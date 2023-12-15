Бургер-суп с фаршем по-американски

Американская повседневная кухня славится своими сытностью и необычными сочетаниями продуктов. Если вкус классического бургера в нашем регионе знаком каждому еще с юности, то бургер-суп с фаршем — что-то новенькое даже для великих кулинаров. Тем не менее блюдо это довольно простое, а рецепт распространен, как у нас борщ, среди разных слоев общества.

Когда нужно приготовить обед для большой семьи, нечасто приходится обращаться к изысканным и трудноисполнимым рецептам. Так вот, американский суп с фаршем — максимально простое и сытное первое, которое к тому же напоминает вкус любимого фастфуда. Что может быть заманчивее для голодных домочадцев?

Как приготовить бургер-суп с фаршем

Для приготовления бургер-супа вам понадобятся всё те же продукты, что и на бургер, за исключением воды и плавленого сыра. Эти 2 ингредиента отыгрывают ключевую роль, отвечающую за консистенцию и нежный вкус первого.

Ингредиенты

Говяжий фарш300 г Лук1 шт. Зеленый лук15 г Томатная паста3 ст. л. Вода2 л Плавленый сыр160 г Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Картофель3 шт. Лавровый лист2 шт. Подсолнечное масло2 ст. л. Укроп10 г Хлеб30 г

Приготовление

В кастрюлю с толстым дном налейте растительное масло. Поставьте ее на огонь. Обжарьте на масле лук, нарезанный мелкими кубиками. К этой зажарке можно добавить и морковь по вкусу. Спустя 5 минут пересыпьте к овощам фарш, добавьте томатную пасту, соль и перец. Хорошенько перемешайте и жарьте минут 10, продолжая мешать. Тем временем нарежьте картошку небольшими кубиками. Пересыпьте картофель в кастрюлю, залейте всё водой. Накройте емкость крышкой и варите до мягкости картофеля. Далее пару половников бульона перелейте в чашу блендера. Туда же отправьте плавленый сыр.Взбейте бульон с сыром и перелейте смесь в кастрюлю. Перемешайте, добавьте лавровый лист. Дайте супу покипеть на медленном огне еще пару минут. Подавайте суп вместе с подсушенным белым хлебом, посыпав укропом.

Американский бургер-суп с фаршем готов. Если хотите, чтобы его вкус больше напоминал чизбургер, каждую порцию дополните несколькими ломтиками румяного бекона и соленых огурцов. Щедро посыпьте суп натертым чеддером. Приятного аппетита!