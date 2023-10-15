ГлавнаяРецептыБудут в восторге дети и взрослые: как приготовить насыщенный яблочный компот Будут в восторге дети и взрослые: как приготовить насыщенный яблочный компот На чтение: 1 минута Известный своей простотой и безупречным вкусом, яблочный компот всегда был любимым напитком осени. Этот напиток всегда ассоциируется с домашним теплом и уютом. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Яблочный компот не только очень вкусный – его так легко готовить! Только несколько ингредиентов – и невероятный напиток уже на вашем столе. Интересно Не только на мангале: готовим колбаски на сковороде и в духовке Рецепт яблочного компота Время: 1 час Порций: 4 Ингредиенты: – 6 – 8 средних яблок; – 4 – 6 столовых ложек сахара (или по вкусу); – 1 литр воды; – 2 – 3 гвоздики; – 1 палочка корицы; – сок половины лимона. Приготовление: Хорошо вымойте яблоки, удалите сердцевину и семена. Нарежьте яблоки на маленькие кусочки либо кубики. В большую кастрюлю налейте 1 л воды и поставьте на средний огонь. Добавьте сахар, гвоздики и корицу и дайте немного прокипеть, периодически помешивая, пока сахар полностью растворится. Положите нарезанные яблоки в сироп и убавьте огонь. Дайте компоту вариться на умеренном огне около 15 – 20 минут или пока яблоки станут мягкими, а вкус компота насыщенным. Выньте компот из огня и добавьте сок половины лимона. Это придаст свежесть и аромат. Дайте компоту остыть до комнатной температуры, а затем поставьте его в холодильник для подачи охлажденным. Если не знаете, что приготовить из картофеля: рецепт аппетитной запеканки. Поделитесь с друзьями