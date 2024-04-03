Хачапури из слоеного теста с сыром. Как приготовить грузинские Пеновани

Пеновани — это хачапури-ватрушка, национальное блюдо грузинской кухни. Ватрушка представляет собой сложенный пополам пирог из слоёного теста с начинкой из сыра. Чаще всего в Пеновани добавляют сулугуни или смесь сулугуни и имеретинского сыров.
Форма Пеновани напоминает лодку или конверт, а внутри находится горячая расплавленная начинка. Пеновани обычно подается к столу в горячем виде.
История хачапури насчитывает несколько веков. Считается, что хачапури были изобретены в горных регионах страны, где всегда были в достатке сыр и молоко.
Испечем домашний Пеновани на своей кухне.
Ингредиенты:
- слоеное тесто — 500 г;
- яйца — 2 шт.;
- сулугуни — 200 г;
- твердый сыр — 200 г.
Приготовление:
Натираем на крупной терке сулугуни и твердый сыр, смешиваем с яйцом.
Раскатываем в более тонкий пласт слоеное тесто.
Делим пласт на 6 квадратов, в которые выкладываем начинку в виде сыров. Запечатываем внутри теста сыр, складывая его в форме треугольника.
Запечатываем края, предварительно смазав их водой.
Выкладываем Пеновани на противень, смазанный растительным маслом.
Протыкаем каждый Пеновани вилкой, смазываем яйцом.
Выпекаем изделие при 180 градусах 25-30 минут.
В результате получается вкусный грузинский пирожок Пеновани.
Конечно, трудно назвать этот пирожок оригинальным, но это хороший способ научиться делать новый вид выпечки для семьи.