Повариха из Ташкента научила, суп-лапшу теперь варю по новому. Настолько вкусно, что можно готовить через день

Про супы известно много, это сытное жидкое блюдо, которое готовится буквально везде. Про супы знают и европейцы, и азиаты, и жители востока. В каждой культуре супы свои — от лагмана и шурпы до мисо-супа и том яма. В европейской культуре известны луковый суп и борщ, они занимают топы лидирующих супов в заказах ресторанов.

Супы буквально могут рассказать историю того или иного народа. Луковый французский суп связан с временами голода. В прошлом этот суп готовили нищие из лука, чтобы прокормить свои семьи и согреться зимой.

Борщ вовсе традиционное украинское блюдо, которое готовили как для знати, так и для крестьян. Отличий заключался в наличии мяса в борще.

Расскажем, как приготовить вкусный суп-лапшу.

Ингредиенты для супа-лапши:

Растительное масло — 3 ст.л.;

Сливочное масло — 30 г;

Куриные бедра — 3 шт.;

Лук — 2 шт.;

Морковь — 1 шт.;

Картофель — 5 шт.;

Соль — ½ ч.л.;

Приправа для супа;

Сладкий перец — 2 шт.;

Паприка — 1 ст.л.;

Черный перец — щепотка;

Лапша домашняя — 120 г.

Приготовление супа-лапши:

Нарезаем небольшими кусочками мясо с куриных бедер, очищаем от костей и кожи. В кастрюле растапливаем сливочное масло, смешиваем с растительным.

Обжариваем куриные бедра в кастрюле 15 минут. Нарезаем мелко лук и морковь. Кладем к жареной курице сперва лук и жарим пару минут, а затем морковь, жарим тоже 2 минуты.

Очищенный картофель нарезаем небольшим кубиком и кладем к овощам и курице. Заливаем компоненты в кастрюле водой, под крышкой варим 5 минут.

Нарезаем мелко очищенный перец, добавляем в суп, солим, перчим, посыпаем приправой для супа и паприкой, смешиваем. Варим суп 3 минуты под крышкой, добавляем лапшу.

Варим суп до готовности лапши.

Это блюдо поможет заменить классическую куриную лапшу. Использовать для рецепта рекомендуется яичную лапшу.