Рецепт: Брауни с бананом — в духовке

Ингредиенты:

сливочное масло (размягченное) — 100 гр;

яйцо куриное свежее — 2 шт.;

мука пшеничная — 70 гр;

какао-порошок — 2 ст. ложки;

сахарная пудра — 100 гр;

разрыхлитель теста — 1 ч ложка;

банан — 1 шт;

шоколад молочный — 1 плитка;

сливки 10% — 50 мл;

сливочное масло (размягченное)- для соуса — 1 ч. ложка

Способ приготовления: Брауни — шоколадный пирог с насыщенным шоколадным вкусом.

Если к Вам собираются гости, а дома нет ничего к чаю, этот рецепт Вас выручит! Брауни готовится быстро, при этом он влажный и очень вкусный.

Перед приготовлением теста, включи разогреваться духовку на 180 С.

Форму для выпечки застели пергаментной бумагой и смажь сливочным маслом.

Размягченное сливочное масло перемешай с сахарной пудрой (можно заменить на обыкновенный сахар), затем добавь яйца и взбей миксером.

К полученной смеси добавь сухие ингредиенты (какое, муку, разрыхлитель) и хорошенько взбей, затем добавь банан и все тщательно перемешай.

Полученную смесь равномерно распредели в форме для выпечки и отправь в духовку на 25-30 минут (проверяй готовность при помощи зубочистки).

Время заняться соусом:

Возьми шоколад, помести его в небольшую глубокую тарелку и растопи на водяной бане или в микроволновке (интервалами по 10 секунд, чтобы шоколад не подгорел), затем добавь чайную ложку масла и сливки, все хорошо перемешай. Соус готов!

Достань брауни из духовки и полей его соусом. При желании можно украсить ягодами, орешками, фруктами.

Также можно приготовить крем-чиз (взбить творожный сыр с сахарной пудрой), разрезать пирог на две части и смазать кремом.

Тогда пирог на вкус будет как киндер-пингви.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 40 мин. Примерная стоимость порции: 100 руб.