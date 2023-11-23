Тройка блюд, от которых вы будете в восторге: что приготовить из вчерашних макарон

Если вы сварили слишком много макарон и они остались на следующий день, не огорчайтесь. Они могут стать отличной основой для вкусных блюд. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Воспользуйтесь тройкой наших беспроигрышных рецептов из вчерашних макарон. Простые ингредиенты способны превратить их в кулинарные шедевры. Хорошая идея для ужина Как готовить говядину быстро и с удовольствием: пошаговые рецепты вкусных блюд Пенне арабьята Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 2 Ингредиенты:

– 400 граммов отварной пасты пенне;

– 1 перец чили;

– 1 репчатый лук;

– 100 миллилитров белого сухого вина;

– 100 миллилитров томатного сока;

– 2 – 3 столовые ложки оливкового масла;

– 1 – 2 зубчика чеснока;

– 30 граммов пармезана;

– соль и перец по вкусу. Приготовление: Почистите и мелко нашинкуйте 1 луковицу. Перец чили нарежьте тонкими слайсами. Налейте 2 столовые ложки оливкового масла в сковороду и добавьте зубчик чеснока, раздавленный ножом. Жарьте его минуту на среднем огне. Затем добавьте чили и лук. Жарьте их около 30 секунд. Влейте на сковороду в овощи 100 миллилитров томатного сока. Далее добавьте 100 миллилитров белого сухого вина. Выпаривайте жидкость, пока она не уменьшится вдвое и не загустеет до состояния соуса. Положите пасту в соус и добавьте в сковороду 100 миллилитров воды. Хорошо перемешайте и тушите еще минуту, после чего поперчите и посолите по вкусу. Перед подачей посыпьте блюдо 30 граммами пармезана. Запеканка из макарон: пошаговый рецепт Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 600 граммов отварных макарон;

– 200 граммов томатов черри;

– 150 граммов сыра;

– 3 столовые ложки оливкового масла;

– половина чайной ложки зерен фенхеля;

– 20 граммов петрушки;

– соль и перец по вкусу. Приготовление: Разогрейте духовку до 180 градусов. К отварным макаронам добавьте оливковое масло и хорошо перемешайте. Помидоры черри порежьте на 2 части, добавьте в макароны вместе с зеленью, зернами фенхеля и половиной тертого сыра. Переложите в форму для запекания, посыпьте второй половиной тертого сыра и запеките в духовке в течение 15 – 20 минут. Вчерашние макароны – прекрасная основа для блюд / Фото Unsplash Рецепт пасты с соусом Болоньезе – пошаговый рецепт Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 600 граммов отварных макарон;

– 300 граммов говяжьей мякоти;

– 150 граммов свиной грудинки или бекона;

– 1 морковь;

– 2 стебля сельдерея;

– 1 лук;

– 300 граммов томатов в собственном соку;

– 100 миллилитров красного сухого вина;

– 200 миллилитров молока 2,5%;

– 2 – 3 столовые ложки оливкового масла;

– соль и перец по вкусу. Приготовление: Сделайте фарш для соуса из 300 граммов мякоти говядины. После этого перебейте блендером 300 граммов томатов. Нарежьте кубиками 150 граммов свиной грудинки и 1 луковицу. Приблизительно такими же кубиками нарежьте 2 стебля сельдерея и 1 морковь. Сковороду с 2 – 3 столовыми ложками оливкового масла разогрейте. Переложите кубики бекона и подрумяньте. Добавьте кубики моркови, лука и стебель сельдерея. Готовьте 3 – 4 минуты. Затем отправьте на сковороду фарш. Постоянно помешивая, подрумяньте его. Далее влейте в сковороду 100 миллилитров красного вина и выпаривайте его в течение 1 – 2 минут, чтобы остался только винный аромат. После этого влейте томатное пюре и тушите на маленьком огне 20 – 30 минут. Добавьте соль и перец по вкусу. В конце приготовления влейте 200 миллилитров молока 2,5% и тушите еще 5 – 7 минут. Далее добавьте макароны и продержите их на сковороде ориентировочно 5 минут. По желанию можете посыпать готовое блюдо тертым пармезаном. Приятного аппетита! Понравилась подборка? Попробуйте еще приготовить цветную капусту по рецепту Евгения Клопотенко.