Перестала готовить Шубу и Оливье. Салат «Нежная Жена» — затмевает все другие блюда на праздничном столе

Вкусный салат вполне может заменить вереницу разных закусок на праздничном столе. Главное, при подборе блюд, правильно выбрать данный салат. Это не должен быть классический салат по типу Оливье или Сельди под Шубой. Как правило, традиционные салаты надоедают гостям быстрее, поэтому требуется обилие разной закуски.

Сделать вкусный оригинальный салат несложно. Нужно соблюдать простые правила готовки. Например, стоит нарезать все ингредиенты одинаково. Важно, чтобы отваренные овощи были комнатной температуры, как и холодные продукты.

Расскажем, как приготовить интересный салат “Нежная Жена”.

Ингредиенты для салата “Нежная жена”:

картофель — 2 шт.;

соль — ½ ч.л.;

майонез;

яйцо — 2 шт.;

огурец — шт.;

копченые окорочка — 200 г;

сыр — 150 г;

консервированная кукуруза — 50 г.

Приготовление салата “Нежная жена”:

Отвариваем картофель, очищаем и натираем на крупной терке. Выкладываем ½ часть картофельной массы в глубокую форму, застеленную пищевой пленкой.

Солим картофельный слой, смазываем сеточкой из майонеза. Каждый слой стоит смазывать сеточкой из майонеза.

Отвариваем вкрутую яйца, очищаем и натираем на мелкой терке, кладем следующим слоем, солим. Нарезаем маленьким кубиком огурец, выкладываем на яичный слой.

Делим копченые окорочка на волокна, кладем на слой огурцов. Натираем на крупной терке сыр, выкладываем на слой копченой курицы.

Утрамбовываем слои, кладем на сырный слой картофельную массу. Снова утрамбовываем слои, а затем переворачиваем форму на плоскую тарелку и убираем ее.

Снимаем пищевую пленку с салата, смазываем верхушку майонезом. Посыпаем верх салата кукурузой, оставляем на час в холодильнике.

Получается легкий слоеный салат.

Это блюдо станет отличным дополнением к остальным салатам на праздничном столе.