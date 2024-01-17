Булочки со смородиной из дрожжевого теста

Лет 30 назад, по воспоминаниям моей матери, напротив медицинского института в столице всегда стоял киоск с различной выпечкой. Там продавались не только сытные чебуреки, но и сладкие булочки со смородиной. Именно ими мама предпочитала перекусывать на переменке, запивая сладость домашним чаем из термоса. Ех, советская романтика…

Кстати, сейчас моя мамуля и сама готовит такие воздушные булочки, угощая ими коллег в больнице и свои внуков. Когда я узнала рецепт, поняла, что это очень простая выпечка. С удовольствием поделюсь рецептом и с вами, дорогие читатели!

Как приготовить булочки со смородиной

Для приготовления такой выпечки вам понадобится стандартный набор ингредиентов для дрожжевого теста. Оно выходит довольно сладким, поэтому и в качестве начинки лучше использовать что-то сладенькое. К примеру, варенье, джем или свежезамороженные ягоды.

Ингредиенты

Пшеничная мука2,5 стак. Молоко1 ст. л. Сахар0,25 стак. Соль0,5 ч. л. Дрожжи1 ч. л. Сливочное масло0,25 стак. Яйцо1 шт. Грецкие орехи1 ст. л. Смородиновое варенье150 г

Приготовление

Сухие дрожжи растворите в теплом молоке в глубокой миске, добавив при этом немного сахара. Оставьте смесь на несколько минут, чтобы активировались дрожжи. Далее добавьте в миску оставшийся сахар, растопленное сливочное масло, яйцо и соль. Перемешайте ингредиенты до однородности. Постепенно вмешивайте в получившуюся массу пшеничную муку. Замесите тесто. Оно должно получиться гладким и эластичным. Накройте миску с тестом и дайте ему подойти в течение 2 часов при комнатной температуре. Раскатайте подошедшее тесто в колбаску на присыпанной мукой поверхности и разделите ее на небольшие шары. Каждый шар раскатайте в круг, положите на середину по 1 ст. л. смородинового варенья, посыпьте сахаром и орехами по вкусу. Сформируйте из теста пирожки и защипните края. Переложите булочки на противень для выпечки, выстеленный пергаментом. Отставьте заготовки на 15 минут, чтобы они поднялись. Выпекайте булочки в разогретой до 180 градусов духовке 20 минут.

Румяная выпечка со смородиновым вареньем готова. По желанию можете пересыпать ее сахарной пудрой, а нет — она и так очень-очень вкусная. Остывшие пирожки я даю детям с собой в школу. Отменный питательный перекус для школьников. Приятного аппетита!