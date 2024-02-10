Быстрая закуска на все случаи жизни: готовим вафельные «Рыбьи хвостики», как из детства

Приготовьте вкусные «Рыбьи хвостики», как из детства. Они прекрасно подойдут на завтрак или станут интересной закуской.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Участница «МастерШеф» Мирослава Пекарюк рассказала свой рецепт. Это блюдо готовится очень просто.

Стоит попробовать Быстро, дешево и очень вкусно: рецепт удивительного салата с куриной печенью

Рыбьи хвостики

Время : 50 минут

: 50 минут Порций: 8

Ингредиенты:

– 100 граммов сухого риса;

– 1 морковь;

– 1 луковица;

– 1 банка консервированной сардины;

– 2 яйца;

– 4 круглые вафли;

– соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Лук нарежьте кубиком, а морковь натрите. Обжарьте до золотистости. Рис отварите до готовности. С сардины слейте жидкость в отдельную тарелку. Рыбу разомните вилкой. Смешайте зажарку, рис и сардину. Долейте немного сока из сардины, если получается очень сухо. Посолите и поперчите. Яйца взбейте с перцем и солью. Вафли смажьте соком из сардины, чтобы они стали мягче, и разрежьте на 4. Сформируйте из вафель конусы, начините их рисом с сардинами, обмокните в яйцо и обжарьте до румяности.

Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить итальянскую закуску из лука – ее вкус вас шокирует.