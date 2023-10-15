Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить тушеную картошку с грибами и морковью. Шиитаке можно заменить шампиньонами или лесными грибами, например, лисичками. Во время тушения картофеля можно добавить сметану для более сливочного вкуса. Подавать такой картофель можно и как самостоятельное блюдо, и как гарнир.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Картофель Блюдо: Горячие блюда / Гарниры Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Картофель 500 Грамм

Морковь 1 Штука

Лук репчатый 1/2 Штуки

Шиитаке сушеные 10 Штук

Масло растительное 2 Ст. ложки

Соль По вкусу

Черный молотый перец По вкусу

Приправа для картофеля По вкусу

Вода горячая 200 Миллилитров

Количество порций 2

Калорийность

87 ккал

Калорийность

1 г

Белки

4 г

Жиры

10 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Тушеная картошка с грибами и морковью»

Подготовьте все ингредиенты.

Сушеные грибы предварительно залейте кипятком и отварите 10-15 минут. Слейте воду и отожмите грибы. Нарежьте ломтиками.

Лук нарежьте полукольцами, а морковь кружочками. Я использую фигурный нож для этого. Картофель очистите и порежьте на крупные ломтики.

Разогрейте сковороду на среднем огне с растительным маслом. Обжарьте лук 1-2 минуты до мягкости.

Добавьте морковь и жарьте еще 2-3 минуты.

Добавьте грибы и жарьте еще пару минут.

Затем добавьте картофель и обжаривайте все вместе 3-4 минуты. В конце добавьте соль, черный молотый перец и приправу для картофеля.

Влейте горячую воду. Накройте крышкой, тушите на небольшом огне примерно 15-20 минут.

Тушеная картошка с грибами и морковью готова, приятного вам аппетита!