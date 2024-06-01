Описание приготовления:
Из данного количества продуктов получается 2 достаточно большие пиццы. При желании можно уменьшить состав продуктов вдвое. Если у вас после приготовления остался белый соус "Альфредо", его можно использовать в приготовлении пасты.
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Выпечка / Пицца География кухни: Итальянская / Европейская
Состав / Ингредиенты:
- Сливки 1 Стакан (10-20% жирности)
- Куриное филе 1 Штука
- Пармезан 70 Грамм
- Чеснок 1 Зубчик
- Чили 1 Щепотка (хлопья)
- Мука 1 Ст. ложка
- Соль 1 Ст. ложка
- Шпинат 250 Грамм
- Перец черный молотый 1 Щепотка
- Масло сливочное 1 Ст. ложка
- Моцарелла 150 Грамм
- Тесто 600 Грамм
Количество порций 4
Калорийность
206 ккал
Калорийность
10 г
Белки
8 г
Жиры
24 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Пицца "Альфредо"»
Для приготовления белой пиццы с соусом "Альфредо" подготовьте продукты. Шпинат можно использовать как свежий так и замороженный.
В первую очередь подготовьте белый сливочный соус "Альфредо". Для этого растопите в сотейнике сливочное масло, добавьте измельченный чеснок и хлопья острого перца чили. Всыпьте 1 ст.л. муки, перемешайте и влейте сливки. На медленном огне, помешивая соус венчиком, уварите массу до загустения. Если соус не однородный, пробейте смесь погружным блендером. Посолите по вкусу и добавьте в соус тертый пармезан. Хорошо перемешайте до полного расплавления сыра.
Филе куриной грудки просушите бумажными салфетками, посолите, поперчите по вкусу.
В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте филе со всех сторон до подрумянивания. Заверните готовое филе в фольгу и оставьте. Мясо отдохнет и дойдет до готовности.
Тесто разделите на две части. Каждой части придайте желаемую форму. Выложите тесто в форму для выпекания, формируя бортики.
Готовое филе нарежьте кубиком. Шпинат промойте и просушите. Моцареллу натрите на терке.
На тесто распределите половину белого соуса "Альфредо".
Сверху на соус выложите половину шпината, часть куриного филе и моцареллу. Края теста смажьте растительным маслом.
Выпекайте пиццу в духовке, разогретой до 230 градусов 12 минут. Затем достаньте ее из духовки. На горячую пиццу выложите горсть свежего шпината.
Пиццу можно подать и в горячем и в холодном виде. Приятного аппетита!