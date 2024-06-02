Рецепт: Онигири — оригири с консервированным тунцом

Ингредиенты:

рис для суши — 250 грамм;

уксус рисовый — 2 ст.л.;

сахар — 1 ст.л.;

соль — 0,5 ч.л.;

тунец консервированный — 1 банка;

листы нори — 5 шт;

лук зеленый — для начинки;

сыр сливочный хохланд — 2 ст.л.

Способ приготовления: Не так давно стали у нас популярные японские онигири. В Японии это как закуска «на бегу», поэтому заворачивают в листы нори полностью, чтобы удобнее держать. Как рисовый пирожок с любой начинкой.

Можно купить готовые в среднем 90-150 рублей за 1 штуку, но самой приготовить намного дешевле, безопаснее и любмую начинку добавляете сами на своё усмотрение.

Я приготовила классические онигири с начинкой из консервированного тунца.

Для начала приготовим рис, как для суши и роллов.

Я купила обычный круглозерный рис, но можно купить и специальный для суши, я особой разницы не отметила, только в цене.

На 250 грамм риса нужно 1,5 литра холодной воды, ставим на плитуи варим около 20 минут на мелком огне.

Затем выключаем, закрываем крышкой и даём настоятся.

Рис во время варки НЕ солим, используем заправку позже.

Для заправки 2 ст. ложки рисового уксуса добавляем 1 ст. л. сахара и 0,5 ч. л. соли.

Пропорции риса и заправки можно менять на нужное вам количество готовых онигири.

Готовим начинку.

Для начинки у меня 1 багка тунца кусочками, добавляем несколько порезанных зеленых пёрышек лука

Добавляем сливочный сыр (можно заменить или доп. добавить майонез)

В это время рис остыл, используем слегка теплый

В лалошке выкладываем горсточку риса, в серединку начинку.

Чтобы рис не прилипал, руки смочить водой.

И сворачиваем в форме треугольника

Стандартные листы нори я разделила на 2 части.

Выкладываем в серединку треугольник

И сворачиваем края снизу слева и справа.

Чтобы норм между собой схватились — можно смочить место стыка водой.

Подавать сразу, пока нори хрустящие. В массаркете, чтобы сохранить хрустящими нори использует спец. прослойку — плёнку и отрывают её перед употреблением.

Подавать нори с тунцом с соевым соусом или просто так.

Приятного аппетита и новых кулинарных открытий Вам!

Время приготовления: 30 мин.