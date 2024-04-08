Булочки с творогом: рецепт вкусной выпечки для всей семьи

Булочки получаются мягкими и буквально тают во рту.ю

Вкусные и мягкие булочки с творогом – блюдо, которое долго на столе не задержится. Их можно подавать к молоку, чаю и кофе, брать с собой на работу, в школу, на прогулку. Как их приготовить, рассказали в кулинарном блоге «Душевные рецепты».

Булочки с творогом

Ингредиенты:

Для теста:

молоко – 350 мл;

мука – 600 гр;

яйцо – 1 шт;

сахар – 100 гр;

соль – 1 ч. л;

дрожжи – 8 гр;

сливочное масло – 80 гр.

Для начинки:

сметана 20% – 1 ст. л;

творог – 200 гр;

яйцо – 1 шт;

сахар – 20 гр;

сливочный творог – 2 ст. л;

цедра лимона.

Способ приготовления:

В теплое молоко добавить сахар, дрожжи, яйцо, просеянную муку и соль и перемешать. Далее положить мягкое сливочное масло и замесить тесто. Готовое тесто подержать в тепле час.

Для начинки смешать творог, сахар, сметану, яйцо, сливочный сыр и цедру лимона.

Когда тесто поднимется, обмять его и раскатать его в форме прямоугольника. Выложить начинку, оставляя 1 см пустым с одного края. Свернуть в рулет и нарезать кружочками

Противень застелить бумагой, выложить булочки в сантиметре одна от другой. Накрыть полотенцем и оставить подниматься еще на 15-30 минут.

Отправить форму с булочками в духовку, разогретую до 180 градусов, на 25-30 минут.

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