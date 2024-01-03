Описание приготовления:

Это печенье имеет яркий сырный вкусовой оттенок, который усиливает добавление тмина. Такое печенье готовится очень просто. Твердый сыр в приготовлении можно использовать абсолютно любой.

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Сыр / Специи, пряности, приправы / Тмин Блюдо: Выпечка / Печенье

Состав / Ингредиенты:

Мука 280 Грамм

Сыр 100 Грамм (твердый)

Яйцо 1 Штука

Сметана 3 Ст. ложки

Масло сливочное 80 Грамм

Соль 1/2 Чайных ложки

Тмин 2 Чайных ложки

Желток 1 Штука (для смазки)

Количество порций 4

Калорийность

373 ккал

Калорийность

12 г

Белки

21 г

Жиры

32 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Сырное печенье с тмином»

Все необходимые ингредиенты соберите перед началом приготовления.

Растопите масло сливочное в сотейнике на маленьком огне, немного охладите его и влейте в просторную миску. Добавьте к нему яйцо и сметану.

Венчиком перемешайте эти ингредиенты до получения однородной смеси.

Просейте всю муку, добавьте соль.

Сыр натрите на среднюю терку.

Добавьте сыр к основным ингредиентам.

Замесите мягкое, не прилипающее к пальцам тесто.

Затем немного припылите рабочую поверхность мукой и раскатайте на ней тесто в пласт толщиной примерно в 3-4 мм. Вырубите фигурной вырубкой заготовки будущего печенья.

Противень застелите бумагой для выпечки и выложите все заготовки будущего печенье. Взболтанным яичным желтком с помощью силиконовой кисти смажьте каждую заготовку и присыпьте тмином. Выпекайте печенье в уже разогретой до 180 градусов духовке в течение 20 минут.

Готовое печенье сразу же подавайте к столу.