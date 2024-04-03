Хачапури из слоеного теста с сыром. Как приготовить грузинские Пеновани

Пеновани — это хачапури-ватрушка, национальное блюдо грузинской кухни. Ватрушка представляет собой сложенный пополам пирог из слоёного теста с начинкой из сыра. Чаще всего в Пеновани добавляют сулугуни или смесь сулугуни и имеретинского сыров.

Форма Пеновани напоминает лодку или конверт, а внутри находится горячая расплавленная начинка. Пеновани обычно подается к столу в горячем виде.

История хачапури насчитывает несколько веков. Считается, что хачапури были изобретены в горных регионах страны, где всегда были в достатке сыр и молоко.

Испечем домашний Пеновани на своей кухне.

Ингредиенты:

слоеное тесто — 500 г;

яйца — 2 шт.;

сулугуни — 200 г;

твердый сыр — 200 г.

Приготовление:

Натираем на крупной терке сулугуни и твердый сыр, смешиваем с яйцом.

Раскатываем в более тонкий пласт слоеное тесто.

Делим пласт на 6 квадратов, в которые выкладываем начинку в виде сыров. Запечатываем внутри теста сыр, складывая его в форме треугольника.

Запечатываем края, предварительно смазав их водой.

Выкладываем Пеновани на противень, смазанный растительным маслом.

Протыкаем каждый Пеновани вилкой, смазываем яйцом.

Выпекаем изделие при 180 градусах 25-30 минут.

В результате получается вкусный грузинский пирожок Пеновани.

Конечно, трудно назвать этот пирожок оригинальным, но это хороший способ научиться делать новый вид выпечки для семьи.