Зубатка – это очень нежная и вкусная белая рыба, которую можно вкусно приготовить самыми разными способами: в духовке или на плите. Блюда из зубатки актуальны как для домашнего, так и праздничного стола. Берите на заметку нашу проверенную кулинарную подборку из десяти рецептов с пошаговыми фотографиями.

Зубатка, запеченная в фольге в духовке

Зубатка, запеченная в фольге в духовке, порадует вас своей сочностью, нежным вкусом и привлекательным видом. Питательная белая рыба точно никого не оставит равнодушным и идеально подойдет как для домашнего, так и праздничного стола. Обязательно берите на заметку!

Ингредиенты –+4 порц.

Зубатка ½ шт.

Помидоры 1 шт.

Лук репчатый 1 шт.

Соус соевый ½ ст.л.

Специи и Приправы ½ ч.л.

Перец чёрный горошек 8 шт.

Шаги 60 мин.

Как приготовить вкусное блюдо из зубатки? Сперва размораживаем рыбу естественным образом. Далее рыбу промываем, обсушиваем с помощью бумажных полотенец и выкладываем на фольгу. Поливаем зубатку соевым соусом. Также сверху посыпаем универсальной приправой. Репчатый лук очищаем и режем тонкими кружочками. Эти кружочки выкладываем на рыбу. Помидоры также режем тонкими кружками и выкладываем на рыбу. Заворачиваем нашу заготовку в фольгу и отправляем разогретую до 180° духовку. Запекаем аппетитную рыбу около 30-40 минут. Зубатка, запеченная в фольге в духовке готова. Подавайте к столу!

Жареный стейк зубатки на сковороде

Жареный стейк зубатки на сковороде получается очень вкусным, сытным и привлекательным. Такое угощение идеально подойдет для семейного обеда, ужина или перекуса. Подавайте к столу с любимыми гарнирами. Для приготовления используйте наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Стейки зубатки – 1 кг.

Уксус столовый 9% – 1 ст.л.

Соль – 1 ст.л.

Мука – 5 ст.л.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Стейки зубатки размораживаем естественным образом или заливаем холодной водой вместе с уксусом на 20 минут. Уксус можно заменить лимонным соком.

Шаг 3. После разморозки рыбу обсушиваем с помощью бумажных полотенец, солим и оставляем на 20 минут.

Шаг 4. Далее каждый стейк обваливаем в муке.

Шаг 5. Подготовленную рыбу перекладываем в сковороду, разогретую с растительным маслом.

Шаг 6. Обжариваем каждый кусок до румянца с обеих сторон.

Шаг 7. Жареный стейк зубатки на сковороде готов. Можно угощаться!

Зубатка, запеченная с картошкой

Зубатка, запеченная с картошкой – это очень вкусное и сытное блюдо, которое подойдет как для домашнего, так и праздничного стола. Такое аппетитное угощение точно никого не оставит равнодушным. Попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Зубатка – 2 стейка.

Картофель – 3 шт.

Сыр твердый – 60 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Приправа для картофеля – 1 ч.л.

Лимонный сок – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку. Рыбу заранее размораживаем.

Шаг 2. Размороженное зубатку обсушиваем с помощью бумажных полотенец, натираем солью и перцем.

Шаг 3. Почищенный картофель режем тонкими кружочками и выкладываем на фольгу. Посыпаем специями и сбрызгиваем лимонным соком.

Шаг 4. Рекомендуем для картофеля использовать ароматную и слегка острую приправу.

Шаг 5. На картофельную подушку выкладываем кусок рыбы.

Шаг 6. Заворачиваем угощение в фольгу и отправляем в разогретую до 180° духовку на 25 минут.

Шаг 7. Спустя 15 минут фольгу раскрываем и посыпаем угощение тертым сыром. Даем ему подрумяниться.

Шаг 8. Зубатка, запеченная с картошкой готова. Подавайте к столу и угощайтесь!

Стейк зубатки в духовке

Стейк зубатки в духовке порадует вас не только интересным вкусом, но и аппетитным внешним видом. Такое угощение можно подавать как к семейному обеду, так и в рамках праздничного меню. Для приготовления берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Стейк зубатки – 300 гр.

Сметана – 4 ст.л.

Оливковое масло – 50 мл.

Соль – 1 ч.л.

Приправа для рыбы – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокой емкости смешиваем сметану с оливковым маслом.

Шаг 2. Также сюда добавляем соль и приправы.

Шаг 3. Продукты хорошенько вымешиваем до однородности.

Шаг 4. Рыбу размораживаем естественным способом или в холодной воде. Делаем это осторожно, так как рыба может легко развалиться.

Шаг 5. Форму для запекания обязательно застилаем фольгой.

Шаг 5. Зубатку режем на порционные куски или на стейки. Выкладываем рыбу в форму для запекания. Посыпаем солью, перцем и сбрызгиваем лимонным соком.

Шаг 6. Все овощи тушим в сковороде и выкладываем на противень с рыбой ровным слоем.

Шаг 7. Отправляем блюдо в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут.

Шаг 8. Зубатка с овощами в духовке готова. Подавайте аппетитное блюдо к столу и угощайтесь!

