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Чинтаки

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Чинтаки

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить чинтаки. Молоко выбирайте жирностью 3,2% или можно взять смесь молока и нежирных питьевых сливок. Количество сахара и острого перца регулируйте по вкусу. Такое сочетание мало кого оставит равнодушным, так что обязательно попробуйте!
Основной ингредиент: Овощи / Шоколад / Острый перец Блюдо: Напитки

Состав / Ингредиенты:

  • Молоко 250 Миллилитров
  • Горький шоколад 25 Грамм
  • Сахар 1 Чайная ложка
  • Ванильный сахар 1/3 Чайных ложки
  • Корица молотая 1/4 Чайных ложки
  • Перец чили молотый 1/4 Чайных ложки
  • Апельсиновая цедра 1/2 Чайных ложки

Количество порций 1

Калорийность

113 ккал

Калорийность

3 г

Белки

5 г

Жиры

12 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Чинтаки»

Чинтаки

Подготовьте все ингредиенты.

Чинтаки

Шоколад порубите ножом.

Чинтаки

В сотейнике подогрейте молоко.

Чинтаки

Добавьте шоколад, корицу, ванильный сахар, апельсиновую цедру, перец чили и сахар.

Чинтаки

Доведите до кипения, не забывая помешивать венчиком. Когда шоколад полностью растворится, снимите с плиты и перелейте в кружку.

Чинтаки

Чинтаки готов!

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