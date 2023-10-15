Баклажаны в майонезе со вкусом грибов: рецепт лучшей закуски на зиму

Такие баклажаны станут хитом на любом праздничном столе.

В нашей рубрике мы публиковали немало рецептов заготовки баклажанов на зиму, причем самыми разными способами: маринованные, жареные, в салатах и в виде икры. Сегодня де хотим предложить еще один способ заготовки на зиму этого овоща – в майонезе. Как сделать баклажаны в майонезе, вкус которых напоминает грибы, рассказали в блоге «Домашняя консервация». Рекомендуем приготовить и оценить невероятный вкус этого блюда.

Баклажаны в майонезе со вкусом грибов

Ингредиенты:

баклажаны – 5 кг;

майонез (любой) – 800 гр;

грибная приправа – 1 упаковка;

лук – 1,5 кг;

подсолнечное масло – для жарки.

Способ приготовления

Баклажаны помыть, почистить, нарезать кубиками, прокипятить в воде пять минут. Ни воду, ни баклажаны солить не надо, вполне хватит приправы.

После варки баклажаны отжать, чтобы ушла лишняя вода, и обжарить их на подсолнечном масле.

Лук почистить, порезать мелкими кубиками, обжарить отдельно.

В глубокой посуде смешать жареные баклажаны с жаренным луком, добавить майонез и приправу. Разложить в чистые стерилизованные банки.

Дно кастрюли застелить полотенцем, налить воду, чтобы закрывала банки по плечики. Стерилизовать пол литровые банки с баклажанами 30 минут, после чего закатать крышками и укутать до полного остывания.

Несмотря на то, что приготовление таких баклажанов занимает немало времени, результат и вкус того стоят.

Ранее Фокус писал, как приготовить баклажаны по-грузински.