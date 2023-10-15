Будут в восторге дети и взрослые: как приготовить насыщенный яблочный компот

Известный своей простотой и безупречным вкусом, яблочный компот всегда был любимым напитком осени. Этот напиток всегда ассоциируется с домашним теплом и уютом.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Яблочный компот не только очень вкусный – его так легко готовить! Только несколько ингредиентов – и невероятный напиток уже на вашем столе.

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Рецепт яблочного компота

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 6 – 8 средних яблок;

– 4 – 6 столовых ложек сахара (или по вкусу);

– 1 литр воды;

– 2 – 3 гвоздики;

– 1 палочка корицы;

– сок половины лимона.

Приготовление:

Хорошо вымойте яблоки, удалите сердцевину и семена.

Нарежьте яблоки на маленькие кусочки либо кубики.

В большую кастрюлю налейте 1 л воды и поставьте на средний огонь.

Добавьте сахар, гвоздики и корицу и дайте немного прокипеть, периодически помешивая, пока сахар полностью растворится.

Положите нарезанные яблоки в сироп и убавьте огонь.

Дайте компоту вариться на умеренном огне около 15 – 20 минут или пока яблоки станут мягкими, а вкус компота насыщенным.

Выньте компот из огня и добавьте сок половины лимона. Это придаст свежесть и аромат.

Дайте компоту остыть до комнатной температуры, а затем поставьте его в холодильник для подачи охлажденным.

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