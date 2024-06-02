Быстрая намазка на хлеб. Все смешал и готово: готовиться из простых продуктов, съедается первой

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Намазки — это густые пасты, которые намазывают на хлеб, крекеры или овощи. Они могут быть сладкими или солёными и содержать различные ингредиенты, такие как сыр, творог, овощи, мясо, рыба, орехи, зелень и т. д.

В разных культурах и регионах мира существовали свои традиционные намазки, которые готовились из доступных продуктов и отражали местные кулинарные традиции.

В Средиземноморье распространены намазки на основе оливкового масла, оливок, чеснока и трав. Они используются для приготовления бутербродов и закусок. На Ближнем Востоке популярны намазки из тахини (пасты из семян кунжута), специй и овощей. Тахини используется для приготовления хумуса, бабагануша и других блюд.

Расскажем, как приготовить бюджетную намазку дома

Ингредиенты:

яйцо вареное — 4 шт.;

сардина — 200 г;

зеленый лук — 3 шт.;

майонез — 3 ст.л.

Приготовление намазки:

Натираем вареные яйца на крупной терке. Шинкуем мелко зеленый лук. Сливаем жидкость с сардин и разминаем их вилкой.

Смешиваем сардины с зеленым луком и яйцом. Заправляем смесь майонезом, по вкусу добавляем соль и тщательно перемешиваем.

Фото: www.youtube.com

Фото: www.youtube.com

Обычно намазку подают на белом хлебе, так завтрак становится сытнее. Однако, для более диетического приема пищи можно подавать намазку на хлебцах.