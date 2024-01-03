Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить елочку из имбирного печенья. В качестве украшения можно использовать кусочки шоколада, кондитерскую посыпку или орешки. Глазурь можно использовать готовую.

Назначение: На праздничный стол / Новый Год / Рождество Основной ингредиент: Мука / Имбирь Блюдо: Выпечка / Печенье

Состав / Ингредиенты:

Мука 1 Стакан

Сок апельсиновый 1/4 Стакана

Сахар тростниковый 1/2 Стакана

Масло растительное 1/4 Стакана

Разрыхлитель 1/2 Чайных ложки

Какао-порошок 1 Чайная ложка

Имбирь молотый 1/4 Чайных ложки

Корица 1/2 Чайных ложки

Гвоздика 1/4 Чайных ложки

Кардамон 1/4 Чайных ложки

Душистый перец 1/4 Чайных ложки

Сахарная пудра 50 Грамм

Крахмал картофельный 5 Грамм

Молоко По вкусу (или вода)

Количество порций 4

Как приготовить «"Елочка" из имбирного печенья»

Подготовьте все ингредиенты.

Подогрейте апельсиновый сок, добавьте в него все измельченные пряности и сахар. Доведите до кипения и варите, пока сахар полностью не растворится.

Перелейте смесь в большую миску, добавьте растительное масло.

Просейте муку, какао-порошок и разрыхлитель в миску. Замесите однородное тесто.

Скатайте тесто в шар, заверните в пленку и уберите в холодильник на пару часов.

Подготовьте 4 трафарета или формочки в виде звездочек разного размера. Раскатайте тесто толщиной в 0,5 см. На каждый размер сделайте по 3 звездочки, а самого маленького на одну больше (для украшения). Выпекайте печенье 15-20 минут при температуре 180 градусов.

Для глазури добавьте немного молока или воды в сахарную пудру с крахмалом и размешайте. Консистенция должна быть густой, вливайте жидкость постепенно.

На тарелку выложите печенье самого большого размера, в центр нанесите глазурь.

Выложите сверху следующее печенье, по принципу от большого к самому маленькому.

Продолжайте, пока не закончится печенье. Дайте глазури застыть и окрепнуть.

Украсьте елочку оставшейся глазурью и кондитерской посыпкой.

Елочка из имбирного печенья готова!