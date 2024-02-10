Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить чинтаки. Молоко выбирайте жирностью 3,2% или можно взять смесь молока и нежирных питьевых сливок. Количество сахара и острого перца регулируйте по вкусу. Такое сочетание мало кого оставит равнодушным, так что обязательно попробуйте!
Основной ингредиент: Овощи / Шоколад / Острый перец Блюдо: Напитки
Состав / Ингредиенты:
- Молоко 250 Миллилитров
- Горький шоколад 25 Грамм
- Сахар 1 Чайная ложка
- Ванильный сахар 1/3 Чайных ложки
- Корица молотая 1/4 Чайных ложки
- Перец чили молотый 1/4 Чайных ложки
- Апельсиновая цедра 1/2 Чайных ложки
Количество порций 1
Калорийность
113 ккал
Калорийность
3 г
Белки
5 г
Жиры
12 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Чинтаки»
Подготовьте все ингредиенты.
Шоколад порубите ножом.
В сотейнике подогрейте молоко.
Добавьте шоколад, корицу, ванильный сахар, апельсиновую цедру, перец чили и сахар.
Доведите до кипения, не забывая помешивать венчиком. Когда шоколад полностью растворится, снимите с плиты и перелейте в кружку.
Чинтаки готов!