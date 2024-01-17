ГлавнаяРецептыВам известно не все: что обязательно нужно добавить в салат из свеклы и сыра Вам известно не все: что обязательно нужно добавить в салат из свеклы и сыра На чтение: 1 минута Довольно часто в безумном ритме жизни у нас нет времени на долгое пребывание у плиты. Быстрые рецепты вкусных блюд – это то, что всегда выручает и позволяет позаботиться о себе, даже когда свободны всего несколько минут. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Когда не хватает времени на приготовление сытного основного блюда, всегда можно воспользоваться рецептами салатов. Они не требуют много времени и позволяют использовать ингредиенты, которые есть в каждом холодильнике. Не упустите Вкусно, просто и дешево: хумус из тыквы, которую вы должны попробовать Рецепт салата из свеклы и феты Время: 15 минут Порций: 2 Ингредиенты: – 3 большие запеченные свеклы; – 100 грамм сыра фета; – 2 столовые ложки грецкие орехи или арахис; – 2 горсти рукколы; – 2 столовые ложки оливкового масла; – 1 чайная ложка меда; – 1 чайная ложка бальзамического уксуса; – соль и перец по вкусу. Приготовление: Свеклу и фету нарезаем кубиками. Руколу нарезаем крупными кусочками. В небольшой миске смешиваем оливковое масло, уксус, мед, соль и перец. Орехи обжариваем до золотистого цвета. Тщательно перемешиваем все ингредиенты в большой миске. Приятного аппетита! Что приготовить для романтического ужина: рецепт пасти с карамелизированным луком. Поделитесь с друзьями