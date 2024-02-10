Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить чинтаки. Молоко выбирайте жирностью 3,2% или можно взять смесь молока и нежирных питьевых сливок. Количество сахара и острого перца регулируйте по вкусу. Такое сочетание мало кого оставит равнодушным, так что обязательно попробуйте!

Основной ингредиент: Овощи / Шоколад / Острый перец Блюдо: Напитки

Состав / Ингредиенты:

Молоко 250 Миллилитров

Горький шоколад 25 Грамм

Сахар 1 Чайная ложка

Ванильный сахар 1/3 Чайных ложки

Корица молотая 1/4 Чайных ложки

Перец чили молотый 1/4 Чайных ложки

Апельсиновая цедра 1/2 Чайных ложки

Количество порций 1

Калорийность

113 ккал

Калорийность

3 г

Белки

5 г

Жиры

12 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Чинтаки»

Подготовьте все ингредиенты.

Шоколад порубите ножом.

В сотейнике подогрейте молоко.

Добавьте шоколад, корицу, ванильный сахар, апельсиновую цедру, перец чили и сахар.

Доведите до кипения, не забывая помешивать венчиком. Когда шоколад полностью растворится, снимите с плиты и перелейте в кружку.

Чинтаки готов!