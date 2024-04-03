ГлавнаяРецептыЧто приготовить из теста фило: восточный десерт с медом и фисташками Что приготовить из теста фило: восточный десерт с медом и фисташками На чтение: 2 минуты Фило – тонкое тесто, которое очень часто используют в восточных кухнях. Оно состоит из тонких слоев теста, обычно изготовленного из муки, воды, соли и иногда масла или сливок. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Это очень тонкое и невероятно хрупкое тесто, которое используется для приготовления различных блюд, таких как пирожки, выпечка, аппетитные сладкие и соленые закуски. Большим плюсом является то, что это тесто можно приобрести в магазине уже в готовом виде. Интересно 4 рецепта с селедкой ТМ «Водный Мир», от которых все будут в восторге Выпечка фило с медом и фисташками Время: 30 минут Порций: 4 Ингредиенты: – пакет фило теста; – горсть несоленых фисташек; – горсть несоленого миндаля; – 1 чайная ложка корицы; – 1 чайная ложка свежемолотого кардамона; – полстакана коричневого сахара; – 5 чайных ложек апельсинового сока (лучше всего свежевыжатого); – 1/3 стакана воды; – 5 столовых ложек мягкого масла; – 4 столовые ложки меда; – оливковое масло. Приготовление: Фисташки и миндаль измельчите в мясорубке. Соедините масло и мед. Положите первые четыре листа теста фило на противень. Смажьте их смесью сливочного масла и меда. Посыпьте их орехами и специями. Положите на них еще четыре слоя. Продолжайте по схеме намазывания маслом и медом и посыпания добавками, пока не останется последний лист фило. Верх коржа смажьте оливковым маслом. Затем нарежьте многослойный корж на полоски. Сверните их в большие рулетики. Выпекайте при 180 градусах около 35 – 40 минут (или пока оно не начнет аппетитно подрумяниваться). Готовьте сахарный сироп. Смешайте коричневый сахар с водой и апельсиновым соком. Варите на медленном огне, пока он не начнет густеть. Затем охладите и полейте десерт перед подачей. Это такая вкуснятина: как приготовить особенный торт на Пасху. Поделитесь с друзьями