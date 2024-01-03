Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить елочку из имбирного печенья. В качестве украшения можно использовать кусочки шоколада, кондитерскую посыпку или орешки. Глазурь можно использовать готовую.
Назначение: На праздничный стол / Новый Год / Рождество Основной ингредиент: Мука / Имбирь Блюдо: Выпечка / Печенье
Состав / Ингредиенты:
- Мука 1 Стакан
- Сок апельсиновый 1/4 Стакана
- Сахар тростниковый 1/2 Стакана
- Масло растительное 1/4 Стакана
- Разрыхлитель 1/2 Чайных ложки
- Какао-порошок 1 Чайная ложка
- Имбирь молотый 1/4 Чайных ложки
- Корица 1/2 Чайных ложки
- Гвоздика 1/4 Чайных ложки
- Кардамон 1/4 Чайных ложки
- Душистый перец 1/4 Чайных ложки
- Сахарная пудра 50 Грамм
- Крахмал картофельный 5 Грамм
- Молоко По вкусу (или вода)
Количество порций 4
Как приготовить «"Елочка" из имбирного печенья»
Подготовьте все ингредиенты.
Подогрейте апельсиновый сок, добавьте в него все измельченные пряности и сахар. Доведите до кипения и варите, пока сахар полностью не растворится.
Перелейте смесь в большую миску, добавьте растительное масло.
Просейте муку, какао-порошок и разрыхлитель в миску. Замесите однородное тесто.
Скатайте тесто в шар, заверните в пленку и уберите в холодильник на пару часов.
Подготовьте 4 трафарета или формочки в виде звездочек разного размера. Раскатайте тесто толщиной в 0,5 см. На каждый размер сделайте по 3 звездочки, а самого маленького на одну больше (для украшения). Выпекайте печенье 15-20 минут при температуре 180 градусов.
Для глазури добавьте немного молока или воды в сахарную пудру с крахмалом и размешайте. Консистенция должна быть густой, вливайте жидкость постепенно.
На тарелку выложите печенье самого большого размера, в центр нанесите глазурь.
Выложите сверху следующее печенье, по принципу от большого к самому маленькому.
Продолжайте, пока не закончится печенье. Дайте глазури застыть и окрепнуть.
Украсьте елочку оставшейся глазурью и кондитерской посыпкой.
Елочка из имбирного печенья готова!