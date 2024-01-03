Описание приготовления:
Это печенье имеет яркий сырный вкусовой оттенок, который усиливает добавление тмина. Такое печенье готовится очень просто. Твердый сыр в приготовлении можно использовать абсолютно любой.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Сыр / Специи, пряности, приправы / Тмин Блюдо: Выпечка / Печенье
Состав / Ингредиенты:
- Мука 280 Грамм
- Сыр 100 Грамм (твердый)
- Яйцо 1 Штука
- Сметана 3 Ст. ложки
- Масло сливочное 80 Грамм
- Соль 1/2 Чайных ложки
- Тмин 2 Чайных ложки
- Желток 1 Штука (для смазки)
Количество порций 4
Калорийность
373 ккал
Калорийность
12 г
Белки
21 г
Жиры
32 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Сырное печенье с тмином»
Все необходимые ингредиенты соберите перед началом приготовления.
Растопите масло сливочное в сотейнике на маленьком огне, немного охладите его и влейте в просторную миску. Добавьте к нему яйцо и сметану.
Венчиком перемешайте эти ингредиенты до получения однородной смеси.
Просейте всю муку, добавьте соль.
Сыр натрите на среднюю терку.
Добавьте сыр к основным ингредиентам.
Замесите мягкое, не прилипающее к пальцам тесто.
Затем немного припылите рабочую поверхность мукой и раскатайте на ней тесто в пласт толщиной примерно в 3-4 мм. Вырубите фигурной вырубкой заготовки будущего печенья.
Противень застелите бумагой для выпечки и выложите все заготовки будущего печенье. Взболтанным яичным желтком с помощью силиконовой кисти смажьте каждую заготовку и присыпьте тмином. Выпекайте печенье в уже разогретой до 180 градусов духовке в течение 20 минут.
Готовое печенье сразу же подавайте к столу.