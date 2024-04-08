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Домашнее пасхальное печенье «Орешки-крашенки»

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Домашнее пасхальное печенье «Орешки-крашенки»

Наша редакция советует в этом году испечь не только кулич, но и еще один роскошный десерт. Домашнее пасхальное печенье обязательно украсит ваш праздничный стол, особенно если это лакомство под оригинальным названием «Орешки-крашенки».

Рассыпчатое тесто и интересная начинка, напоминающая своим видом серединку яйца, влюбят в это блюдо даже тех, кто не любит сладкое. Чтобы казалось, что внутри такой «крашенки» настоящий желток, используйте курагу. Измельчите ее, а затем отправьте в холодильник на 20 минут. Из охлажденной кураги вам будет намного легче формовать маленькие шарики.

Как задекорировать домашнее пасхальное печенье

Покройте выпечку яркой глазурью. Для этого заливаем 1 ч. л. быстрорастворимого желатина 2 ст. л. теплой воды. Хорошенько перемешиваем. Соединяем 180 г сахара с 4 ст. л. холодной воды. Перемешиваем всё и нагреваем смесь, постоянно ее помешивая. До кипения сироп не доводим. Затем соединяем желатин с сахарной смесью. Взбиваем всё до густой посветлевшей массы. Добавляем в нее краситель и тщательно перемешиваем. Затем уже окунаем печеньки в глазурь и ждем, пока она полностью застынет.

Ингредиенты

Миндаль70 г Рисовая мука40 г Кукурузный крахмал40 г Сахар50 г Лимонный сок1 ст. л. Яичные белки1 шт. Сливочное масло40 г Сода0,3 ч. л. Творог100 г Сахарная пудра1 ст. л. Курага50 г Ванилин1 щеп.

Приготовление

    Поместите миндаль в чашу блендера. Измельчите его до состояния однородной мелкой крошки. Пересыпьте орехи в глубокую емкость.

    Домашнее пасхальное печенье «Орешки-крашенки»

    Всыпьте к измельченному миндалю рисовую муку и кукурузный крахмал. Хорошенько всё перемешайте. Затем влейте растопленное сливочное масло, которое успело остыть.Введите в смесь яичный белок. Всыпьте сахар и пищевую соду. Влейте лимонный сок. Тщательно перемешайте с помощью ложки все ингредиенты до получения мягкого однородного теста.Накройте миску пищевой пленкой. Отправьте ее с тестом в холодильник на полчаса и приступите к приготовлению начинки.

    Домашнее пасхальное печенье «Орешки-крашенки»

    Поместите в миску творог высокой жирности. Всыпьте к нему сахарную пудру и ванилин. Пробейте всё до однородной гладкой массы, используя погружной блендер. Отправьте творог в холодильник.Выложите курагу в чашу измельчителя. Превратите ее в однородную массу. Отправьте курагу в холодильник на 20 минут.Возьмите мультипекарь. Установите панели для приготовления орешков. Включите его. Разложите тесто по ячейкам. Закройте крышку мультипекаря. Готовьте половинки орешков до румяности.

    Домашнее пасхальное печенье «Орешки-крашенки»

    Начините половинки печенья охлажденной творожной массой. Разровняйте ее. Сформируйте из кураги небольшой шарик. Выложите его в центр одной половинки. Затем сформируйте орешек.

Проделайте это со всеми оставшимися ингредиентами. А затем покройте печенье глазурью. Кстати, вместо покупного красителя вы можете добавить в нее черничный сок. Тогда глазурь будет приятного нежно-сиреневого цвета.

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