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Пицца «Альфредо»

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Пицца «Альфредо»

Описание приготовления:

Из данного количества продуктов получается 2 достаточно большие пиццы. При желании можно уменьшить состав продуктов вдвое. Если у вас после приготовления остался белый соус "Альфредо", его можно использовать в приготовлении пасты.
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Выпечка / Пицца География кухни: Итальянская / Европейская

Состав / Ингредиенты:

  • Сливки 1 Стакан (10-20% жирности)
  • Куриное филе 1 Штука
  • Пармезан 70 Грамм
  • Чеснок 1 Зубчик
  • Чили 1 Щепотка (хлопья)
  • Мука 1 Ст. ложка
  • Соль 1 Ст. ложка
  • Шпинат 250 Грамм
  • Перец черный молотый 1 Щепотка
  • Масло сливочное 1 Ст. ложка
  • Моцарелла 150 Грамм
  • Тесто 600 Грамм

Количество порций 4

Калорийность

206 ккал

Калорийность

10 г

Белки

8 г

Жиры

24 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пицца "Альфредо"»

Пицца "Альфредо"

Для приготовления белой пиццы с соусом "Альфредо" подготовьте продукты. Шпинат можно использовать как свежий так и замороженный.

Пицца "Альфредо"

В первую очередь подготовьте белый сливочный соус "Альфредо". Для этого растопите в сотейнике сливочное масло, добавьте измельченный чеснок и хлопья острого перца чили. Всыпьте 1 ст.л. муки, перемешайте и влейте сливки. На медленном огне, помешивая соус венчиком, уварите массу до загустения. Если соус не однородный, пробейте смесь погружным блендером. Посолите по вкусу и добавьте в соус тертый пармезан. Хорошо перемешайте до полного расплавления сыра.

Пицца "Альфредо"

Филе куриной грудки просушите бумажными салфетками, посолите, поперчите по вкусу.

Пицца "Альфредо"

В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте филе со всех сторон до подрумянивания. Заверните готовое филе в фольгу и оставьте. Мясо отдохнет и дойдет до готовности.

Пицца "Альфредо"

Тесто разделите на две части. Каждой части придайте желаемую форму. Выложите тесто в форму для выпекания, формируя бортики.

Пицца "Альфредо"

Готовое филе нарежьте кубиком. Шпинат промойте и просушите. Моцареллу натрите на терке.

Пицца "Альфредо"

На тесто распределите половину белого соуса "Альфредо".

Пицца "Альфредо"

Сверху на соус выложите половину шпината, часть куриного филе и моцареллу. Края теста смажьте растительным маслом.

Пицца "Альфредо"

Выпекайте пиццу в духовке, разогретой до 230 градусов 12 минут. Затем достаньте ее из духовки. На горячую пиццу выложите горсть свежего шпината.

Пицца "Альфредо"

Пиццу можно подать и в горячем и в холодном виде. Приятного аппетита!

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