ГлавнаяРецептыПросто, быстро и невероятно вкусно: рецепт салата со шпинатом и яйцом Просто, быстро и невероятно вкусно: рецепт салата со шпинатом и яйцом На чтение: 1 минута Салат – это возможность сэкономить время и получить вкусный перекус или дополнение к основному блюду. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Этот салат – прекрасная возможность перехватить что-то вкусненькое на ланч или поужинать, если не хочется нагружать организм на ночь. Легко, вкусно и питательно – вот почему этот рецепт войдет в вашу повседневность. Читайте также Польза в каждом кусочке: 5 идей сказочных завтраков с морепродуктами Рецепт салата с яйцом и шпинатом Время: 15 минут Порций: 2 Ингредиенты: – 2 горсти шпината; – 4 яйца; – 2 помидора; – 1 огурец; – 2 столовые ложки измельченного зеленого лука. Приготовление: Яйца варим вкрутую в подсоленной воде. Шпинат тщательно моем и обсушиваем бумажным полотенцем. Выкладываем шпинат на тарелку и добавляем нарезанные четвертинками яйца. Добавляем овощи и посыпаем луком. Приятного аппетита! Пригодится в качестве приправы: рецепт хачапури за 15 минут от Эктора. Поделитесь с друзьями