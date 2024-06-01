Описание приготовления:

Из данного количества продуктов получается 2 достаточно большие пиццы. При желании можно уменьшить состав продуктов вдвое. Если у вас после приготовления остался белый соус "Альфредо", его можно использовать в приготовлении пасты.

Назначение: На ужин Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Выпечка / Пицца География кухни: Итальянская / Европейская

Состав / Ингредиенты:

Сливки 1 Стакан (10-20% жирности)

Куриное филе 1 Штука

Пармезан 70 Грамм

Чеснок 1 Зубчик

Чили 1 Щепотка (хлопья)

Мука 1 Ст. ложка

Соль 1 Ст. ложка

Шпинат 250 Грамм

Перец черный молотый 1 Щепотка

Масло сливочное 1 Ст. ложка

Моцарелла 150 Грамм

Тесто 600 Грамм

Количество порций 4

Калорийность

206 ккал

Калорийность

10 г

Белки

8 г

Жиры

24 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пицца "Альфредо"»

Для приготовления белой пиццы с соусом "Альфредо" подготовьте продукты. Шпинат можно использовать как свежий так и замороженный.

В первую очередь подготовьте белый сливочный соус "Альфредо". Для этого растопите в сотейнике сливочное масло, добавьте измельченный чеснок и хлопья острого перца чили. Всыпьте 1 ст.л. муки, перемешайте и влейте сливки. На медленном огне, помешивая соус венчиком, уварите массу до загустения. Если соус не однородный, пробейте смесь погружным блендером. Посолите по вкусу и добавьте в соус тертый пармезан. Хорошо перемешайте до полного расплавления сыра.

Филе куриной грудки просушите бумажными салфетками, посолите, поперчите по вкусу.

В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте филе со всех сторон до подрумянивания. Заверните готовое филе в фольгу и оставьте. Мясо отдохнет и дойдет до готовности.

Тесто разделите на две части. Каждой части придайте желаемую форму. Выложите тесто в форму для выпекания, формируя бортики.

Готовое филе нарежьте кубиком. Шпинат промойте и просушите. Моцареллу натрите на терке.

На тесто распределите половину белого соуса "Альфредо".

Сверху на соус выложите половину шпината, часть куриного филе и моцареллу. Края теста смажьте растительным маслом.

Выпекайте пиццу в духовке, разогретой до 230 градусов 12 минут. Затем достаньте ее из духовки. На горячую пиццу выложите горсть свежего шпината.

Пиццу можно подать и в горячем и в холодном виде. Приятного аппетита!