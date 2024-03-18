Описание приготовления:
Классический крабовый салат можно приготовить по-новому! Салат "Неженка" с крабовыми палочками — это вкусно, сытно и оригинально. Ваши гости такого не пробовали, стоит их удивить! Заранее отварите морковь и куриные яйца, остальные компоненты уже готовы — это собственно охлажденные крабовые палочки, консервированная кукуруза и свежие огурцы. Для заправки используйте любимый майонез.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Крабовые палочки Блюдо: Салаты
Состав / Ингредиенты:
- Крабовые палочки 100 Грамм
- Яйца 2 Штуки
- Кукуруза консервированная 100 Грамм
- Морковь 60 Грамм
- Огурцы 60 Грамм
- Майонез 65 Грамм
- Зелень По вкусу
- Соль По вкусу
- Черный молотый перец По вкусу
Количество порций 3
Калорийность
160 ккал
Калорийность
13 г
Белки
3 г
Жиры
7 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат "Неженка" с крабовыми палочками»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления салата "Неженка" с крабовыми палочками.
Охлажденные крабовые палочки почистите от упаковки-пленки, нарежьте продукт средними кубиками.
Сваренную морковь нарежьте кубиками. Таким же образом нарежьте сваренные вкрутую куриные яйца. Добавьте эти ингредиенты в салат.
Добавьте в салат консервированную кукурузу и нарезанные кубиками свежие огурцы.
Всыпьте мелко нарезанную зелень и заправьте салат майонезом. Добавьте соль и черный перец по вкусу. Зелень подойдет любая — петрушка, укроп или зеленый лук.
Салат перемешайте и отправьте в холодильник на 15-20 минут, пусть остынет.
Готовый салат подавайте к столу.
Для праздничного стола подавайте такое блюдо выложив его при помощи салатного кольца. Приятного вам аппетита!