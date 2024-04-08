Домашнее пасхальное печенье «Орешки-крашенки»

Наша редакция советует в этом году испечь не только кулич, но и еще один роскошный десерт. Домашнее пасхальное печенье обязательно украсит ваш праздничный стол, особенно если это лакомство под оригинальным названием «Орешки-крашенки».

Рассыпчатое тесто и интересная начинка, напоминающая своим видом серединку яйца, влюбят в это блюдо даже тех, кто не любит сладкое. Чтобы казалось, что внутри такой «крашенки» настоящий желток, используйте курагу. Измельчите ее, а затем отправьте в холодильник на 20 минут. Из охлажденной кураги вам будет намного легче формовать маленькие шарики.

Как задекорировать домашнее пасхальное печенье

Покройте выпечку яркой глазурью. Для этого заливаем 1 ч. л. быстрорастворимого желатина 2 ст. л. теплой воды. Хорошенько перемешиваем. Соединяем 180 г сахара с 4 ст. л. холодной воды. Перемешиваем всё и нагреваем смесь, постоянно ее помешивая. До кипения сироп не доводим. Затем соединяем желатин с сахарной смесью. Взбиваем всё до густой посветлевшей массы. Добавляем в нее краситель и тщательно перемешиваем. Затем уже окунаем печеньки в глазурь и ждем, пока она полностью застынет.

Ингредиенты

Миндаль70 г Рисовая мука40 г Кукурузный крахмал40 г Сахар50 г Лимонный сок1 ст. л. Яичные белки1 шт. Сливочное масло40 г Сода0,3 ч. л. Творог100 г Сахарная пудра1 ст. л. Курага50 г Ванилин1 щеп.

Приготовление

Поместите миндаль в чашу блендера. Измельчите его до состояния однородной мелкой крошки. Пересыпьте орехи в глубокую емкость. Всыпьте к измельченному миндалю рисовую муку и кукурузный крахмал. Хорошенько всё перемешайте. Затем влейте растопленное сливочное масло, которое успело остыть.Введите в смесь яичный белок. Всыпьте сахар и пищевую соду. Влейте лимонный сок. Тщательно перемешайте с помощью ложки все ингредиенты до получения мягкого однородного теста.Накройте миску пищевой пленкой. Отправьте ее с тестом в холодильник на полчаса и приступите к приготовлению начинки. Поместите в миску творог высокой жирности. Всыпьте к нему сахарную пудру и ванилин. Пробейте всё до однородной гладкой массы, используя погружной блендер. Отправьте творог в холодильник.Выложите курагу в чашу измельчителя. Превратите ее в однородную массу. Отправьте курагу в холодильник на 20 минут.Возьмите мультипекарь. Установите панели для приготовления орешков. Включите его. Разложите тесто по ячейкам. Закройте крышку мультипекаря. Готовьте половинки орешков до румяности. Начините половинки печенья охлажденной творожной массой. Разровняйте ее. Сформируйте из кураги небольшой шарик. Выложите его в центр одной половинки. Затем сформируйте орешек.

Проделайте это со всеми оставшимися ингредиентами. А затем покройте печенье глазурью. Кстати, вместо покупного красителя вы можете добавить в нее черничный сок. Тогда глазурь будет приятного нежно-сиреневого цвета.