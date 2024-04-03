Описание приготовления:
Такие булочки можно сделать не только из дрожжевого теста, но и из слоеного дрожжевого, которое можно купить в любом магазине. Если любите однородную начинку, творог можно пробить блендером до однородности.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Ягоды / Голубика Блюдо: Выпечка / Булочки
Состав / Ингредиенты:
- Мука 250 Грамм
- Дрожжи свежие прессованные 10 Грамм
- Вода 80 Грамм
- Молоко 80 Грамм
- Сахар 35 Грамм
- Соль 3 Грамма (в тесто)
- Масло растительное 30 Миллилитров (без запаха и вкуса)
- Творог 150 Грамм (высокой жирности)
- Сахар 35 Грамм (в начинку)
- Голубика 150 Грамм (свежая)
- Яйцо 1 Штука
Количество порций 6
Калорийность
204 ккал
Калорийность
5 г
Белки
8 г
Жиры
29 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Булочки с голубикой»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления булочек с голубикой. Ягоды голубики переберите, вымойте и дайте обсохнуть.
В теплое молоко влейте теплую воду, добавьте соль, сахар и дрожжи. Влейте растительное масло и перемешайте до однородности.
Частями добавляйте просеянную муку и замесите мягкое, не липкое тесто. Вымешивайте тесто в течение 10 минут, сформируйте шар и выложите в смазанную маслом глубокую миску.
Миску с тестом накройте и уберите в теплое место на 50-60 минут для подъема.
В творог разбейте яйцо, добавьте сахар, ванильный сахар, перемешайте.
Рабочую поверхность посыпьте немного мукой и раскатайте тесто в прямоугольник толщиной 0.5-0.8 сантиметра и смажьте творожной массой, оставив один край пустым. Посыпьте творожный слой ягодами голубики.
Сверните прямоугольник в рулет в сторону пустого края и защипните шов. Разрежьте рулет на кусочки 3-4 сантиметра и выложите в смазанную маслом форму разрезом вверх. Накройте форму и уберите в теплое место на 25-30 минут для расстойки.
Подошедшие булочки поставьте в горячую духовку и выпекайте в течение 25-30 минут до готовности и румяного верха. Готовые булочки смажьте растительным маслом, накройте и дайте остыть.
Приятного аппетита!