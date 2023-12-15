Бульон от пельменей станет намного вкусней, если соблюдать эти советы. Шеф повар поделился своими секретами

О пельменях люди готовы говорить постоянно. Это блюдо настолько взбудоражило головы современных жителей стран СНГ, что каждый иностранец мечтает попробовать славянские пельмени. Многие американцы и европейцы в путешествиях по гастрономической карте мира ставят целью поесть пельменей или даже приготовить их самостоятельно.

Однако, откуда пришли к славянам пельмени? Это традиционное и аутентичное блюдо?

Пельмени начали готовить, как говорят историки, в Предуралье. Дело в том, что оттуда берется слово пельмень, что означает хлебное ухо. Его готовили в язычестве. Пельмени готовились из мяса убитых животных для жертвоприношения.

Удобство в хранении пельменей также давало плюс в копилку этому блюду. Народы Урала хранили пельмени на улице при сильных морозах. Так пельмени оставались свежими долгое время. Не менее важным в пельменях считается бульон. Он согревает холодной зимой.

Как приготовить вкусный бульон, чтобы он не был похож на простой кипяток

Для того, чтобы правильно приготовить бульон, надо уделять внимание соли. Помните, на литр воды добавляется не менее одной чайной ложки соли. Также для придания вкуса бульону важную роль играет лавровый лист пару штук на литр воды. Можно добавлять в бульон черный перец горошком — 3-4 штуки на литр воды.

Не забывайте, что лук для пельменного бульона тоже необходим. Одной луковицы вполне достаточно, чтобы бульон стал наваристым и вкусным.

Если пельмени у вас всегда слипаются, то добавляйте в воду пару ложек растительного масла. Оно избавит от проблемы вечно слипшихся пельменей.

Сейчас легко достать разные пряности и специи. Поэтому стоит экспериментировать со вкусами. Например, добавлять красный перец в бульон, куркуму и паприку.