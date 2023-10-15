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Тушеная картошка с грибами и морковью

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Тушеная картошка с грибами и морковью

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить тушеную картошку с грибами и морковью. Шиитаке можно заменить шампиньонами или лесными грибами, например, лисичками. Во время тушения картофеля можно добавить сметану для более сливочного вкуса. Подавать такой картофель можно и как самостоятельное блюдо, и как гарнир.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Картофель Блюдо: Горячие блюда / Гарниры Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

  • Картофель 500 Грамм
  • Морковь 1 Штука
  • Лук репчатый 1/2 Штуки
  • Шиитаке сушеные 10 Штук
  • Масло растительное 2 Ст. ложки
  • Соль По вкусу
  • Черный молотый перец По вкусу
  • Приправа для картофеля По вкусу
  • Вода горячая 200 Миллилитров

Количество порций 2

Калорийность

87 ккал

Калорийность

1 г

Белки

4 г

Жиры

10 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Тушеная картошка с грибами и морковью»

Тушеная картошка с грибами и морковью

Подготовьте все ингредиенты.

Тушеная картошка с грибами и морковью

Сушеные грибы предварительно залейте кипятком и отварите 10-15 минут. Слейте воду и отожмите грибы. Нарежьте ломтиками.

Тушеная картошка с грибами и морковью

Лук нарежьте полукольцами, а морковь кружочками. Я использую фигурный нож для этого. Картофель очистите и порежьте на крупные ломтики.

Тушеная картошка с грибами и морковью

Разогрейте сковороду на среднем огне с растительным маслом. Обжарьте лук 1-2 минуты до мягкости.

Тушеная картошка с грибами и морковью

Добавьте морковь и жарьте еще 2-3 минуты.

Тушеная картошка с грибами и морковью

Добавьте грибы и жарьте еще пару минут.

Тушеная картошка с грибами и морковью

Затем добавьте картофель и обжаривайте все вместе 3-4 минуты. В конце добавьте соль, черный молотый перец и приправу для картофеля.

Тушеная картошка с грибами и морковью

Влейте горячую воду. Накройте крышкой, тушите на небольшом огне примерно 15-20 минут.

Тушеная картошка с грибами и морковью

Тушеная картошка с грибами и морковью готова, приятного вам аппетита!

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