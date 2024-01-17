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Вам известно не все: что обязательно нужно добавить в салат из свеклы и сыра

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Вам известно не все: что обязательно нужно добавить в салат из свеклы и сыра

Довольно часто в безумном ритме жизни у нас нет времени на долгое пребывание у плиты. Быстрые рецепты вкусных блюд – это то, что всегда выручает и позволяет позаботиться о себе, даже когда свободны всего несколько минут.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Когда не хватает времени на приготовление сытного основного блюда, всегда можно воспользоваться рецептами салатов. Они не требуют много времени и позволяют использовать ингредиенты, которые есть в каждом холодильнике.

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Рецепт салата из свеклы и феты

  • Время: 15 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 3 большие запеченные свеклы;
– 100 грамм сыра фета;
– 2 столовые ложки грецкие орехи или арахис;
– 2 горсти рукколы;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– 1 чайная ложка меда;
– 1 чайная ложка бальзамического уксуса;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Свеклу и фету нарезаем кубиками.
  2. Руколу нарезаем крупными кусочками.
  3. В небольшой миске смешиваем оливковое масло, уксус, мед, соль и перец.
  4. Орехи обжариваем до золотистого цвета.
  5. Тщательно перемешиваем все ингредиенты в большой миске.

Приятного аппетита!

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