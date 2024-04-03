Описание приготовления:

Такие булочки можно сделать не только из дрожжевого теста, но и из слоеного дрожжевого, которое можно купить в любом магазине. Если любите однородную начинку, творог можно пробить блендером до однородности.

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Ягоды / Голубика Блюдо: Выпечка / Булочки

Состав / Ингредиенты:

Мука 250 Грамм

Дрожжи свежие прессованные 10 Грамм

Вода 80 Грамм

Молоко 80 Грамм

Сахар 35 Грамм

Соль 3 Грамма (в тесто)

Масло растительное 30 Миллилитров (без запаха и вкуса)

Творог 150 Грамм (высокой жирности)

Сахар 35 Грамм (в начинку)

Голубика 150 Грамм (свежая)

Яйцо 1 Штука

Количество порций 6

Калорийность

204 ккал

Калорийность

5 г

Белки

8 г

Жиры

29 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Булочки с голубикой»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления булочек с голубикой. Ягоды голубики переберите, вымойте и дайте обсохнуть.

В теплое молоко влейте теплую воду, добавьте соль, сахар и дрожжи. Влейте растительное масло и перемешайте до однородности.

Частями добавляйте просеянную муку и замесите мягкое, не липкое тесто. Вымешивайте тесто в течение 10 минут, сформируйте шар и выложите в смазанную маслом глубокую миску.

Миску с тестом накройте и уберите в теплое место на 50-60 минут для подъема.

В творог разбейте яйцо, добавьте сахар, ванильный сахар, перемешайте.

Рабочую поверхность посыпьте немного мукой и раскатайте тесто в прямоугольник толщиной 0.5-0.8 сантиметра и смажьте творожной массой, оставив один край пустым. Посыпьте творожный слой ягодами голубики.

Сверните прямоугольник в рулет в сторону пустого края и защипните шов. Разрежьте рулет на кусочки 3-4 сантиметра и выложите в смазанную маслом форму разрезом вверх. Накройте форму и уберите в теплое место на 25-30 минут для расстойки.

Подошедшие булочки поставьте в горячую духовку и выпекайте в течение 25-30 минут до готовности и румяного верха. Готовые булочки смажьте растительным маслом, накройте и дайте остыть.

Приятного аппетита!