Запеченное филе зубатки в духовке

Запеченное филе зубатки в духовке получается очень аппетитным, сочным и вкусным. Такое угощение идеально подойдет для семейного обеда, ужина или праздничного стола. Подавайте к столу с вашими любимыми гарнирами. Для приготовления используйте наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Филе зубатки – 350 гр.

Травы прованские – 1 щепотка.

Лимон – 0,5 шт.

Сухари панировочные – 80 гр.

Морковь – 0,5 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Оливковое масло – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Заранее размораживаем филе зубатки, можно использовать кусочки с кожей. Так они сохранят форму.

Шаг 2. Посыпаем рыбу солью, перцем и прованскими травами. Поливаем лимонным соком и оливковым маслом. Оставляем мариноваться на 10 минут.

Шаг 3. Морковь и лимон режем тонкими кружочками. Выкладываем продукты в форму для запекания.

Шаг 4. Рыбные кусочки обваливаем в панировочных сухарях.

Шаг 5. Перекладываем заготовки в форму с овощами. Сверху можно дополнительно полить оливковым маслом.

Шаг 6. Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 25-30 минут.

Шаг 7. Запеченное филе зубатки в духовке готово. Подавайте к столу, дополнив гарниром или свежими овощами!

Пирог с синей зубаткой

Пирог с синей зубаткой – это оригинальная кулинарная идея для вашего семейного стола или праздника. Такое блюдо выходит невероятно вкусным, сытным и сочным. Приготовить его сможет каждый. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Филе зубатки – 300 гр.

Сыр мягкий – 200 гр.

Лук зеленый – 30 гр.

Петрушка – 20 гр.

Тесто слоеное дрожжевое – 500 гр.

Сливки 20% – 2 ст.л.

Горчица – 1 ч.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Размораживаем готовое слоеное тесто.

Шаг 2. Зубатку разделяем на филе и нарезаем небольшими кусочками. Кожу можно удалить. Дополняем рыбу измельченной зеленью.

Шаг 3. Отмеряем необходимое количество мягкого сыра и сливок.

Шаг 4. Выкладываем сыр в нашу заготовку из рыбы с зеленью. Сыр необходимо раскрошить руками.

Шаг 5. Сюда же вливаем сливки, добавляем соль, черный молотый перец и горчицу. Хорошенько все перемешиваем.

Шаг 6. Размороженное слоеное тесто раскатываем и в центр выкладываем нашу начинку.

Шаг 7. Пустые края теста надрезаем и этими полосками закрываем начинку в виде елочки.

Шаг 8. Перекладываем нашу заготовку на противень с пергаментом.

Шаг 9. Выпекаем при температуре 180° около 35-40 минут.

Шаг 10. Пирог с синей зубаткой готов. Нарезайте порционными кусками и пробуйте!

Зубатка с луком и морковью в духовке

Зубатка с луком и морковью в духовке – это вкусное и питательное блюдо, которое подойдет как для домашнего, так и праздничного стола. Такое аппетитное угощение точно никого не оставит равнодушным. Попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Зубатка – 600 гр.

Лук репчатый – 100 гр.

Морковь – 150 гр.

Сметана – 100 гр.

Соус терияки – 3 ст.л.

Соль – по вкусу.

Сок лимонный – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Рыбу заранее размораживаем и обсушиваем с помощью бумажного полотенца. Разделываем на порционные куски, посыпаем солью и поливаем лимонным соком. Оставляем на 30 минут.

Шаг 2. В это время очищаем репчатый лук и мелко рубим его ножом.

Шаг 3. Очищенную и промытую морковку натираем на крупной терке.

Шаг 4. Лук с морковью отправляем в форму для запекания, дополняем солью и сметаной.

Шаг 5. На овощи выкладываем рыбу, которую обмазываем соусом терияки.

Шаг 6. Отправляем угощение в разогретую до 180° духовку на 30 минут.

Шаг 7. Зубатка с луком и морковью в духовке готова. Подавайте к столу и угощайтесь!

Рыбный суп из зубатки

Рыбный суп из зубатки порадует оригинальным насыщенным вкусом, аппетитным видом и питательными свойствами. Отличное решение для вашего домашнего обеда. Подавайте угощение с хлебом, зеленью или сметаной, а для приготовления используйте наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Зубатка – 700 гр.

Картофель – 250 гр.

Морковь – 150 гр.

Лук репчатый – 80 гр.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Лавровый лист – 2 шт.

Перец душистый горошек – 4 шт.

Перец черный горошек – 4 шт.

Лук зеленый – 3 гр.

Вода – 2,5 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Рыбу выкладываем в кастрюлю и заливаем водой. Доводим до кипения и после варим 10 минут. В процессе кипения обязательно убираем пену. Также сюда погружаем кубики картофеля и варим еще 10 минут.

Шаг 3. В это время измельчаем лук и натираем на терке морковку. Обжариваем овощи на растительном масле до мягкости.

Шаг 4. Рыбу из супа достаем на тарелку и остужаем. Обжаренные овощи погружаем в кастрюлю. Сюда же отправляем лавровый лист и горошины перцев.

Шаг 5. Остывшую рыбу разделываем на небольшие кусочки и возвращаем в бульон. Варим еще 10 минут.

Шаг 6. В конце добавляем соль и измельченную зелень. Выключаем огонь и даем супу немного настояться под крышкой.

Шаг 7. Рыбный суп из зубатки готов. Разливайте по тарелкам и подавайте к столу!