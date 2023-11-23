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Тройка блюд, от которых вы будете в восторге: что приготовить из вчерашних макарон

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Тройка блюд, от которых вы будете в восторге: что приготовить из вчерашних макарон

Если вы сварили слишком много макарон и они остались на следующий день, не огорчайтесь. Они могут стать отличной основой для вкусных блюд.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Воспользуйтесь тройкой наших беспроигрышных рецептов из вчерашних макарон. Простые ингредиенты способны превратить их в кулинарные шедевры.

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Пенне арабьята

  • Время: 25 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 400 граммов отварной пасты пенне;
– 1 перец чили;
– 1 репчатый лук;
– 100 миллилитров белого сухого вина;
– 100 миллилитров томатного сока;
– 2 – 3 столовые ложки оливкового масла;
– 1 – 2 зубчика чеснока;
– 30 граммов пармезана;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Почистите и мелко нашинкуйте 1 луковицу. Перец чили нарежьте тонкими слайсами.
  2. Налейте 2 столовые ложки оливкового масла в сковороду и добавьте зубчик чеснока, раздавленный ножом. Жарьте его минуту на среднем огне. Затем добавьте чили и лук. Жарьте их около 30 секунд.
  3. Влейте на сковороду в овощи 100 миллилитров томатного сока. Далее добавьте 100 миллилитров белого сухого вина. Выпаривайте жидкость, пока она не уменьшится вдвое и не загустеет до состояния соуса.
  4. Положите пасту в соус и добавьте в сковороду 100 миллилитров воды.
  5. Хорошо перемешайте и тушите еще минуту, после чего поперчите и посолите по вкусу.
  6. Перед подачей посыпьте блюдо 30 граммами пармезана.

Запеканка из макарон: пошаговый рецепт

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
 600 граммов отварных макарон;
– 200 граммов томатов черри;
– 150 граммов сыра;
– 3 столовые ложки оливкового масла;
– половина чайной ложки зерен фенхеля;
– 20 граммов петрушки;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов. К отварным макаронам добавьте оливковое масло и хорошо перемешайте.
  2. Помидоры черри порежьте на 2 части, добавьте в макароны вместе с зеленью, зернами фенхеля и половиной тертого сыра.
  3. Переложите в форму для запекания, посыпьте второй половиной тертого сыра и запеките в духовке в течение 15 – 20 минут.

Тройка блюд, от которых вы будете в восторге: что приготовить из вчерашних макарон

Вчерашние макароны – прекрасная основа для блюд / Фото Unsplash

Рецепт пасты с соусом Болоньезе – пошаговый рецепт

  • Время: 25 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 600 граммов отварных макарон;
– 300 граммов говяжьей мякоти;
– 150 граммов свиной грудинки или бекона;
– 1 морковь;
– 2 стебля сельдерея;
– 1 лук;
– 300 граммов томатов в собственном соку;
– 100 миллилитров красного сухого вина;
– 200 миллилитров молока 2,5%;
– 2 – 3 столовые ложки оливкового масла;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Сделайте фарш для соуса из 300 граммов мякоти говядины. После этого перебейте блендером 300 граммов томатов.
  2. Нарежьте кубиками 150 граммов свиной грудинки и 1 луковицу. Приблизительно такими же кубиками нарежьте 2 стебля сельдерея и 1 морковь.
  3. Сковороду с 2 – 3 столовыми ложками оливкового масла разогрейте. Переложите кубики бекона и подрумяньте.
  4. Добавьте кубики моркови, лука и стебель сельдерея. Готовьте 3 – 4 минуты.
  5. Затем отправьте на сковороду фарш. Постоянно помешивая, подрумяньте его.
  6. Далее влейте в сковороду 100 миллилитров красного вина и выпаривайте его в течение 1 – 2 минут, чтобы остался только винный аромат.
  7. После этого влейте томатное пюре и тушите на маленьком огне 20 – 30 минут. Добавьте соль и перец по вкусу.
  8. В конце приготовления влейте 200 миллилитров молока 2,5% и тушите еще 5 – 7 минут.
  9. Далее добавьте макароны и продержите их на сковороде ориентировочно 5 минут.
  10. По желанию можете посыпать готовое блюдо тертым пармезаном.

Приятного аппетита!

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