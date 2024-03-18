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Салат «Неженка» с крабовыми палочками

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Салат «Неженка» с крабовыми палочками

Описание приготовления:

Классический крабовый салат можно приготовить по-новому! Салат "Неженка" с крабовыми палочками — это вкусно, сытно и оригинально. Ваши гости такого не пробовали, стоит их удивить! Заранее отварите морковь и куриные яйца, остальные компоненты уже готовы — это собственно охлажденные крабовые палочки, консервированная кукуруза и свежие огурцы. Для заправки используйте любимый майонез.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Крабовые палочки Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

  • Крабовые палочки 100 Грамм
  • Яйца 2 Штуки
  • Кукуруза консервированная 100 Грамм
  • Морковь 60 Грамм
  • Огурцы 60 Грамм
  • Майонез 65 Грамм
  • Зелень По вкусу
  • Соль По вкусу
  • Черный молотый перец По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

160 ккал

Калорийность

13 г

Белки

3 г

Жиры

7 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат "Неженка" с крабовыми палочками»

Салат "Неженка" с крабовыми палочками

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления салата "Неженка" с крабовыми палочками.

Салат "Неженка" с крабовыми палочками

Охлажденные крабовые палочки почистите от упаковки-пленки, нарежьте продукт средними кубиками.

Салат "Неженка" с крабовыми палочками

Сваренную морковь нарежьте кубиками. Таким же образом нарежьте сваренные вкрутую куриные яйца. Добавьте эти ингредиенты в салат.

Салат "Неженка" с крабовыми палочками

Добавьте в салат консервированную кукурузу и нарезанные кубиками свежие огурцы.

Салат "Неженка" с крабовыми палочками

Всыпьте мелко нарезанную зелень и заправьте салат майонезом. Добавьте соль и черный перец по вкусу. Зелень подойдет любая — петрушка, укроп или зеленый лук.

Салат "Неженка" с крабовыми палочками

Салат перемешайте и отправьте в холодильник на 15-20 минут, пусть остынет.

Салат "Неженка" с крабовыми палочками

Готовый салат подавайте к столу.

Салат "Неженка" с крабовыми палочками

Для праздничного стола подавайте такое блюдо выложив его при помощи салатного кольца. Приятного вам аппетита!

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