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Будут в восторге дети и взрослые: как приготовить насыщенный яблочный компот

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Будут в восторге дети и взрослые: как приготовить насыщенный яблочный компот

Известный своей простотой и безупречным вкусом, яблочный компот всегда был любимым напитком осени. Этот напиток всегда ассоциируется с домашним теплом и уютом.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Яблочный компот не только очень вкусный – его так легко готовить! Только несколько ингредиентов – и невероятный напиток уже на вашем столе.

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Рецепт яблочного компота

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 6 – 8 средних яблок;
– 4 – 6 столовых ложек сахара (или по вкусу);
– 1 литр воды;
– 2 – 3 гвоздики;
– 1 палочка корицы;
– сок половины лимона.

Приготовление:

  • Хорошо вымойте яблоки, удалите сердцевину и семена.
  • Нарежьте яблоки на маленькие кусочки либо кубики.
  • В большую кастрюлю налейте 1 л воды и поставьте на средний огонь.
  • Добавьте сахар, гвоздики и корицу и дайте немного прокипеть, периодически помешивая, пока сахар полностью растворится.
  • Положите нарезанные яблоки в сироп и убавьте огонь.
  • Дайте компоту вариться на умеренном огне около 15 – 20 минут или пока яблоки станут мягкими, а вкус компота насыщенным.
  • Выньте компот из огня и добавьте сок половины лимона. Это придаст свежесть и аромат.
  • Дайте компоту остыть до комнатной температуры, а затем поставьте его в холодильник для подачи охлажденным.

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