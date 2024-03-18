Описание приготовления:

Классический крабовый салат можно приготовить по-новому! Салат "Неженка" с крабовыми палочками — это вкусно, сытно и оригинально. Ваши гости такого не пробовали, стоит их удивить! Заранее отварите морковь и куриные яйца, остальные компоненты уже готовы — это собственно охлажденные крабовые палочки, консервированная кукуруза и свежие огурцы. Для заправки используйте любимый майонез.

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Крабовые палочки Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

Крабовые палочки 100 Грамм

Яйца 2 Штуки

Кукуруза консервированная 100 Грамм

Морковь 60 Грамм

Огурцы 60 Грамм

Майонез 65 Грамм

Зелень По вкусу

Соль По вкусу

Черный молотый перец По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

160 ккал

Калорийность

13 г

Белки

3 г

Жиры

7 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат "Неженка" с крабовыми палочками»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления салата "Неженка" с крабовыми палочками.

Охлажденные крабовые палочки почистите от упаковки-пленки, нарежьте продукт средними кубиками.

Сваренную морковь нарежьте кубиками. Таким же образом нарежьте сваренные вкрутую куриные яйца. Добавьте эти ингредиенты в салат.

Добавьте в салат консервированную кукурузу и нарезанные кубиками свежие огурцы.

Всыпьте мелко нарезанную зелень и заправьте салат майонезом. Добавьте соль и черный перец по вкусу. Зелень подойдет любая — петрушка, укроп или зеленый лук.

Салат перемешайте и отправьте в холодильник на 15-20 минут, пусть остынет.

Готовый салат подавайте к столу.

Для праздничного стола подавайте такое блюдо выложив его при помощи салатного кольца. Приятного вам аппетита!