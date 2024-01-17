Пирожное «Неженка» на сметане. Как в детстве: бюджетно, вкусно и просто

Пирожные всегда были актуальны в истории. Вспомнить, например, Марию Антуанетту, которая любила разные французские десерты. Помимо этой императрицы, пирожные любили и другие государственные деятели — Екатерина Великая, Елизавета Петровна.

История пирожных начинается примерно 2000 лет назад. Тогда существовали первые рецепты приготовления сладких изделий. Конечно, из-за недостатка сахара, нельзя назвать древние пирожные полноценным десертом. При этом те рецепты положили начало современной кондитерской выпечке.

Есть версия, по которой первым кондитером был сын вьетнамского императора Чан Вона V. По другим версиям, пирожные изобрели в Древнем Риме и Греции.

Приготовим современное пирожное на сметане — Неженка.

Ингредиенты коржей для пирожного Неженка:

яйца — 5 шт.;

соль — щепотка;

ванильный сахар — 16 г;

сахар — 300 г;

сметана — 400 г;

мука — 450 г;

разрыхлитель — 15 г.

Ингредиенты крема для пирожных:

сливочное масло — 250 г;

сгущенное молоко — 390 г;

сметана — 200 г.

Приготовление пирожных Неженка:

В миску с яйцами высыпаем соль и ванильный сахар, взбиваем миксером. Постепенно в яйца высыпаем сахар, продолжаем взбивать до растворения песчинок.

Добавляем в смесь сметану, перемешиваем. Соединяем муку с разрыхлителем, просеиваем в яичную смесь, замешиваем глянцевое и однородное тесто.

Застилаем противень 32-42 см пергаментом, выливаем на него тесто, выравниваем. Выпекаем корж при 180 градусах 20 минут.

Полученный корж делим стаканом или специальной формочкой на небольшие порции.

Остатки коржа измельчаем в крошку.

Небольшие порции делим поперек на два коржика каждый.

Взбиваем миксером мягкое сливочное масло, постепенно вливаем к маслу сгущенное молоко. В глянцевый устойчивый крем добавляем 100 грамм сметаны, взбиваем 10 секунд.

Далее в крем кладем остатки сметаны и взбиваем аналогично 10 секунд. Выкладываем крем в кондитерский мешок, наносим на часть коржей, второй частью накрываем начинку.

Срез и верхушку каждого пирожного покрываем также кремом.

Обваливаем пирожные в бисквитной крошке.

К данным пирожным можно добавить шоколадную глазурь и орехи. Получаются простые сладкие пирожные для праздника.