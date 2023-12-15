Рецепт: Брауни с бананом — в духовке

Ингредиенты:
сливочное масло (размягченное) — 100 гр;
яйцо куриное свежее — 2 шт.;
мука пшеничная — 70 гр;
какао-порошок — 2 ст. ложки;
сахарная пудра — 100 гр;
разрыхлитель теста — 1 ч ложка;
банан — 1 шт;
шоколад молочный — 1 плитка;
сливки 10% — 50 мл;
сливочное масло (размягченное)- для соуса — 1 ч. ложка
Способ приготовления: Брауни — шоколадный пирог с насыщенным шоколадным вкусом.
Если к Вам собираются гости, а дома нет ничего к чаю, этот рецепт Вас выручит! Брауни готовится быстро, при этом он влажный и очень вкусный.
Перед приготовлением теста, включи разогреваться духовку на 180 С.
Форму для выпечки застели пергаментной бумагой и смажь сливочным маслом.
Размягченное сливочное масло перемешай с сахарной пудрой (можно заменить на обыкновенный сахар), затем добавь яйца и взбей миксером.
К полученной смеси добавь сухие ингредиенты (какое, муку, разрыхлитель) и хорошенько взбей, затем добавь банан и все тщательно перемешай.
Полученную смесь равномерно распредели в форме для выпечки и отправь в духовку на 25-30 минут (проверяй готовность при помощи зубочистки).
Время заняться соусом:
Возьми шоколад, помести его в небольшую глубокую тарелку и растопи на водяной бане или в микроволновке (интервалами по 10 секунд, чтобы шоколад не подгорел), затем добавь чайную ложку масла и сливки, все хорошо перемешай. Соус готов!
Достань брауни из духовки и полей его соусом. При желании можно украсить ягодами, орешками, фруктами.
Также можно приготовить крем-чиз (взбить творожный сыр с сахарной пудрой), разрезать пирог на две части и смазать кремом.
Тогда пирог на вкус будет как киндер-пингви.
Приятного аппетита!
Время приготовления: 40 мин. Примерная стоимость порции: 100 руб.