Булочки с творогом: рецепт вкусной выпечки для всей семьи

Булочки получаются мягкими и буквально тают во рту.ю
Вкусные и мягкие булочки с творогом – блюдо, которое долго на столе не задержится. Их можно подавать к молоку, чаю и кофе, брать с собой на работу, в школу, на прогулку. Как их приготовить, рассказали в кулинарном блоге «Душевные рецепты».
Булочки с творогом
Ингредиенты:
Для теста:
молоко – 350 мл;
мука – 600 гр;
яйцо – 1 шт;
сахар – 100 гр;
соль – 1 ч. л;
дрожжи – 8 гр;
сливочное масло – 80 гр.
Для начинки:
сметана 20% – 1 ст. л;
творог – 200 гр;
яйцо – 1 шт;
сахар – 20 гр;
сливочный творог – 2 ст. л;
цедра лимона.
Способ приготовления:
В теплое молоко добавить сахар, дрожжи, яйцо, просеянную муку и соль и перемешать. Далее положить мягкое сливочное масло и замесить тесто. Готовое тесто подержать в тепле час.
Для начинки смешать творог, сахар, сметану, яйцо, сливочный сыр и цедру лимона.
Когда тесто поднимется, обмять его и раскатать его в форме прямоугольника. Выложить начинку, оставляя 1 см пустым с одного края. Свернуть в рулет и нарезать кружочками
Противень застелить бумагой, выложить булочки в сантиметре одна от другой. Накрыть полотенцем и оставить подниматься еще на 15-30 минут.
Отправить форму с булочками в духовку, разогретую до 180 градусов, на 25-30 минут.
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