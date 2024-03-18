ГлавнаяРецептыБудут есть даже дети: узнайте тайны приготовления вкусного пангасиуса Будут есть даже дети: узнайте тайны приготовления вкусного пангасиуса На чтение: 2 минуты Пангасиус – полезная и недорогая рыба, которую стоит включить в свой рацион. А чтобы приготовить его вкусно, воспользуйтесь этим простым рецептом. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Попробуйте приготовить котлетки. Их будут есть даже те, кто не любит рыбу. Стоит попробовать Справится даже новичок: быстрые рецепты ленивых суши с «Водным Миром» Котлеты из пангасиуса Время: 50 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 500 граммов филе пангасиуса; – 1 луковица; – 1 яйцо; – 2 картофелины; – 50 граммов манки; – соль, перец, приправа к рыбе по вкусу; – 40 граммов пшеничной муки; – 60 миллилитров растительного масла. Не маєте часу відтворити цей рецепт, а так хочеться чогось корисного і поживного? Збережіть свої сили на кар’єрні звершення і насолоджуйтеся вже готовою до споживання продукцією ТМ «Водний Світ». Адже це швидко, корисно і завжди смачно! Приготовление: Филе пангасиуса помойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте кусками. Лук и картофель почистьте и грубо нарежьте. Пропустите подготовленные ингредиенты через мясорубку или измельчите в блендере. Добавьте к фаршу соль, перец, специи, манную крупу и хорошо перемешайте. Оставьте на 15 минут. Сформируйте из рыбной массы круглые котлетки и запанируйте их в муке. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте котлеты с двух сторон до золотистого цвета в течение 6 – 8 минут. Подавайте теплыми. Любите рыбу и морепродукты? Узнайте, как выбрать свежую сельдь и к чему она лучше всего подходит. Поделитесь с друзьями