. Смазываем верхушки взбитым яйцом и даем постоять 20 минут для расстойки.

Шаг 9. Готовим лакомство при 200 градусах на протяжении 20-30 минут.

Шаг 10. К столу подаем вместе с чаем и наслаждаемся. Готовьте и получайте удовольствие!

Булочки «улитки» с корицей

Булочки «улитки» с корицей – это упрощенная версия всем известных Синнабонов, однако, улитки готовятся в несколько раз быстрее, так как в их состав входят быстродействующие дрожжи. А также сокращена стоимость, ибо для помадки используется мягкий творог, а не творожный сыр.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 15.

Ингредиенты:

Для теста:

Молоко коровье теплое – 200 мл.

Дрожжи сухие быстродействующие – 10 гр.

Яйцо – 1 шт.

Масло сливочное – 100 гр.

Мука – 700 гр.

Сахар-песок – 100 гр.

Для начинки:

Масло сливочное – 100 гр.

Корица молотая – 20 гр.

Сахар-песок – 150 гр.

Для заливки:

Творог мягкий – 200 гр.

Пудра сахарная – 100 гр.

Ванилин – 1 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В емкости с высокими бортиками активно смешиваем просеянную муку, яйца, сахар, дрожжи.

Шаг 2. Тонкой струйкой вливаем теплое молоко и замешиваем тесто руками не менее 10 минут, после подливаем растопленное сливочное масло и вымешиваем еще несколько минут.

Шаг 3. Оставляем комок на полтора часа для подъема. Далее разделяем пополам и раскатываем в тонкие пласты на рабочей поверхности, присыпанной мукой.

Шаг 4. Смазываем тесто растопленным сливочным маслом и щедро посыпаем сахарным песком и корицей.

Шаг 5. Скручиваем пласт в рулет и разрезаем на кусочки, перекладываем заготовки на противень с пергаментом и оставляем для расстойки на полчаса.

Шаг 6. Духовой шкаф прогреваем до отметки в 210 градусов, ставим противень и сразу же убавляем нагрев до 190 градусов, выпекаем 12-15 минут.

Шаг 7. В это время занимаемся заливкой: творог хорошенько перемешиваем с ванилином и сахарной пудрой.

Шаг 8. Покрываем теплые булочки аппетитной творожной смесью и даем немного пропитаться. Приятного аппетита!

Творожные булочки с корицей

Творожные булочки с корицей – это ароматное и тающее во рту угощение, которое можно подать к столу не только во время семейного чаепития, но и при приеме самых изощренных гостей. Используя творог, выпечка получается безумно воздушной и пышной, обязательно попробуйте!

Время готовки – 3 ч.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 10.

Ингредиенты:

Для теста:

Молоко коровье – 200 мл.

Дрожжи свежие – 20 гр.

Сахар-песок – 4 ст.л.

Масло сливочное – 50 гр.

Яйцо – 1 шт.

Мука – 450 гр.

Соль – 0,25 ч.л.

Для начинки:

Сахар-песок – 2 ч.л.

Корица молотая – 1-2 ч.л.

Творог – 150 гр.

Яйцо – 1 шт.

Масло сливочное – 20 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Дрожжи крошим в глубокую чашу и заливаем теплым молоком.

Шаг 2. Вбиваем яйцо и всыпаем сахар с солью.

Шаг 3. Вливаем растопленное сливочное масло и просеиваем муку.

Шаг 4. Замешиваем мягкое и податливое тесто, накрываем полотенцем и оставляем до подъема.

Шаг 5. Готовое тесто обминаем и раскатываем в пласт, толщиной в полсантиметра, смазываем мягким сливочным маслом.

Шаг 6. Посыпаем корицей и сахаром, хаотично раскладываем творог и размазываем.

Шаг 7. Формируем рулет и разрезаем на полуфабрикаты, переносим в форму и оставляем в покое на полчаса для роста.

Шаг 8. Далее смазываем взбитым яйцом и выпекаем 45-50 минут при 175-180 градусах.

Шаг 9. По желанию украшаем сахарной пудрой и подаем к чаю. Приятного аппетита!