Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить тушеную картошку с грибами и морковью. Шиитаке можно заменить шампиньонами или лесными грибами, например, лисичками. Во время тушения картофеля можно добавить сметану для более сливочного вкуса. Подавать такой картофель можно и как самостоятельное блюдо, и как гарнир.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Картофель Блюдо: Горячие блюда / Гарниры Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Картофель 500 Грамм
- Морковь 1 Штука
- Лук репчатый 1/2 Штуки
- Шиитаке сушеные 10 Штук
- Масло растительное 2 Ст. ложки
- Соль По вкусу
- Черный молотый перец По вкусу
- Приправа для картофеля По вкусу
- Вода горячая 200 Миллилитров
Количество порций 2
Калорийность
87 ккал
Калорийность
1 г
Белки
4 г
Жиры
10 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Тушеная картошка с грибами и морковью»
Подготовьте все ингредиенты.
Сушеные грибы предварительно залейте кипятком и отварите 10-15 минут. Слейте воду и отожмите грибы. Нарежьте ломтиками.
Лук нарежьте полукольцами, а морковь кружочками. Я использую фигурный нож для этого. Картофель очистите и порежьте на крупные ломтики.
Разогрейте сковороду на среднем огне с растительным маслом. Обжарьте лук 1-2 минуты до мягкости.
Добавьте морковь и жарьте еще 2-3 минуты.
Добавьте грибы и жарьте еще пару минут.
Затем добавьте картофель и обжаривайте все вместе 3-4 минуты. В конце добавьте соль, черный молотый перец и приправу для картофеля.
Влейте горячую воду. Накройте крышкой, тушите на небольшом огне примерно 15-20 минут.
Тушеная картошка с грибами и морковью готова, приятного вам аппетита!