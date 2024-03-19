Повариха из Ташкента научила, суп-лапшу теперь варю по новому. Настолько вкусно, что можно готовить через день

Про супы известно много, это сытное жидкое блюдо, которое готовится буквально везде. Про супы знают и европейцы, и азиаты, и жители востока. В каждой культуре супы свои — от лагмана и шурпы до мисо-супа и том яма. В европейской культуре известны луковый суп и борщ, они занимают топы лидирующих супов в заказах ресторанов.
Супы буквально могут рассказать историю того или иного народа. Луковый французский суп связан с временами голода. В прошлом этот суп готовили нищие из лука, чтобы прокормить свои семьи и согреться зимой.
Борщ вовсе традиционное украинское блюдо, которое готовили как для знати, так и для крестьян. Отличий заключался в наличии мяса в борще.
Расскажем, как приготовить вкусный суп-лапшу.
Ингредиенты для супа-лапши:
- Растительное масло — 3 ст.л.;
- Сливочное масло — 30 г;
- Куриные бедра — 3 шт.;
- Лук — 2 шт.;
- Морковь — 1 шт.;
- Картофель — 5 шт.;
- Соль — ½ ч.л.;
- Приправа для супа;
- Сладкий перец — 2 шт.;
- Паприка — 1 ст.л.;
- Черный перец — щепотка;
- Лапша домашняя — 120 г.
Приготовление супа-лапши:
Нарезаем небольшими кусочками мясо с куриных бедер, очищаем от костей и кожи. В кастрюле растапливаем сливочное масло, смешиваем с растительным.
Обжариваем куриные бедра в кастрюле 15 минут. Нарезаем мелко лук и морковь. Кладем к жареной курице сперва лук и жарим пару минут, а затем морковь, жарим тоже 2 минуты.
Очищенный картофель нарезаем небольшим кубиком и кладем к овощам и курице. Заливаем компоненты в кастрюле водой, под крышкой варим 5 минут.
Нарезаем мелко очищенный перец, добавляем в суп, солим, перчим, посыпаем приправой для супа и паприкой, смешиваем. Варим суп 3 минуты под крышкой, добавляем лапшу.
Варим суп до готовности лапши.
Это блюдо поможет заменить классическую куриную лапшу. Использовать для рецепта рекомендуется яичную лапшу.