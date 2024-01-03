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«Елочка» из имбирного печенья

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«Елочка» из имбирного печенья

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить елочку из имбирного печенья. В качестве украшения можно использовать кусочки шоколада, кондитерскую посыпку или орешки. Глазурь можно использовать готовую.
Назначение: На праздничный стол / Новый Год / Рождество Основной ингредиент: Мука / Имбирь Блюдо: Выпечка / Печенье

Состав / Ингредиенты:

  • Мука 1 Стакан
  • Сок апельсиновый 1/4 Стакана
  • Сахар тростниковый 1/2 Стакана
  • Масло растительное 1/4 Стакана
  • Разрыхлитель 1/2 Чайных ложки
  • Какао-порошок 1 Чайная ложка
  • Имбирь молотый 1/4 Чайных ложки
  • Корица 1/2 Чайных ложки
  • Гвоздика 1/4 Чайных ложки
  • Кардамон 1/4 Чайных ложки
  • Душистый перец 1/4 Чайных ложки
  • Сахарная пудра 50 Грамм
  • Крахмал картофельный 5 Грамм
  • Молоко По вкусу (или вода)

Количество порций 4

Как приготовить «"Елочка" из имбирного печенья»

"Елочка" из имбирного печенья

Подготовьте все ингредиенты.

"Елочка" из имбирного печенья

Подогрейте апельсиновый сок, добавьте в него все измельченные пряности и сахар. Доведите до кипения и варите, пока сахар полностью не растворится.

"Елочка" из имбирного печенья

Перелейте смесь в большую миску, добавьте растительное масло.

"Елочка" из имбирного печенья

Просейте муку, какао-порошок и разрыхлитель в миску. Замесите однородное тесто.

"Елочка" из имбирного печенья

Скатайте тесто в шар, заверните в пленку и уберите в холодильник на пару часов.

"Елочка" из имбирного печенья

Подготовьте 4 трафарета или формочки в виде звездочек разного размера. Раскатайте тесто толщиной в 0,5 см. На каждый размер сделайте по 3 звездочки, а самого маленького на одну больше (для украшения). Выпекайте печенье 15-20 минут при температуре 180 градусов.

"Елочка" из имбирного печенья

Для глазури добавьте немного молока или воды в сахарную пудру с крахмалом и размешайте. Консистенция должна быть густой, вливайте жидкость постепенно.

"Елочка" из имбирного печенья

На тарелку выложите печенье самого большого размера, в центр нанесите глазурь.

"Елочка" из имбирного печенья

Выложите сверху следующее печенье, по принципу от большого к самому маленькому.

"Елочка" из имбирного печенья

Продолжайте, пока не закончится печенье. Дайте глазури застыть и окрепнуть.

"Елочка" из имбирного печенья

Украсьте елочку оставшейся глазурью и кондитерской посыпкой.

"Елочка" из имбирного печенья

Елочка из имбирного печенья готова!

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