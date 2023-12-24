Будьте внимательны: когда на Рождество можно начать есть мясо

На Сочельник традиционно подают 12 постных блюд. Мяса на праздничном столе не должно быть.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Мясные блюда можно есть уже на следующий день, 25 декабря. Поэтому 24 Канал предлагает воспользоваться этим вкусным рецептом свиных ребрышек.

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Рецепт вкусных свиных ребер

Время: 2 часа 30 минут

2 часа 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 килограмма свиных ребер;

– 2 чайные ложки чесночного порошка;

– 1 чайная ложка гранулированного лука;

– 2 чайные ложки паприки;

– 2 чайные ложки соли;

– 1 чайная ложка молотого черного перца;

– половина чайной ложки тмина;

– 1 чайная ложка чили;

– 2 столовые ложки оливкового масла.

Для соуса:

– 500 миллилитров соуса для барбекю;

– 3 столовые ложки измельченного чеснока;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– 1 столовая ложка вустерского соуса;

– половина столовой ложки каенского перца;

– 1 чайная ложка соли.

Такие ребрышки понравятся всем / Фото Unsplash

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180 градусов. Зачистите ребра от пленок, выложите на противень, покрытый слоем фольги. Смешайте чесночный порошок, гранулированный лук, паприку, соль, перец, тмин и чили. Тщательно смажьте ребра смесью специй и сбрызните маслом. Противень с мясом накройте фольгой и поставьте в духовку на 2 часа. За 5 минут до конца приготовления ребер смешайте все ингредиенты соуса. Достаньте ребра из духовки, снимите фольгу и смажьте их соусом. Увеличьте температуру духовки до 240 градусов. Верните туда ребрышки. Не накрывая, запекайте еще 10 минут. Перед подачей дайте ребрам отдохнуть 10 минут, чтобы мясо впитало сок перед нарезкой.

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